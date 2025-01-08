E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya

Boolebox

boolebox.com

boolebox, AB Kurumları tarafından seçilen veri koruma çözümüdür. boolebox, hassas içerik ve bilgileri koruması gereken kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış, verileri yüklemek, oluşturmak, paylaşmak ve bunlar üzerinde çalışmak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur. boolebox, kullanışlılıktan ödün vermeden kullanıcılarına gelişmiş gizlilik ve veriler üzerinde tam kontrol, kişisel şifreleme anahtarları ve sınırsız paylaşım yetenekleri sunar. YÜKLE VE OLUŞTUR Dosyalarınızı ve klasörlerinizi basit bir sürükle ve bırak işlemiyle boolebox'a yükleyerek otomatik olarak şifreleyin. Çevrimiçi olarak yeni dosyalar oluşturun ve kurumsal şablonlar aracılığıyla zamanınızı optimize edin. Kişisel bir şifreleme anahtarı ayarlayarak dosyalarınızın güvenlik düzeyini artırın. SINIFLANDIRIN VE PAYLAŞIN Verileri şirket politikalarına göre sınıflandırın. Dosyaları ve klasörleri işlevsel sınırlamalarla paylaşın. Kurumsal paylaşım politikalarını projelere uygulayarak onları seçici ve ayrıntılı bir şekilde erişilebilir hale getirin. İŞBİRLİĞİ YAPIN VE SENKRONİZE EDİN Ekibinizle aynı dosya üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak çalışın. Dosyalarınızı dizüstü bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda ve tabletinizde güncel tutun ve koruyun. Erişilebilirlik her zaman ve herhangi bir taşınabilir cihazdan sağlanır. KONTROL Veri kayıtlarını kontrol edin: hangi işlemlerin, ne zaman ve nerede yapıldığı. Her çalışma grubu ve proje için erişim izinlerini ve sınırlamalarını yönetin.