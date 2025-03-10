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E-posta teslim edilebilirlik araçları, işletmelerin e-posta kampanyalarını izlemesine ve geliştirmesine, sonuçta gelen kutusu yerleşimini artırmasına ve alıcılar arasında olumlu bir itibar geliştirmesine olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu araçların, açılma oranlarını ve dönüşüm fırsatlarını yükselterek pazarlama ve satış stratejileri alanında çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. E-postaların spam filtrelerinde etkili bir şekilde gezinmesini ve meşru görünecek şekilde stratejik olarak hazırlanmasını sağlayan bu araçlar, başarıya ulaşmada etkili olur. Genellikle e-posta pazarlamacıları veya iletişim listelerine ve potansiyel müşterilere toplu e-posta göndermeyle ilgilenen organizasyon ekipleri tarafından kullanılan bu araçların etkili bir şekilde dağıtılması, değerli içeriği ve satış fırsatlarını daha geniş bir hedef kitlenin önüne stratejik olarak konumlandırabilir. Ayrıca e-postaların kaybolmasını veya spam olarak işaretlenmesini önlemede de önemli bir rol oynayarak daha sorunsuz ve başarılı bir iletişim süreci sağlarlar.
Yeni Uygulama Gönder
mailivery
mailivery.io
Mailivery, e-posta gönderenin itibarını iyileştirmeyi ve e-posta teslim edilebilirliğini artırmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir e-posta ısınma aracıdır. Mailivery, AI tarafından oluşturulan satış görüşmelerine katılarak kullanıcıların spam algoritmalarını atlamalarına ve e-postalarını spam klasörü yerine potansiyel müşterilerin birincil gelen kutularına göndermelerine yardımcı oluyor. Araç, kullanıcının gelen kutusundaki gerçek e-postalarla etkileşim kurmak için yapay zekayı kullanarak çalışıyor. E-postaları spam listesinden çıkarır ve teslim edilebilirliği artırmak için onlara gerçek zamanlı olarak yanıt verir. Diğer benzer hizmetlerden farklı olarak Mailivery, gerçek etkileşimler oluşturmak ve gönderenin itibarını artırmak için 10.000'den fazla kullanıcıdan oluşan eşler arası bir ağdan yararlanır. Araç, kullanıcılara spam analitiği ve itibar iyileştirme konusunda gerçek zamanlı bilgiler sunan gösterge tabloları sağlar. Kullanıcılar, spam'e düşen e-postaların sayısını izleyebilir, kara listeye alınıp alınmadıklarını kontrol edebilir ve itibarlarını artırmak için uygulanabilir öneriler alabilir. Mailivery, kullanıcıların etkileşimlerinin hacmini ve zamanlamasını özelleştirmesine olanak tanıyarak maksimum teslim edilebilirlik sağlar. Araç, sahne arkasında özel klasörlerde çalışarak satış faaliyetlerine müdahaleyi en aza indirir. Ayrıca Mailivery, diğer müşteri e-posta hesaplarıyla etkileşim kurma seçenekleri sunarak, farklı e-posta adresleri birbirleriyle etkileşime girdikçe daha iyi sonuçlar sağlar. Araç aynı zamanda kullanıcıların kendi hesaplarını kurmalarına ve ekiplerinin etkinliklerini ve etki alanı istatistiklerini aktif olarak yönetmelerine olanak tanıyan ekip yönetimi özellikleri de sunar. Ayrıca Mailivery, kullanıcıların e-posta altyapılarını doğru şekilde kurmalarını sağlamak için bir itibar denetleyicisi ve spam puanı özelliği sağlar. Spam filtreleri tarafından diğer müşterilerle gruplandırılmalarını önlemek için müşterilere benzersiz bir tanımlayıcı atanır. Genel olarak Mailivery, e-posta gönderenin itibarını iyileştirerek ve spam algoritmalarını atlayarak kullanıcıların e-posta teslim edilebilirliğini ve satışlarını artırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge, AI destekli, çok dilli e-posta pazarlama süreçlerini optimize eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelere dış iletişimlerini geliştirmede yardımcı olan e-posta otomasyon aracıdır. Özelleştirilebilir şablonlar ve yapay zekâ desteği sunar.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, e-posta pazarlama için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcı dostu şablonlar, segmentasyon ve analiz araçları sunarak işletmelerin müşteri etkileşimini artırmasını sağlar.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs, işletmelerin e-posta iletilerini verimli bir şekilde yönetmelerine ve yüksek teslim edilebilirlik sağlamalarına yardımcı olan bir SMTP ve pazarlama otomasyon platformudur.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox, işletmelerin gönderenin itibarını artırmasına ve e-postalarının gelen kutusuna düşme şansını artırmasına yardımcı olan bir e-posta ısınma aracıdır. Gelen kutunuzla, değişen aralıklarla e-posta gönderip almak, e-postaları açmak ve yanıtlamak ve e-postaları önemli ve yıldızlı olarak işaretlemek gibi insani bir şekilde etkileşim kurarak çalışır. Bu, e-posta servis sağlayıcıları (ESP'ler) ile güven oluşturmanıza ve onlara hesabınızın aktif ve etkileşimli olduğunu göstermenize yardımcı olur. Sonuç olarak, ESP'lerin e-postalarınızı gelen kutunuza teslim etme olasılığı daha yüksektir; bu da e-posta teslim edilebilirliğinin artmasına, etkileşimin artmasına ve spam şikayetlerinin azalmasına yol açabilir.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ, medya listesini oluşturma, basın bülteni dağıtma ve medya kapsamını izleme gibi halkla ilişkiler görevlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Folderly
folderly.com
Folderly, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Performans analizi ve sorun çözme araçları sunarak e-postaların gelen kutusuna ulaşmasını sağlar.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense, Satış ve pazarlama profesyonellerinin, satışları artırmak, pazarlama katılımını ve marka bilinirliğini artırmak, kötü müşteri deneyimlerini ve satış personelinin neden olduğu gelir kaybını en aza indirmek için her gün potansiyel ve mevcut müşterileri hakkında veri oluşturmasına ve bu verileri analiz etmesine olanak tanıyan bir satış ve pazarlama yazılımıdır. Yıpranma, verimliliği ve genel morali artırır.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: Potansiyel Müşteri Bulma ve E-postayla Erişim için En İyi SaaS Platformu İş bulma oyununuzu, özellikle sonuç odaklı pazarlamacılar ve satış profesyonelleri için tasarlanmış çığır açan bir SaaS çözümü olan Leadspicker ile yükseltin. Leadspicker ile artık potansiyel müşteri bulma ve e-posta kampanyaları için birden fazla araçla uğraşmanıza gerek yok. Bu platform size her şeyi tek bir dijital çatı altında sunuyor. Temel Özellikler: E-postayla Erişim Yeteneği: Hedeflenen kampanyaları potansiyel müşterilerinize zahmetsizce gönderin. E-posta ısınma ve döndürme işlevleriyle, sosyal yardımınızın maksimum etkililiğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Akıllı E-posta Eşleştirme: Artık tahmin yürütmeye gerek yok! Potansiyel müşterinizin e-posta sağlayıcısıyla eşleşen istemciyi kullanarak e-posta gönderin. Potansiyel müşteriniz ister Outlook ister Gmail kullanıyor olsun, Leadspicker optimum teslimat oranları için uygun istemciyi eşleştirir ve kullanır. Potansiyel Müşteri Bulma Aracı: İşletmenizin gereksinimlerine uygun potansiyel müşteri adaylarını sorunsuz bir şekilde belirleyin. Zengin potansiyel müşteri havuzuna dalın ve hedefleme sürecinizi kolaylaştırın. Şelale E-posta Avcılığı: Leadspicker, benzersiz bir şelale yaklaşımı kullanarak e-posta avcılığında devrim yaratıyor. 5'ten fazla üçüncü taraf çözümle sinerji oluşturarak, geçerli e-posta adreslerinin alınmasında daha yüksek başarı oranı ve kalite sağlar. Özel teklifler: Hizmet Olarak Veri: Kaliteli potansiyel müşteriler bulmak zor olabilir. Leadspicker'ın Hizmet Olarak Veri özelliğiyle, üst düzey potansiyel müşterilere doğrudan platform üzerinden erişime hazır olarak erişin. Hizmet Olarak Satış Kampanyası: Veri araştırmasından e-posta erişimine kadar ağır işleri Leadspicker'ın halletmesine izin verin. Bir müşteri olarak öncelikli odak noktanız, toplantılara gerçek ilgi gösteren ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlayan potansiyel müşteriler üzerinde kalır.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster'ın e-posta teslim edilebilirliği ve tehdit izleme platformu, yüzey düzeyindeki ölçümlerin ötesini görmenize olanak tanır. Aksiyona hazır görselleştirmelerin ve içgörülerin inanılmaz derinliği, proaktif bir profesyonel hizmet ekibi tarafından desteklenmektedir. Yeni nesil veri odaklı e-posta pazarlamacısının temel özellikleri şunlardır: + Gelen Kutusu Yerleştirme + Kapsamlı Tehdit İzleme + Oluşturma ve Test Etme + DMARC Yönetimi + Etkileşim Zekası + Gönderme Öncesi ve Sonrası Analizler E-postada kazanmanıza nasıl yardımcı oluyoruz: Otomatik bilgi: Özelleştirme Uyarıları dakikalar içinde izleyin, ardından çok sayıda değişkenle ilgili önemli bilgilerin size gelmesini sağlayın. Yani %99,5 oranında teslim edilebilirliği düşünemezsiniz. Toplu görseller: İhtiyaç duyduğunuz ayrıntı düzeyine çift tıklama olanağıyla, anlaşılması kolay görselleştirmeler elde edin, böylece gerçek zamanlı olarak tepki verebilir ve e-posta kahramanı olabilirsiniz. Bir uzman tarafından analiz edilmiştir: Programınızın derinliklerine inen, basit ölçümlerin ötesine geçen proaktif, eylem odaklı tavsiyeler sunan bir uzmandan özel olarak hazırlanmış profesyonel hizmetler.
Inboxy
inboxy.io
E-postaları zahmetsizce gelen kutunuza ekleyin, böylece daha fazla anlaşma yapabilirsiniz. Daha iyi teslim edilebilirliği garanti etmek için özel bir başsız tarayıcı ağını ve yapay zekayı kullanan tek gelen kutusu ısınma çözümü. IP Warm Up hizmetimiz, bizi diğer pazar çözümlerinden ayıran birçok farklı avantaj sunmaktadır. Başsız Yönetim Her zaman daha iyi e-posta teslimi elde etmenizi sağlamak için alan adınızın itibar ölçümlerini takip ediyoruz ve alan adı veritabanımızla karşılaştırıyoruz. Alan Adı Puanı IQ Her zaman daha iyi e-posta teslimi elde etmenizi sağlamak için alan adınızın itibar ölçümlerini takip ediyoruz ve alan adı veritabanımızla karşılaştırıyoruz. E-posta Teslim Edilebilirliğini Artırın Tescilli teknolojimiz, e-postalarınızın maksimum teslim edilebilirlik için optimize edilmesini sağlar. E-posta parametrelerinizi analiz edip uyarlayarak, mesajlarınızın spam olarak işaretlenmeden hedeflenen alıcılara ulaşmasını garanti ediyoruz. E-posta Açılma Oranlarını Artırın İlgi çekici konu satırları ve içerik oluşturmak, e-postalarınızla daha yüksek etkileşim sağlamak için gelişmiş yapay zeka odaklı algoritmalar kullanıyoruz. Benzersiz yaklaşımımız, mesajlarınızın daha fazla göz önünde bulundurulmasını ve açılma oranlarında önemli bir artış olmasını sağlar. Yüksek Hacimli E-posta IP'sinin Isınması Çok miktarda e-postayla mı uğraşıyorsunuz? Ölçeklenebilir IP ısınma hizmetimiz, yüksek e-posta hacimlerinin sorunsuz bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyarak, her birinin kişisel teması kaybetmeden veya spam klasörlerine düşmeden etkili bir şekilde ısıtılmasını sağlar. E-posta İtibar Yönetimi E-posta itibarınız başarılı iletişim için hayati öneme sahiptir. Sürekli izlememiz ve proaktif ayarlamalarımız, e-posta itibarınızın yeşil kalmasını sağlayarak kara listeye alınmasını önler ve kesintisiz e-posta performansı sağlar.
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor, gelen kutusu yerleştirme ve engellenenler listesinin izlenmesinden e-posta kampanyası performans analizlerine kadar, e-posta pazarlama kampanyalarınızı optimize etmek ve her zaman e-posta pazarlamanın en iyi uygulamalarını takip ettiğinizden emin olmak için ihtiyacınız olan her temel araca sahiptir. MailMonitor, e-posta pazarlama kampanyalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve bunların teslim edilebilirliğini artırmak için her zaman ihtiyaç duyduğunuz teknoloji ortağınızdır. Siz bir kuruş bile harcamadan kampanyanızın müşterinizin gelen kutusuna düşüp düşmeyeceğini belirliyoruz. Sorunları çözmeniz ve bir pazarlama kahramanı olmanız için size güç veriyoruz.
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy, Parola Sıfırlama E-postaları, OTP E-postaları, Hoş Geldiniz E-postaları vb. gibi kullanım senaryolarının gereksinimlerini karşılayan bir İşlemsel E-posta Platformudur. Mailazy platformu, işlem e-postalarını sorunsuz bir şekilde göndermenize ve e-posta teslim edilebilirliğini izlemenize yardımcı olur. Mailazy, uygulamalarınızın basit HTTP REST API'leri veya kolay SMTP entegrasyonu yoluyla mesaj göndermesine olanak tanır ve işlemsel e-posta göndermenin karmaşıklığını ortadan kaldırır. İşlemsel e-postalarınızın müşterilerinizin gelen kutularına ulaşmasından endişelenmeyi bırakın ve harika ürünler oluşturmak ve işinizi büyütmek gibi ilginç şeylere odaklanın. Mailazy'nin müşterilerinizin gelen kutusuna e-posta dağıtımını etkili bir şekilde yapmasına izin verin. Şimdi erişim sağlayın!
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlemsel veya promosyonel e-postaların tüm formatlarını destekleyin. Sağlam ve kolayca ölçeklenebilir altyapı Milyonlarca e-postayı dakikalar içinde işleyin ve %99,4 teslim edilebilirlik oranıyla 2 saniyede teslim edin. Her türlü e-postayı desteklemeye hazır. Ürün ekipleri ve geliştiriciler için tasarlandı Basit ve esnek entegrasyon, tüm popüler programlama dillerini destekler, <100 milisaniye ortalama yanıt süresi, %99,99 kesintisiz çalışma HDS'si. Deneyimli mühendislerden 7/24 teknik destek. Dünya çapındaki veri merkezleri Yerel dağıtımlar ve depolama, daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek güvenlik sağlar. Bölgesel düzenlemelere tamamen uyum sağlayın. Teslim edilebilirlik desteği Teslim edilebilirlik uzmanlarından oluşan özel bir ekip, katılıma, özel etki alanının ısınmasına ve performansın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur. Raporlama ve analiz Günlük raporları ve web kancalarıyla gönderme sorunlarını hızlı bir şekilde teşhis edin ve çözün. E-posta performansını izleyin ve tam e-posta analiziyle içgörüler elde edin. E-posta Doğrulaması Yüksek riskli kişileri belirlemek, geçersiz e-posta adreslerini kaldırmak ve posta listelerini temiz tutmak için API veya web uygulamasını kullanın. Kaliteli bir veritabanıyla gönderenin itibarını koruyun ve teslimatı artırın.
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels, e-posta iletimini güvence altına alarak spam'i önler ve e-postaların güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts, ne sıklıkta indirim yaptıklarını, ne zaman e-posta gönderdiklerini ve e-postaları nasıl bölümlere ayırdıklarını anlamak için rakip bir e-posta izleme aracıdır.
SendClean
sendclean.com
SendClean, işletmelerin pazarlama ve satış hedeflerine en basit şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak tüm araç ve özelliklerle donatılmış akıllı bir e-posta dağıtım platformudur.
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder, bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs, e-posta üreten bir sisteme sahip olanlar için oluşturuldu. İster bir mağazanız, faturalandırmanız, muhasebeniz, CRM, ERP, CMS'niz veya özel bir Pazarlama Otomasyon sisteminiz olsun - EmailLabs, e-postalarınızın teslim edilebilirliğini artıracaktır. ✅ Basit SMTP entegrasyonu sayesinde hizmet birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale gelir. RESTful API, BT sisteminizle tam olarak entegre olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca hazır kütüphaneleri ve kod örneklerini de kullanabilirsiniz. 🌐 E-posta teslimi alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz. Yılda 6 milyarın üzerinde mesaj gönderiyoruz. 🚀 Daha fazlasını keşfedin: https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad SMTP sunucusuna bağlanın ve özel uzmanların yardımıyla en iyi teslimatı elde edin. Inboxroad, izleme ve kişisel teslim edilebilirlik tavsiyeleri sunarak e-posta pazarlama ve işlemsel e-posta faaliyetlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.
SendPost
sendpost.io
SendPost, e-posta gönderimini yönetmek ve optimize etmek için bir platformdur. Kullanıcılar, e-posta performansını izleyebilir ve e-posta ayarlarını yapılandırabilir.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com devrim niteliğinde bir e-posta ısınma aracıdır. Sosyal yardım kampanyaları yürütmek istediğiniz posta kutunuzu kolayca bağlayabilirsiniz; araç her şeyi kendi başına halledecektir. Inboxigniter, en iyi sonuçları vermek için sektörleri, iş alanlarını, dilleri ve konumları dikkate alarak çalışan, yapay zeka destekli bir e-posta ısınma aracıdır.
GoCustomer
gocustomer.ai
Hiper Kişiselleştirilmiş E-postalarla Müşteri Etkileşimini Yeniden Tanımlıyoruz. Müşteri edinme, elde tutma ve ötesine yönelik benzersiz yapay zeka karışımımızla pazarlamanızı geliştirin.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase bir e-posta ısınma aracıdır. Potansiyel müşterilerinize ulaşmadan önce e-postalarınızın ısınmasına yardımcı olur. E-postanız ısındığında, potansiyel müşterinizin spam klasörü yerine gelen kutusuna ulaşmaya hazırsınız. Warmbase, daha fazla satış elde etmek için e-posta teslim edilebilirliğinizi ve itibarınızı artırarak zamandan, enerjiden ve çabanızdan tasarruf sağlar. Üstelik e-postalarınızı alıcıların spam klasöründen otomatik olarak gelen kutusuna taşır ve e-posta itibarınızı korur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Campaign Monitor
createsend.com
Kampanya Monitörü, kullanıcıların kolayca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturarak e-posta kampanyalarını yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur.
Clever Elements
cleverelements.com
En iyisi için e-posta pazarlaması. 250.000'den fazla şirket e-posta pazarlaması için d'ye güveniyor Clever Elements bir Alman e-posta pazarlama hizmetidir. Kampanyalar ve analiz özellikleri için e-postaları tasarlamak üzere kullanıcı dostu bir düzenleyici sunarlar.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Emercury
emercury.net
Emercury, işletmelere e-posta kampanyalarını yönetme, müşteri yolculuklarını otomatikleştirme ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlama imkanı sunan bir e-posta pazarlama platformudur.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
Litmus
litmus.com
Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
MailReach
mailreach.co
MailReach, e-posta ısınma sürecini otomatikleştirerek teslim edilebilirliği artıran bir hizmettir. Gerçek etkileşimler ile gönderen itibarını yükseltir.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştiricilerin e-postalarını test etmelerine, göndermelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bir e-posta dağıtım platformudur.
MailUp
mailup.com
MailUp, e-posta, SMS ve mesajlaşma uygulamaları için kampanyalar oluşturma, otomatikleştirme ve özelleştirme imkanı sunan bir pazarlama platformudur.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid, işletmelerin işlem ve pazarlama e-postalarını yönetmelerine yardımcı olan bir iletişim platformudur.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer, e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik için güvenli bir SaaS platformudur. Kullanıcıların e-posta listelerini hızlı ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost, işletmelere e-posta gönderimi ve yönetimi için güvenilir bir altyapı sunan bir e-posta servis sağlayıcısıdır.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Isınma Gelen Kutusu, e-posta itibarınızı artırmak için e-postalarınızı gerçek gelen kutularla etkileşimde bulunarak ısıtan bir servistir.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Zoho ZeptoMail, işletmelerin işlem e-postalarını güvenli bir şekilde göndermelerine yardımcı olan bir hizmettir. SMTP ve API entegrasyon seçenekleri sunar.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo, etkileşimli e-posta kampanyaları oluşturarak kullanıcı katılımını artırmaya yardımcı olan bir e-posta pazarlama aracıdır.
Maildroppa
maildroppa.com
Meşgul kurucular için basit e-posta pazarlaması. Maildroppa, yeni bir şeyler inşa eden startup'lar için öğrenmesi kolay bir araçtır. Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve büyümenin en basit yolu.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım süreçlerini otomatikleştirerek aday bulmayı ve iletişimi kolaylaştıran bir platformdur.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra, e-posta otomasyonu sağlayan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik sunarak etkileşimi artırır ve kampanya performansını optimize eder.
Nureply
nureply.com
Nureply, soğuk e-posta göndermek için AI teknolojisi kullanan bir yazılımdır. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturur ve kampanyaları optimize eder.
Warmy
warmy.io
Warmy, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir yapay zeka destekli e-posta ısınma aracıdır.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-posta gönderme ve takip işlemlerini gerçekleştirir. - İstediğiniz Kadar E-posta Hesabı Bağlayın: Sınır yoktur; istediğiniz kadar hesap bağlayın. - Gerçek Zamanlı E-posta Doğrulayıcı: Anında doğrulama sistemimiz sayesinde e-postalarınızın spam klasörlerine değil, gelen kutularına düşmesini sağlıyoruz. - Sınırsız Kişi Yükleme: Potansiyel müşteri listeniz ne kadar büyük olursa olsun hepsini yükleyebilirsiniz. - Yapay Zeka ile Oluşturulan Özel E-postalar: Akıllı yapay zekamız tarafından yazılan, hedef kitlenize doğrudan hitap eden e-postalar alın. - Akıllı Gönderim Modelleri: Sistemimiz, teslim edilebilirliğinizi yüksek ve spam risklerini düşük tutmak için gönderenleri akıllıca rotasyona tabi tutar. Mails.ai, bir e-posta kampanya aracından çok daha fazlasıdır; yanıtlarınızı artırmak ve daha fazla anlaşma imzalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Desteğinizin boyutu ne olursa olsun sabit ücret fiyatlandırması ile her şey yatırımlarınızdan daha iyi bir getiri elde etmenizle ilgilidir. Hepsi bu kadar değil; en cömert hizmetlerden biri olan ücretsiz e-posta ısınma hizmetimizin keyfini çıkarın. Mails.ai ile e-posta destek çalışmalarınızda etkililik, ölçek ve değerin bir karışımını seçiyorsunuz.
Levitate
levitate.ai
Levitate, küçük işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir pazarlama aracıdır. Otomatik e-postalar ve iletişim özellikleri sunar.
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