E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

RMail

rmail.com

RPost, gizlilik ve uyumluluk için e-posta şifreleme, e-imza otomasyonu, yasal e-teslimat kanıtı, belge hakları yönetimi ve veri sızıntılarını ve insan e-postalarını önlemek için yapay zeka destekli hizmetler konusunda uzmanlaşmış, e-imza ve siber güvenlik hizmetlerinde küresel bir liderdir. güvenlik hataları. RPost'un yapay zeka destekli RMail e-güvenliği, RSign e-imza ve Kayıtlı E-posta e-uyumluluk platformları, temel teknolojilerinde 50'den fazla patente sahip olup, Güvenlik ve Girişim Alanında En İyi World Mail Ödülü de dahil olmak üzere uluslararası ödüller ve övgüler almıştır. Mittelstand Almanya'da BT Alanında En İyi İnovasyon Ödülü ve APCC, GDPR E-posta Veri Gizliliği Uyumluluğu için En İyi Seçim. 25 milyondan fazla kullanıcı, 100'den fazla ülkede on yılı aşkın bir süredir RPost'un izleme, kanıtlama, şifreleme, e-imzalama, sertifikalandırma, paylaşma ve koruma hizmetlerinden yararlandı. RPost'un en büyük müşterileri, sektör ve coğrafyada dünyanın en saygın markalarından bazılarıdır. RPost'un misyonu, dünya çapındaki müşterilerimizin mümkün olan en güvenli, uyumlu ve üretken yöntemlerle elektronik olarak iletişim kurmasına ve işlem yapmasına yardımcı olmak ve gelişen ihtiyaçlarını desteklemek için ürünlerimizi sürekli olarak yenilemektir.