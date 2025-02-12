E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kamerun

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E-posta şifreleme teknolojisi, bilgileri bir e-posta sunucusunda dolaşırken dönüştürür ve güvence altına alır, böylece aktarılan verilerin hedeflenen alıcı belirlenene kadar korunmasını sağlar. E-posta şifrelemesi çeşitli sektörlerde faydalı olsa da, tıbbi kayıtlar ve devlet verileri gibi hassas bilgilerin paylaşılmadan önce şifrelenmesi gereken sağlık ve kamu gibi sektörlerde önemlidir. Bu araçlar, bilgileri gizlemek için farklı şifreleme yöntemleri kullanır ve bunların tümü, hassas iş verilerine yetkisiz erişimi önlemeyi amaçlar. Aktarım düzeyindeki şifreleme, bilgilerin hedef ağa ulaşana kadar gizli kalmasını sağlayarak gizlice dinlenmeye karşı koruma sağlar. Uçtan uca şifreleme, e-postanın oluşturulduğu andan hedeflenen alıcıyla doğrudan ilişkili yetkili cihazlar tarafından erişilene kadar verileri şifreli tutarak ek güvenlik sunar.
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence interneti daha güvenli bir yer haline getirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle şifreli e-posta çözümümüzü geliştirdik. Ancak bizce sadece güvenli ve özel e-posta sunmak yeterli değildir. Aksi takdirde kullanıcılarımızın randevularını yönetmek, dosyalarını oluşturup saklamak veya çevrimiçi sohbet etmek için güvenli olmayan çözümler kullanması gerekecektir. Bu nedenle Mailfence güvenli e-postadan çok daha fazlasıdır. Mailfence, Mailfence Takvimi, Mailfence Belgeleri, Mailfence Kişileri, Mailfence Grupları, Mailfence Sohbeti ve Mailfence Anketleri gibi güçlü üretkenlik araçları aracılığıyla hayatınızı düzenlemenize olanak tanır.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Tuta
tuta.com
Tuta, dünyanın en güvenli e-posta hizmetidir, kullanımı kolaydır ve tasarımı gereği özeldir. Tüm kişisel ve iş e-posta hesaplarımızda tamamen şifrelenmiş takvimlere ve kişilere sahip olursunuz. Eskiden Tutanota.
Virtru
virtru.com
Virtru askeri sınıf şifrelemesini oldukça kolay hale getiriyor. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık uygulamalarına kadar Virtru, her büyüklükteki kuruluşun, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle verilerini kontrol etmesine yardımcı olur. Açık standart güvenilir veri formatı üzerine inşa edilen Virtru yazılımı kullanımı kolaydır ve Google Workspace/Gmail ve Microsoft 365/Outlook, Google Drive ve Salesforce, Confluence ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Granüler erişim kontrolleri, kendi kendine barındırılan kilit yönetim seçenekleri, DLP ve denetim, müşterilerimizin IAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA ve GLBA/FTC korumaları dahil olmak üzere en katı gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini bile karşılamalarına yardımcı olur. Virtru, her gün zaten kullandığınız uygulamalarda entegre edildiğinden, mevcut iş akışlarınızdan ayrılmadan, hassas bilgileri tek bir tıklamayla şifreleyin.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection, Microsoft 365 için güvenlik, uyumluluk ve yedeklemenin tüm yönlerini kapsayan piyasadaki tek çözümdür. İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli paketler arasından seçim yapın ve spam'e karşı koruma sağlayan son teknoloji ürünü e-posta güvenliğinin keyfini çıkarın. virüsler, kimlik avı ve fidye yazılımları; artı e-posta imzaları ve sorumluluk reddi beyanları. Ayrıca, kullanıcılarınızı en karmaşık e-posta saldırılarına karşı korumak için Gelişmiş Tehdit Korumasından (ATP), beklenmedik kesintileri önlemek için otomatik e-posta sürekliliğinden ve tüm e-postaları güvenli ve aranabilir tutmak için yasal olarak uyumlu e-posta arşivlemesinden de yararlanabilirsiniz. Posta kutuları, Teams, OneDrive ve SharePoint'teki uç noktalar ve Microsoft 365 verileri için yedekleme ve kurtarmayı bile tercih edebilirsiniz. 365 Total Protection'ın Microsoft 365 ile özelleştirilmiş entegrasyonu, kayıttan kuruluma, özellik ve kullanıcı yönetimine kadar tüm deneyiminizi basitleştirir. Merkezi konsolu, veri gizliliği ile kullanım kolaylığının mükemmel bir karışımı olup, daha fazlasını yapmanızı ve daha az endişelenmenizi sağlar.
RMail
rmail.com
RPost, gizlilik ve uyumluluk için e-posta şifreleme, e-imza otomasyonu, yasal e-teslimat kanıtı, belge hakları yönetimi ve veri sızıntılarını ve insan e-postalarını önlemek için yapay zeka destekli hizmetler konusunda uzmanlaşmış, e-imza ve siber güvenlik hizmetlerinde küresel bir liderdir. güvenlik hataları. RPost'un yapay zeka destekli RMail e-güvenliği, RSign e-imza ve Kayıtlı E-posta e-uyumluluk platformları, temel teknolojilerinde 50'den fazla patente sahip olup, Güvenlik ve Girişim Alanında En İyi World Mail Ödülü de dahil olmak üzere uluslararası ödüller ve övgüler almıştır. Mittelstand Almanya'da BT Alanında En İyi İnovasyon Ödülü ve APCC, GDPR E-posta Veri Gizliliği Uyumluluğu için En İyi Seçim. 25 milyondan fazla kullanıcı, 100'den fazla ülkede on yılı aşkın bir süredir RPost'un izleme, kanıtlama, şifreleme, e-imzalama, sertifikalandırma, paylaşma ve koruma hizmetlerinden yararlandı. RPost'un en büyük müşterileri, sektör ve coğrafyada dünyanın en saygın markalarından bazılarıdır. RPost'un misyonu, dünya çapındaki müşterilerimizin mümkün olan en güvenli, uyumlu ve üretken yöntemlerle elektronik olarak iletişim kurmasına ve işlem yapmasına yardımcı olmak ve gelişen ihtiyaçlarını desteklemek için ürünlerimizi sürekli olarak yenilemektir.
Beeble
beeble.com
Beeble Projesi, üçüncü tarafların erişimi olmadan benzeri görülmemiş güvenlik ve gizliliğe sahip e-posta ve çevrimiçi bulut depolama platformudur. Bilgileriniz yalnızca size aittir.
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak için belgeyi incelerken (bir QR kodunu tarayarak) telefonda imzanızı çekmenize olanak tanıyan tek e-imza sağlayıcısıdır. Metin mesajı tabanlı erişim kodları ve oturum açma seçenekleri de dahil olmak üzere gelişmiş korumaya sahip elektronik imzalar isteyin. Markanızı özel yükleme sayfanızda sergileyin. Başkalarıyla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için ücretsiz Encyro hesaplarını kullanmalarına izin vererek müşterilerinizin gözünde görünürlüğünüzü artırın. Müşteri verilerini güvende tutun ve HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR ve müşteri veri gizliliğine ilişkin diğer düzenleyici gerekliliklere uyun. Encyro'yu tarayıcınızdan veya Microsoft Outlook'tan (ücretsiz Encyro Outlook Eklentisi ile) kullanın.
LuxSci
luxsci.com
Luxsci, son derece güvenli, hasta merkezli iletişim çözümleri sağlar. Bunlar Secureline teknolojisi, sağlık kuruluşlarının kişisel bakım kuruluşları sunmalarını, iş akışlarını kolaylaştırmasını ve hasta verilerini korurken gelirleri artırmasını sağlayan benzersiz bir güvenlik ve esneklik kombinasyonu sunar. Luxsci’nin çözümleri hitRust sertifikalıdır ve kurumsal sağlık kuruluşlarının ve teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmıştır. Kuruluşların kritik iş operasyonlarını yerine getirmek için verileri güvenli bir şekilde toplamasına, iletmelerine ve depolamalarına yardımcı olmak için e -posta ve web çözümleri sunarlar. Güvenli e -posta pazarlaması, güvenli e -posta API'si ve güvenli e -posta ağ geçidi araçları, kuruluşların katılım ve sağlık sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için güvenli hasta iletişimini ölçer.
Zivver
zivver.com
Zivver, insanları bilgiyi güvenli ve güvenle paylaşmaya ve kullanmaya güç veren zahmetsiz e -posta güvenlik çözümüdür. Akıllı makine öğrenimi ile güçlendirilir ve eşsiz şifreleme ile, e -posta iletişimlerini daha iyiye dönüştürüyoruz, çalışanların iş akışlarını bozmadan bilgileri güvenli bir şekilde göndermelerini sağlamak için mevcut e -posta istemcilerine bir gizlilik katmanı ekliyoruz.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely, şifrelenmiş dosyaları ve bilgileri herhangi bir cihazdaki herkesle kolayca paylaşmanıza olanak tanır. Güvenli dosya alışverişinin baş ağrısını ortadan kaldıralım. SendSafely birçok popüler üçüncü taraf sistemle entegre olarak kullanıcılarınızın zaten bildiği ve sevdiği platformlara uçtan uca şifreleme ekler. Mevcut iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde şifreleme ekleyerek mevcut uygulamalarınızın ve altyapınızın yeteneklerini genişletmenize olanak sağlıyoruz.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi, hizmet olarak yazılım platformunda sunulan çözümler sunan bir siber güvenlik firmasıdır. Trustifi, tek bir satıcıdan hem gelen hem de giden e-posta güvenliğini sağlayan kullanımı ve dağıtımı en kolay e-posta güvenlik ürünleriyle pazara liderlik ediyor. Çalışanları dışında herhangi bir kuruluş için en değerli varlık, e-postasında yer alan verilerdir ve Trustifi'nin temel hedefi, müşterilerin verilerini, itibarlarını ve markalarını e-postayla ilgili tüm tehditlerden korumaktır. Trustifi'nin Gelen Kalkanı, Veri Kaybını Önleme, Hesap Devralma Koruması ve E-posta Şifreleme ile müşteriler saldırganlardan her zaman bir adım öndedir. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox, sağlık kuruluşları için HIPAA uyumlu iletişim ve pazarlama çözümlerinde liderdir. Inc. 5000 en hızlı büyüyen özel şirketlerin listesinde listelenen Paubox, adapthealth, maliyet artı uyuşturucu, Covenant Health ve Simonmed görüntüleme dahil 5.000'den fazla sağlık kuruluşu tarafından güvenilmektedir. E -posta çözümlerimiz, en yüksek güvenlik standardı için HITRUST CSF sertifikalıdır ve varsayılan olarak tüm giden e -postaları şifrelemektedir. Bu, sağlayıcıların hastalarıyla Google Workspace, Microsoft 365 veya Microsoft Exchange'den doğrudan iletişim kurmalarına olanak tanır - portallar veya paskodlar gerekmez. Gönderilen e -posta, insan hatası riski olmadan her seferinde HIPAA uyumludur. Paubox E -posta Suite, her boyuttaki sağlık kuruluşları için güvenli, HIPAA uyumlu e -posta şifrelemesi, gelen güvenlik, veri kaybı önleme, iş akışı otomasyonu ve daha fazlasını sunar. Paubox E -posta Suite Plus ve Premium planları ile, gelen e -posta tehditlerini durdurmak için ekstra güvenlik özellikleri alın. E -postanızı spam, virüsler, fidye yazılımları, kimlik avı saldırıları, veri ihlalleri ve veri kaybından koruyun. Hasta iletişimini geliştirmek ve sağlık işinizi büyütmek için paubox pazarlamasından yararlanın. Diğer e -posta pazarlama platformlarının aksine, Paubox pazarlaması HIPAA uyumludur ve patentli yaklaşımımız e -posta alıcılarının gelen kutularındaki güvenli mesajları normal e -posta gibi okumasına izin verir. Sağlayıcılar kişileri segmentlere ayırabilir ve Phi ile kişiselleştirilmiş son derece alakalı e -posta kampanyaları gönderebilir. Paubox E-posta API, kolayca güvenli, işlemsel mesajlar göndermek için HIPAA uyumlu e-postayı üçüncü taraf uygulamalarına entegre eder. Modern REST API veya SMTP seçeneklerini kullanarak kutudan çıkma veya özel API entegrasyonları ile güvenli e-posta ayarlayın. Paubox Pisting, hasta katılımını iyileştirmek için PHI ile kişiselleştirilebilen HIPAA uyumlu bir mesajlaşma API'sıdır. Aynı prensipleri Paubox e-posta paketini bu kadar hasta dostu hale getiren HIPAA uyumlu manifaturaya uyguladık-alıcıların özel bir uygulama indirmeleri veya metin mesajlarınızı okumak için şifre korumalı bir portal kullanmaları gerekmeyecek.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles bir dosya aktarım platformudur. Kullanıcıların, alıcılar, erişim dönemleri, indirmeler ve yazdırma üzerinde tam kontrol sağlarken şifrelenmiş dosyaları güvenli bir şekilde göndermesine olanak tanır. BlueFiles güvenlidir, kullanımı kolaydır ve kullanıcılara dosya alışverişlerinde %100 gizlilik sağlar.
Boolebox
boolebox.com
boolebox, AB Kurumları tarafından seçilen veri koruma çözümüdür. boolebox, hassas içerik ve bilgileri koruması gereken kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış, verileri yüklemek, oluşturmak, paylaşmak ve bunlar üzerinde çalışmak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur. boolebox, kullanışlılıktan ödün vermeden kullanıcılarına gelişmiş gizlilik ve veriler üzerinde tam kontrol, kişisel şifreleme anahtarları ve sınırsız paylaşım yetenekleri sunar. YÜKLE VE OLUŞTUR Dosyalarınızı ve klasörlerinizi basit bir sürükle ve bırak işlemiyle boolebox'a yükleyerek otomatik olarak şifreleyin. Çevrimiçi olarak yeni dosyalar oluşturun ve kurumsal şablonlar aracılığıyla zamanınızı optimize edin. Kişisel bir şifreleme anahtarı ayarlayarak dosyalarınızın güvenlik düzeyini artırın. SINIFLANDIRIN VE PAYLAŞIN Verileri şirket politikalarına göre sınıflandırın. Dosyaları ve klasörleri işlevsel sınırlamalarla paylaşın. Kurumsal paylaşım politikalarını projelere uygulayarak onları seçici ve ayrıntılı bir şekilde erişilebilir hale getirin. İŞBİRLİĞİ YAPIN VE SENKRONİZE EDİN Ekibinizle aynı dosya üzerinde gerçek zamanlı olarak ortak çalışın. Dosyalarınızı dizüstü bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda ve tabletinizde güncel tutun ve koruyun. Erişilebilirlik her zaman ve herhangi bir taşınabilir cihazdan sağlanır. KONTROL Veri kayıtlarını kontrol edin: hangi işlemlerin, ne zaman ve nerede yapıldığı. Her çalışma grubu ve proje için erişim izinlerini ve sınırlamalarını yönetin.
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