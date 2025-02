E-posta Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cocos (Keeling) Adaları

Paubox

Paubox, sağlık kuruluşlarına yönelik HIPAA uyumlu iletişim ve pazarlama çözümlerinde liderdir. En hızlı büyüyen özel sektör şirketlerinin yer aldığı Inc. 5000 listesinde yer alan Paubox'a, AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health ve SimonMed Imaging dahil olmak üzere 5.000'den fazla sağlık kuruluşu güvenmektedir. E-posta çözümlerimiz, en yüksek güvenlik standardı için HITRUST CSF sertifikalıdır ve tüm giden e-postaları varsayılan olarak şifreler. Bu, sağlayıcıların hastalarıyla Google Workspace, Microsoft 365 veya Microsoft Exchange üzerinden doğrudan iletişim kurmasına olanak tanır; portal veya şifre kodu gerekmez. Gönderilen e-posta, insan hatası riski olmaksızın her zaman HIPAA uyumludur. Paubox Email Suite, her boyuttaki sağlık kuruluşu için güvenli, HIPAA uyumlu e-posta şifreleme, gelen güvenlik, veri kaybını önleme, iş akışı otomasyonu ve daha fazlasını sunar. Paubox Email Suite Plus ve Premium planları ile gelen e-posta tehditlerini durdurmak için ekstra güvenlik özelliklerine sahip olun. E-postanızı spam, virüs, fidye yazılımı, kimlik avı saldırıları, veri ihlalleri ve veri kaybına karşı koruyun. Hasta iletişimini geliştirmek ve sağlık hizmetleri işinizi büyütmek için Paubox Pazarlamadan yararlanın. Diğer e-posta pazarlama platformlarının aksine, Paubox Marketing HIPAA uyumludur ve patentli yaklaşımımız, e-posta alıcılarının normal e-posta gibi gelen kutularındaki güvenli mesajları okumasına olanak tanır. Sağlayıcılar, kişileri bölümlere ayırabilir ve PHI ile kişiselleştirilmiş, son derece alakalı e-posta kampanyaları gönderebilir. Paubox Email API, güvenli, işlemsel mesajları kolayca göndermek için HIPAA uyumlu e-postayı üçüncü taraf uygulamalarına entegre eder. Modern REST API veya SMTP seçeneklerini kullanarak kullanıma hazır veya özel API entegrasyonlarıyla güvenli e-postayı hızla kurun. Paubox Texting, hasta katılımını artırmak için PHI ile kişiselleştirilebilen HIPAA uyumlu bir mesajlaşma API'sidir. Paubox Email Suite'i son derece hasta dostu kılan aynı ilkeleri HIPAA uyumlu mesajlaşmaya da uyguladık; alıcıların kısa mesajlarınızı okumak için özel bir uygulama indirmesine veya şifre korumalı bir portal kullanmasına gerek kalmayacak.