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E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları
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E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - En Popüler Uygulamalar

E-posta teslim edilebilirlik araçları, işletmelerin e-posta kampanyalarını izlemesine ve geliştirmesine, sonuçta gelen kutusu yerleşimini artırmasına ve alıcılar arasında olumlu bir itibar geliştirmesine olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu araçların, açılma oranlarını ve dönüşüm fırsatlarını yükselterek pazarlama ve satış stratejileri alanında çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. E-postaların spam filtrelerinde etkili bir şekilde gezinmesini ve meşru görünecek şekilde stratejik olarak hazırlanmasını sağlayan bu araçlar, başarıya ulaşmada etkili olur. Genellikle e-posta pazarlamacıları veya iletişim listelerine ve potansiyel müşterilere toplu e-posta göndermeyle ilgilenen organizasyon ekipleri tarafından kullanılan bu araçların etkili bir şekilde dağıtılması, değerli içeriği ve satış fırsatlarını daha geniş bir hedef kitlenin önüne stratejik olarak konumlandırabilir. Ayrıca e-postaların kaybolmasını veya spam olarak işaretlenmesini önlemede de önemli bir rol oynayarak daha sorunsuz ve başarılı bir iletişim süreci sağlarlar.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Performans analizi ve sorun çözme araçları sunarak e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını sağlar.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap, geliştiricilerin e-postalarını test etmelerine, göndermelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta dağıtım platformudur.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ, medya listesini oluşturma, basın bülteni dağıtma ve medya kapsamını izleme gibi halkla ilişkiler görevlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Emma

Emma

myemma.com

Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento, çevrimiçi işletmeler için e-posta ve SMS pazarlama otomasyonu sunan güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Zoho ZeptoMail, işletmelerin işlem e-postalarını güvenli bir şekilde göndermelerine yardımcı olan bir hizmettir. SMTP ve API entegrasyon seçenekleri sunar.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API, SMTP ve HTTP API üzerinden yüksek hacimli e-posta gönderen bir alt yapıdır. Kullanıcı deneyimini artırarak e-posta performansını optimize eder.

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

SMTP.com, e-postaların güvenli ve etkili bir şekilde gönderilmesini sağlayan bir e-posta hizmetidir. Kullanıcılar, teslimat istatistiklerini izleyerek kampanyalarını yönetebilir.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost, işletmelere e-posta gönderimi ve yönetimi için güvenilir bir altyapı sunan bir e-posta servis sağlayıcısıdır.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo, e-posta pazarlama için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı dostu şablonlar, segmentasyon ve analiz araçları sunarak işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasını sağlar.

SendPost

SendPost

sendpost.io

SendPost, e-posta gönderimini yönetmek ve optimize etmek için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta performansını izleyebilir ve e-posta ayarlarını yapılandırabilir.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için strateji belirlemeden kampanya uygulamasına kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai, etkili soğuk e-posta pazarlaması için kullanıcı dostu bir platformdur. AI destekli otomasyon ile e-posta gönderimini kolaylaştırır ve doğruluğunu artırır.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.

Clever Elements

Clever Elements

cleverelements.com

Clever Elements, e-posta pazarlama hizmeti sunan bir Alman uygulamasıdır. Kampanyalar için kullanıcı dostu bir düzenleyici ve analiz özellikleri sağlar.

MailMonitor

MailMonitor

mailmonitor.com

MailMonitor, e-posta pazarlama kampanyalarınızı optimize etmek için gelen kutusu takip, kara liste izleme ve performans analitiği sunar.

Warmup Inbox

Warmup Inbox

warmupinbox.com

Isınma Gelen Kutusu, e-posta itibarınızı artırmak için e-postalarınızı gerçek gelen kutularla etkileşimde bulunarak ısıtan bir servistir.

Nureply

Nureply

nureply.com

Nureply, soğuk e-posta göndermek için AI teknolojisi kullanan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturur ve kampanyaları optimize eder.

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy, şifre sıfırlama, OTP ve karşılama gibi işlemsel e-postaları göndermenize yardımcı olan bir platformdur. E-posta iletimini takip eder ve entegrasyonları kolaylaştırır.

InboxAlly

InboxAlly

inboxally.com

InboxAlly, e-postaların spamdan kaçınmasına yardımcı olan ve teslim edilebilirliği artıran bir araçtır. Kullanıcılar e-posta performansını izleyebilir ve itibarlarını koruyabilir.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.

MailChannels

MailChannels

mailchannels.com

MailChannels, e-posta iletimini güvence altına alarak spam'i önler ve e-postaların güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo, etkileşimli e-posta kampanyaları oluşturarak kullanıcı katılımını artırmaya yardımcı olan bir e-posta pazarlama aracıdır.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Emercury

Emercury

emercury.net

Emercury, işletmelere e-posta kampanyalarını yönetme, müşteri yolculuklarını otomatikleştirme ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlama imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.

Inboxroad

Inboxroad

inboxroad.com

Inboxroad, kullanıcıların e-posta kampanyalarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama aracıdır.

Inbox Monster

Inbox Monster

inboxmonster.com

Gelen Kutusu Monster, e-posta teslimatını ve tehditleri izleyen bir platformdur, analitik ve özelleştirilmiş hizmetler sunarak e-posta pazarlama stratejilerini optimize eder.

MailReach

MailReach

mailreach.co

MailReach, e-posta ısınma sürecini otomatikleştirerek teslim edilebilirliği artıran bir hizmettir. Gerçek etkileşimler ile gönderen itibarını yükseltir.

Warmy

Warmy

warmy.io

Warmy, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir yapay zeka destekli e-posta ısınma aracıdır.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.

Warmbase

Warmbase

warmbase.io

Warmbase, e-posta ısınma aracıdır. E-postalarınızı spam klasöründen gelen kutusuna taşır, teslimat oranınızı artırır ve e-posta itibarınızı korur.

InboxIgniter

InboxIgniter

inboxigniter.com

InboxIgniter, e-posta ısıtma aracı olarak, kampanya yürütmek istediğiniz posta kutanızı bağlayarak tüm süreci otomatik olarak yönetir.

EmailLabs

EmailLabs

emaillabs.io

EmailLabs, e-posta teslimatını artırmak için tasarlanmış bir sistemdir. SMTP entegrasyonu ile e-posta kampanyalarını optimize eder ve erişilebilirliği destekler.

Nicesender

Nicesender

nicesender.com

Nicesender, e-posta pazarlama platformudur. API ile otomatikleştirme ve entegrasyon sağlar; hazır şablonlar ve güçlü bir yapıcı ile basit e-posta tasarımı sunar.

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker, satış ve pazarlama profesyonelleri için olası satış üretimi ve e-posta kampanyalarını kolaylaştıran bir SaaS platformudur.

Seventh Sense

Seventh Sense

theseventhsense.com

Seventh Sense, satış ve pazarlama profesyonellerinin mevcut ve potansiyel müşterilere dair veri üretmesini sağlayan bir yazılımdır.

TrulyInbox

TrulyInbox

trulyinbox.com

TrulyInbox, işletmelerin e-posta gönderici itibarını artırmak için e-posta hesaplarını ısıtan bir araçtır. Kullanıcılar, e-posta etkileşimlerini otomatikleştirir.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon, e-posta doğrulama aracı ile işletmelere temiz ve etkili e-posta listeleri oluşturma, doğrulama ve güvenli yönetim imkanı sağlar.

Maildroppa

Maildroppa

maildroppa.com

Maildroppa, işletmelerin e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir e-posta pazarlama platformudur.

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

GoCustomer, müşteri kazanımı ve sadakati için yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş e-posta çözümleri sunan bir uygulamadır.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam.email, e-postaların spam skorunu analiz eden ve e-posta bülteninin sonuçlarını yapay zeka ısı haritasıyla tahmin eden çevrimiçi bir araçtır.

SendClean

SendClean

sendclean.com

SendClean, işletmelerin e-posta pazarlama stratejilerini otomasyon ve kişiselleştirme ile geliştiren bir e-posta teslimat platformudur.

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow, gönderici itibarınızı ve posta kutusu yerleşimini optimize eder, pazarlama otomasyonu ile çalışarak e-postalarınızın öncelikli kutuya ulaşma oranını artırır.

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