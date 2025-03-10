E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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E-posta şifreleme teknolojisi, bilgileri bir e-posta sunucusunda dolaşırken dönüştürür ve güvence altına alır, böylece aktarılan verilerin hedeflenen alıcı belirlenene kadar korunmasını sağlar. E-posta şifrelemesi çeşitli sektörlerde faydalı olsa da, tıbbi kayıtlar ve devlet verileri gibi hassas bilgilerin paylaşılmadan önce şifrelenmesi gereken sağlık ve kamu gibi sektörlerde önemlidir. Bu araçlar, bilgileri gizlemek için farklı şifreleme yöntemleri kullanır ve bunların tümü, hassas iş verilerine yetkisiz erişimi önlemeyi amaçlar. Aktarım düzeyindeki şifreleme, bilgilerin hedef ağa ulaşana kadar gizli kalmasını sağlayarak gizlice dinlenmeye karşı koruma sağlar. Uçtan uca şifreleme, e-postanın oluşturulduğu andan hedeflenen alıcıyla doğrudan ilişkili yetkili cihazlar tarafından erişilene kadar verileri şifreli tutarak ek güvenlik sunar.
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence, güvenli şifreli e-postalar göndermeye olanak tanıyan ve takvim, belgeler, kişiler gibi organizasyonel araçlar sunan bir e-posta hizmetidir.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Tuta
tuta.com
Tuta, uçtan uca şifreleme sunan güvenli bir e-posta hizmetidir. Takvim ve adres defteri ile kişisel verileri korur.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.
RMail
rmail.com
RPost, gizlilik ve uyumluluk için e-posta şifreleme, e-imza otomasyonu, yasal e-teslimat kanıtı, belge hakları yönetimi ve veri sızıntılarını ve insan e-postalarını önlemek için yapay zeka destekli hizmetler konusunda uzmanlaşmış, e-imza ve siber güvenlik hizmetlerinde küresel bir liderdir. güvenlik hataları. RPost'un yapay zeka destekli RMail e-güvenliği, RSign e-imza ve Kayıtlı E-posta e-uyumluluk platformları, temel teknolojilerinde 50'den fazla patente sahip olup, Güvenlik ve Girişim Alanında En İyi World Mail Ödülü de dahil olmak üzere uluslararası ödüller ve övgüler almıştır. Mittelstand Almanya'da BT Alanında En İyi İnovasyon Ödülü ve APCC, GDPR E-posta Veri Gizliliği Uyumluluğu için En İyi Seçim. 25 milyondan fazla kullanıcı, 100'den fazla ülkede on yılı aşkın bir süredir RPost'un izleme, kanıtlama, şifreleme, e-imzalama, sertifikalandırma, paylaşma ve koruma hizmetlerinden yararlandı. RPost'un en büyük müşterileri, sektör ve coğrafyada dünyanın en saygın markalarından bazılarıdır. RPost'un misyonu, dünya çapındaki müşterilerimizin mümkün olan en güvenli, uyumlu ve üretken yöntemlerle elektronik olarak iletişim kurmasına ve işlem yapmasına yardımcı olmak ve gelişen ihtiyaçlarını desteklemek için ürünlerimizi sürekli olarak yenilemektir.
Beeble
beeble.com
Beeble, üçüncü taraf erişimi olmadan e-posta ve çevrimiçi bulut depolama hizmeti sunan güvenli bir platformdur.
Encyro
encyro.com
Encyro, kullanıcılara güvenli dosya paylaşımı ve mesajlaşma imkanı sunan bir müşteri portalıdır. Hesapsız erişim ile belgeleri güvenli şekilde yönetir.
LuxSci
luxsci.com
LuxSci, sağlık kuruluşları için güvenli e-posta ve iletişim çözümleri sunan bir platformdur. Hasta verilerini koruyarak HIPAA uyumunu sağlar.
Zivver
zivver.com
Zivver, hassas verileri güvenli bir şekilde e-posta ile paylaşmak için şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunan bir iletişim çözümüdür.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifrelenmiş dosyaları ve bilgileri herhangi bir cihazdaki herkesle kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Güvenli dosya alışverişinin baş ağrısını ortadan kaldıralım. SendSafely birçok popüler üçüncü taraf sistemle entegre olarak kullanıcılarınızın zaten bildiği ve sevdiği platformlara uçtan uca şifreleme ekler. Mevcut iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde şifreleme ekleyerek mevcut uygulamalarınızın ve altyapınızın yeteneklerini genişletmenize olanak sağlıyoruz.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, hizmet olarak yazılım platformunda sunulan çözümler sunan bir siber güvenlik firmasıdır. Trustifi, tek bir satıcıdan hem gelen hem de giden e-posta güvenliğini sağlayan kullanımı ve dağıtımı en kolay e-posta güvenlik ürünleriyle pazara liderlik ediyor. Çalışanları dışında herhangi bir kuruluş için en değerli varlık, e-postasında yer alan verilerdir ve Trustifi'nin temel hedefi, müşterilerin verilerini, itibarlarını ve markalarını e-postayla ilgili tüm tehditlerden korumaktır. Trustifi'nin Gelen Kalkanı, Veri Kaybını Önleme, Hesap Devralma Koruması ve E-posta Şifreleme ile müşteriler saldırganlardan her zaman bir adım öndedir. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox, sağlık kuruluşları için HIPAA uyumlu güvenli e-posta ve mesajlaşma çözümleri sunan bir uygulamadır.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles bir dosya aktarım platformudur. Kullanıcıların, alıcılar, erişim dönemleri, indirmeler ve yazdırma üzerinde tam kontrol sağlarken şifrelenmiş dosyaları güvenli bir şekilde göndermesine olanak tanır. BlueFiles güvenlidir, kullanımı kolaydır ve kullanıcılara dosya alışverişlerinde %100 gizlilik sağlar.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox, hassas verilerin korunması için güvenli dosya yönetimi, şifreleme ve erişim kontrolü sunan bir uygulamadır.
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