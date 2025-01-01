E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - En Popüler Uygulamalar

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E-posta teslim edilebilirlik araçları, işletmelerin e-posta kampanyalarını izlemesine ve geliştirmesine, sonuçta gelen kutusu yerleşimini artırmasına ve alıcılar arasında olumlu bir itibar geliştirmesine olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu araçların, açılma oranlarını ve dönüşüm fırsatlarını yükselterek pazarlama ve satış stratejileri alanında çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. E-postaların spam filtrelerinde etkili bir şekilde gezinmesini ve meşru görünecek şekilde stratejik olarak hazırlanmasını sağlayan bu araçlar, başarıya ulaşmada etkili olur. Genellikle e-posta pazarlamacıları veya iletişim listelerine ve potansiyel müşterilere toplu e-posta göndermeyle ilgilenen organizasyon ekipleri tarafından kullanılan bu araçların etkili bir şekilde dağıtılması, değerli içeriği ve satış fırsatlarını daha geniş bir hedef kitlenin önüne stratejik olarak konumlandırabilir. Ayrıca e-postaların kaybolmasını veya spam olarak işaretlenmesini önlemede de önemli bir rol oynayarak daha sorunsuz ve başarılı bir iletişim süreci sağlarlar.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Folderly
folderly.com
Folderly, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Performans analizi ve sorun çözme araçları sunarak e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını sağlar.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştiricilerin e-postalarını test etmelerine, göndermelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta dağıtım platformudur.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ, medya listesini oluşturma, basın bülteni dağıtma ve medya kapsamını izleme gibi halkla ilişkiler görevlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Bento
bentonow.com
Bento, çevrimiçi işletmeler için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
Litmus
litmus.com
Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.
Levitate
levitate.ai
Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail, işletmelerin işlem e-postalarını güvenli bir şekilde göndermelerine yardımcı olan bir hizmettir. SMTP ve API entegrasyon seçenekleri sunar.
Campaign Monitor
createsend.com
Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
MailUp
mailup.com
MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, SMTP ve HTTP API üzerinden yüksek hacimli e-posta gönderen bir alt yapıdır. Kullanıcı deneyimini artırarak e-posta performansını optimize eder.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com, e-postaların güvenli ve etkili bir şekilde gönderilmesini sağlayan bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar, teslimat istatistiklerini izleyerek kampanyalarını yönetebilir.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost, işletmelere e-posta gönderimi ve yönetimi için güvenilir bir altyapı sunan bir e-posta servis sağlayıcısıdır.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, e-posta pazarlama için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı dostu şablonlar, segmentasyon ve analiz araçları sunarak işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasını sağlar.
SendPost
sendpost.io
SendPost, e-posta gönderimini yönetmek ve optimize etmek için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta performansını izleyebilir ve e-posta ayarlarını yapılandırabilir.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, etkili soğuk e-posta pazarlaması için kullanıcı dostu bir platformdur. AI destekli otomasyon ile e-posta gönderimini kolaylaştırır ve doğruluğunu artırır.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.
Clever Elements
cleverelements.com
Clever Elements, e-posta pazarlama hizmeti sunan bir Alman uygulamasıdır. Kampanyalar için kullanıcı dostu bir düzenleyici ve analiz özellikleri sağlar.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor, e-posta pazarlama kampanyalarınızı optimize etmek için gelen kutusu takip, kara liste izleme ve performans analitiği sunar.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Isınma Gelen Kutusu, e-posta itibarınızı artırmak için e-postalarınızı gerçek gelen kutularla etkileşimde bulunarak ısıtan bir servistir.
Nureply
nureply.com
Nureply, soğuk e-posta göndermek için AI teknolojisi kullanan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturur ve kampanyaları optimize eder.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy, şifre sıfırlama, OTP ve karşılama gibi işlemsel e-postaları göndermenize yardımcı olan bir platformdur. E-posta iletimini takip eder ve entegrasyonları kolaylaştırır.
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly, e-postaların spamdan kaçınmasına yardımcı olan ve teslim edilebilirliği artıran bir araçtır. Kullanıcılar e-posta performansını izleyebilir ve itibarlarını koruyabilir.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels, e-posta iletimini güvence altına alarak spam'i önler ve e-postaların güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo, etkileşimli e-posta kampanyaları oluşturarak kullanıcı katılımını artırmaya yardımcı olan bir e-posta pazarlama aracıdır.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Emercury
emercury.net
Emercury, işletmelere e-posta kampanyalarını yönetme, müşteri yolculuklarını otomatikleştirme ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlama imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad, kullanıcıların e-posta kampanyalarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama aracıdır.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Gelen Kutusu Monster, e-posta teslimatını ve tehditleri izleyen bir platformdur, analitik ve özelleştirilmiş hizmetler sunarak e-posta pazarlama stratejilerini optimize eder.
MailReach
mailreach.co
MailReach, e-posta ısınma sürecini otomatikleştirerek teslim edilebilirliği artıran bir hizmettir. Gerçek etkileşimler ile gönderen itibarını yükseltir.
Warmy
warmy.io
Warmy, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir yapay zeka destekli e-posta ısınma aracıdır.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase, e-posta ısınma aracıdır. E-postalarınızı spam klasöründen gelen kutusuna taşır, teslimat oranınızı artırır ve e-posta itibarınızı korur.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter, e-posta ısıtma aracı olarak, kampanya yürütmek istediğiniz posta kutanızı bağlayarak tüm süreci otomatik olarak yönetir.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs, e-posta teslimatını artırmak için tasarlanmış bir sistemdir. SMTP entegrasyonu ile e-posta kampanyalarını optimize eder ve erişilebilirliği destekler.
Nicesender
nicesender.com
Nicesender, e-posta pazarlama platformudur. API ile otomatikleştirme ve entegrasyon sağlar; hazır şablonlar ve güçlü bir yapıcı ile basit e-posta tasarımı sunar.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker, satış ve pazarlama profesyonelleri için olası satış üretimi ve e-posta kampanyalarını kolaylaştıran bir SaaS platformudur.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense, satış ve pazarlama profesyonellerinin mevcut ve potansiyel müşterilere dair veri üretmesini sağlayan bir yazılımdır.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox, işletmelerin e-posta gönderici itibarını artırmak için e-posta hesaplarını ısıtan bir araçtır. Kullanıcılar, e-posta etkileşimlerini otomatikleştirir.
Reoon
reoon.com
Reoon, e-posta doğrulama aracı ile işletmelere temiz ve etkili e-posta listeleri oluşturma, doğrulama ve güvenli yönetim imkanı sağlar.
Maildroppa
maildroppa.com
Maildroppa, işletmelerin e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama platformudur.
GoCustomer
gocustomer.ai
GoCustomer, müşteri kazanımı ve sadakati için yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş e-posta çözümleri sunan bir uygulamadır.
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postaların spam skorunu analiz eden ve e-posta bülteninin sonuçlarını yapay zeka ısı haritasıyla tahmin eden çevrimiçi bir araçtır.
SendClean
sendclean.com
SendClean, işletmelerin e-posta pazarlama stratejilerini otomasyon ve kişiselleştirme ile geliştiren bir e-posta teslimat platformudur.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderici itibarınızı ve posta kutusu yerleşimini optimize eder, pazarlama otomasyonu ile çalışarak e-postalarınızın öncelikli kutuya ulaşma oranını artırır.
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