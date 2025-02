Paubox

paubox.com

Paubox, sağlık kuruluşları için HIPAA uyumlu iletişim ve pazarlama çözümlerinde liderdir. Inc. 5000 en hızlı büyüyen özel şirketlerin listesinde listelenen Paubox, adapthealth, maliyet artı uyuşturucu, Covenant Health ve Simonmed görüntüleme dahil 5.000'den fazla sağlık kuruluşu tarafından güvenilmektedir. E -posta çözümlerimiz, en yüksek güvenlik standardı için HITRUST CSF sertifikalıdır ve varsayılan olarak tüm giden e -postaları şifrelemektedir. Bu, sağlayıcıların hastalarıyla Google Workspace, Microsoft 365 veya Microsoft Exchange'den doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanır - portallar veya paskodlar gerekmez. Gönderilen e -posta, insan hatası riski olmadan her seferinde HIPAA uyumludur. Paubox E -posta Suite, her boyuttaki sağlık kuruluşları için güvenli, HIPAA uyumlu e -posta şifrelemesi, gelen güvenlik, veri kaybı önleme, iş akışı otomasyonu ve daha fazlasını sunar. Paubox E -posta Suite Plus ve Premium planları ile, gelen e -posta tehditlerini durdurmak için ekstra güvenlik özellikleri alın. E -postanızı spam, virüsler, fidye yazılımları, kimlik avı saldırıları, veri ihlalleri ve veri kaybından koruyun. Hasta iletişimini geliştirmek ve sağlık işinizi büyütmek için paubox pazarlamasından yararlanın. Diğer e -posta pazarlama platformlarının aksine, Paubox pazarlaması HIPAA uyumludur ve patentli yaklaşımımız e -posta alıcılarının gelen kutularındaki güvenli mesajları normal e -posta gibi okumasına izin verir. Sağlayıcılar kişileri segmentlere ayırabilir ve Phi ile kişiselleştirilmiş son derece alakalı e -posta kampanyaları gönderebilir. Paubox E-posta API, kolayca güvenli, işlemsel mesajlar göndermek için HIPAA uyumlu e-postayı üçüncü taraf uygulamalarına entegre eder. Modern REST API veya SMTP seçeneklerini kullanarak kutudan çıkma veya özel API entegrasyonları ile güvenli e-posta ayarlayın. Paubox Pisting, hasta katılımını iyileştirmek için PHI ile kişiselleştirilebilen HIPAA uyumlu bir mesajlaşma API'sıdır. Aynı prensipleri Paubox e-posta paketini bu kadar hasta dostu hale getiren HIPAA uyumlu manifaturaya uyguladık-alıcıların özel bir uygulama indirmeleri veya metin mesajlarınızı okumak için şifre korumalı bir portal kullanmaları gerekmeyecek.