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E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Danimarka
E-posta şifreleme teknolojisi, bilgileri bir e-posta sunucusunda dolaşırken dönüştürür ve korur, böylece aktarılan verilerin hedeflenen alıcı belirlenene kadar korunmasını sağlar. E-posta şifrelemesi çeşitli endüstrilerde faydalı olsa da tıbbi kayıtlar ve devlet verileri gibi hassas bilgilerin paylaşılmadan önce şifrelenmesi gereken sağlık ve kamu gibi sektörlerde önemlidir. Bu araçlar, bilgileri gizlemek için farklı şifreleme yöntemleri kullanır ve bunların tümü, hassas iş verilerine yetkisiz erişimi önlemeyi amaçlar. Aktarım düzeyindeki şifreleme, bilgilerin hedef ağa ulaşana kadar gizli kalmasını sağlayarak gizlice dinlenmeye karşı koruma sağlar. Uçtan uca şifreleme, e-postanın oluşturulduğu andan hedeflenen alıcıyla doğrudan ilişkili yetkili cihazlar tarafından erişilene kadar verileri şifreli tutarak ek güvenlik sunar.
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence interneti daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle şifreli e-posta çözümümüzü geliştirdik. Ancak bizce sadece güvenli ve özel e-posta sunmak yeterli değildir. Aksi takdirde kullanıcılarımızın randevularını yönetmek, dosyalarını oluşturup saklamak veya çevrimiçi sohbe...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Tuta
tuta.com
Tuta, dünyanın en güvenli e-posta hizmetidir, kullanımı kolaydır ve tasarımı gereği özeldir. Tüm kişisel ve iş e-posta hesaplarımızda tamamen şifrelenmiş takvimlere ve kişilere sahip olursunuz. Eskiden Tutanota.
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak içi...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection, Microsoft 365 için güvenlik, uyumluluk ve yedeklemenin tüm yönlerini kapsayan piyasadaki tek çözümdür. İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli paketler arasından seçim yapın ve spam'e karşı koruma sağlayan son teknoloji ürünü e-posta güvenliğinin keyfini çıkarın. virüsler, kimlik avı ...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
RMail
rmail.com
RPost, gizlilik ve uyumluluk için e-posta şifreleme, e-imza otomasyonu, yasal e-teslimat kanıtı, belge hakları yönetimi ve veri sızıntılarını ve insan e-postalarını önlemek için yapay zeka destekli hizmetler konusunda uzmanlaşmış, e-imza ve siber güvenlik hizmetlerinde küresel bir liderdir. güvenlik...
Beeble
beeble.com
Beeble Projesi, üçüncü tarafların erişimi olmadan benzeri görülmemiş güvenlik ve gizliliğe sahip e-posta ve çevrimiçi bulut depolama platformudur. Bilgileriniz yalnızca size aittir.
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...
Boolebox
boolebox.com
boolebox, AB Kurumları tarafından seçilen veri koruma çözümüdür. boolebox, hassas içerik ve bilgileri koruması gereken kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış, verileri yüklemek, oluşturmak, paylaşmak ve bunlar üzerinde çalışmak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur. boolebox, kullanışlılıktan ...
LuxSci
luxsci.com
LuxSci son derece güvenli, hasta odaklı iletişim çözümleri sunar. SecureLine Teknolojisi, güvenlik ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonunu sunarak sağlık kuruluşlarının kişisel bakım sunmasına, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve hasta verilerini korurken gelirlerini artırmasına olanak tanır. Lu...
Paubox
paubox.com
Paubox, sağlık kuruluşlarına yönelik HIPAA uyumlu iletişim ve pazarlama çözümlerinde liderdir. En hızlı büyüyen özel sektör şirketlerinin yer aldığı Inc. 5000 listesinde yer alan Paubox'a, AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health ve SimonMed Imaging dahil olmak üzere 5.000'den fazla sağlık kuru...
Zivver
zivver.com
Zivver, insanların bilgileri güvenli ve güvenle paylaşmasına ve kullanmasına olanak tanıyan, zahmetsiz bir e-posta güvenlik çözümüdür. Akıllı makine öğrenimi ve benzersiz şifrelemeyle desteklenen e-posta iletişimlerini daha iyiye doğru dönüştürüyoruz; mevcut e-posta istemcilerine bir gizlilik katma...
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles bir dosya aktarım platformudur. Kullanıcıların, alıcılar, erişim dönemleri, indirmeler ve yazdırma üzerinde tam kontrol sağlarken şifrelenmiş dosyaları güvenli bir şekilde göndermesine olanak tanır. BlueFiles güvenlidir, kullanımı kolaydır ve kullanıcılara dosya alışverişlerinde %100 gizli...
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, hizmet olarak yazılım platformunda sunulan çözümler sunan bir siber güvenlik firmasıdır. Trustifi, tek bir satıcıdan hem gelen hem de giden e-posta güvenliğini sağlayan kullanımı ve dağıtımı en kolay e-posta güvenlik ürünleriyle pazara liderlik ediyor. Çalışanları dışında herhangi bir kuru...
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifrelenmiş dosyaları ve bilgileri herhangi bir cihazdaki herkesle kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Güvenli dosya alışverişinin baş ağrısını ortadan kaldıralım. SendSafely birçok popüler üçüncü taraf sistemle entegre olarak kullanıcılarınızın zaten bildiği ve sevdiği platformlara uçtan...