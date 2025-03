Inboxy

inboxy.io

E-postaları zahmetsizce gelen kutunuza ekleyin, böylece daha fazla anlaşma yapabilirsiniz. Daha iyi teslim edilebilirliği garanti etmek için özel bir başsız tarayıcı ağını ve yapay zekayı kullanan tek gelen kutusu ısınma çözümü. IP Warm Up hizmetimiz, bizi diğer pazar çözümlerinden ayıran birçok farklı avantaj sunmaktadır. Başsız Yönetim Her zaman daha iyi e-posta teslimi elde etmenizi sağlamak için alan adınızın itibar ölçümlerini takip ediyoruz ve alan adı veritabanımızla karşılaştırıyoruz. Alan Adı Puanı IQ Her zaman daha iyi e-posta teslimi elde etmenizi sağlamak için alan adınızın itibar ölçümlerini takip ediyoruz ve alan adı veritabanımızla karşılaştırıyoruz. E-posta Teslim Edilebilirliğini Artırın Tescilli teknolojimiz, e-postalarınızın maksimum teslim edilebilirlik için optimize edilmesini sağlar. E-posta parametrelerinizi analiz edip uyarlayarak, mesajlarınızın spam olarak işaretlenmeden hedeflenen alıcılara ulaşmasını garanti ediyoruz. E-posta Açılma Oranlarını Artırın İlgi çekici konu satırları ve içerik oluşturmak, e-postalarınızla daha yüksek etkileşim sağlamak için gelişmiş yapay zeka odaklı algoritmalar kullanıyoruz. Benzersiz yaklaşımımız, mesajlarınızın daha fazla göz önünde bulundurulmasını ve açılma oranlarında önemli bir artış olmasını sağlar. Yüksek Hacimli E-posta IP'sinin Isınması Çok miktarda e-postayla mı uğraşıyorsunuz? Ölçeklenebilir IP ısınma hizmetimiz, yüksek e-posta hacimlerinin sorunsuz bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyarak, her birinin kişisel teması kaybetmeden veya spam klasörlerine düşmeden etkili bir şekilde ısıtılmasını sağlar. E-posta İtibar Yönetimi E-posta itibarınız başarılı iletişim için hayati öneme sahiptir. Sürekli izlememiz ve proaktif ayarlamalarımız, e-posta itibarınızın yeşil kalmasını sağlayarak kara listeye alınmasını önler ve kesintisiz e-posta performansı sağlar.