Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
E-posta teslim edilebilirlik araçları, işletmelerin e-posta kampanyalarını izlemesine ve geliştirmesine, sonuçta gelen kutusu yerleşimini artırmasına ve alıcılar arasında olumlu bir itibar geliştirmesine olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu araçların, açılma oranlarını ve dönüşüm fırsatlarını yükselterek pazarlama ve satış stratejileri alanında çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. E-postaların spam filtrelerinde etkili bir şekilde gezinmesini ve meşru görünecek şekilde stratejik olarak hazırlanmasını sağlayan bu araçlar, başarıya ulaşmada etkili olur. Genellikle e-posta pazarlamacıları veya iletişim listelerine ve potansiyel müşterilere toplu e-posta göndermeyle ilgilenen organizasyon ekipleri tarafından kullanılan bu araçların etkili bir şekilde dağıtılması, değerli içeriği ve satış fırsatlarını daha geniş bir hedef kitlenin önüne stratejik olarak konumlandırabilir. Ayrıca e-postaların kaybolmasını veya spam olarak işaretlenmesini önlemede de önemli bir rol oynayarak daha sorunsuz ve başarılı bir iletişim süreci sağlarlar.
Yeni Uygulama Gönder
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itibarıyla SendGrid 81 milyon doların üzerinde bağış topladı ve Denver, Colorado'da ofisleri var; Boulder, Kolorado; Irvine, Kaliforniya; Redwood City, Kaliforniya; ve Londra. Şirket, 16 Kasım 2017'de New York Borsası'nda halka açıldı. Twilio, Şubat 2019'da SendGrid'i satın aldı.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştirici ekiplerinin e-posta altyapısını tek bir yerden test etmesine, göndermesine ve kontrol etmesine yönelik bir E-posta Dağıtım Platformudur ve aylık 150.000'den fazla aktif kullanıcı tarafından desteklenmektedir. Mailtrap, e-postalarla çalışmak için gerekli tüm araçları sağlar. E-posta Testi - e-postalarınızı hazırlama, geliştirme ve QA ortamlarında test etmek için. E-posta Gönderme - üretim sırasında e-posta göndermek için. Derinlemesine Analiz - e-posta altyapınızın performansını kontrol etmek için. GÜVENLİ E-POSTA TESTİ İÇİN E-POSTA TESTİ E-postalarınızı sıfır riskli bir ortamda test edin. Mailtrap E-posta Testi, test e-postalarınızı yakalamak için sahte bir SMTP sunucusu sunar. Sağlanan araçlarla, SMTP trafiğini yakalayabilir, CSS/HTML'yi doğrulayabilir, spam puanını kontrol edebilir ve e-postalarınızı göndermeden önce hata ayıklamak ve iyileştirmek için akışınızı otomatikleştirebilirsiniz. E-postayla ilgili işlevleri test etmek ve ekibinizle paylaşmak için Mailtrap E-posta Test API'sinden yararlanın. ALICININ GELEN KUTULARINA ULAŞMAK İÇİN E-POSTA GÖNDERME E-postalarınızı hazırlık aşamasında inceledikten ve hatalarını ayıkladıktan sonra, üretimde e-posta göndermek için güvenilir Mailtrap E-posta Gönderimini kullanın. Uygulamanıza kolay ve hızlı bir şekilde entegre edin. Varsayılan olarak size yüksek teslim edilebilirlik oranları sağlayacak şekilde tasarlanmış e-posta altyapısını edinin. EYLEMLENEBİLİR ANALİZLERLE E-POSTALARI KONTROL EDİN Helikopter görünümü kontrol paneli, ayrıntılı raporlar ve 60 günlük e-posta günlükleriyle e-posta istatistiklerinizi izleyin. Teslim edilebilirlik eğilimlerinizi izlemek ve ölçümleriniz aniden düşerse kritik uyarıları izlemek için haftalık karşılaştırmalı düzenli haftalık raporları kullanın.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan basit, veriye dayalı kampanyalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir şablonlar (premium hesaplarla sınırlı değildir), uygulamalı müşteri desteği ve size göre ölçeklendirilecek işlevsellik de sunuyoruz. * Planlayın — Ekipler arasında işbirliği yapın, kampanyalarınız ve müşteri desteğiniz konusunda proaktif olun. * Tasarım — Birinci sınıf düzenleyicimiz ve yüzlerce duyarlı şablon, ilgi çekici mobil e-postalar tasarlamanıza ve etkili CTA'ları test etmenize yardımcı olur. * Hedefleyin ve Etkileşime Geçin — Müşterileriniz hakkında bildiklerinize dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş mesajları desteklemek için segmentasyonu kullanın; otomasyon araçlarımız, markanızı akıllarda tutacak devam eden kampanyaları verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. * Analiz Edin ve Optimize Edin — Hareket halindeyken bile programlarınızın etkisini anlayın ve gerçek zamanlı analizler, testler ve öngörülerle zaman içinde iyileştirin. * Entegrasyonlar — Emma, en iyi CRM, e-ticaret ve analiz platformlarıyla entegre olur, böylece en çok kullandığınız teknolojilerden gelen verileri bilinçli ve dinamik yaratıcı ürünler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Folderly
folderly.com
Folderly, kusursuz e-posta teslimini sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım sunan bir E-posta Teslim Edilebilirliği çözümüdür. E-posta teslim edilebilirliğindeki tehlikeleri bulun, çözün ve önleyin ve e-postalarınızın Gelen Kutusu klasörüne ulaştığından emin olun. Bir daha asla e-postalarınızın, gelen kutunuza asla ulaşmayan tüm iş e-postalarının %51'inin parçası olmasına izin vermeyin. Her e-postanın dikkate alınmasını sağlayarak gelir ve iş fırsatları elde edin.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (eski adıyla TransMail), Zoho'nun özel bir işlemsel e-posta gönderme hizmetidir. ZeptoMail, kullanıcıların yalnızca işlem e-postaları göndermesine izin verir, bu da işlem e-postalarınızın güvenilir ve garantili teslimini sağlamamıza yardımcı olur. Kurulum seçenekleri ZeptoMail iki kurulum seçeneği sunar: SMTP ve Email API. İşletmenizi SMTP kullanarak birkaç hızlı adımda ZeptoMail ile entegre edin veya daha derin bir entegrasyon için E-posta API'lerini kullanın. Ayrı e-posta akışları E-postalarınızı etki alanına, uygulamaya, amaca ve daha fazlasına göre Posta Aracıları adı verilen gruplara ayırın. Odaklanmış raporları görüntüleyebilir ve benzersiz API belirteçleri ve SMTP kimlik bilgilerini kullanarak her Posta Aracısının erişimini ve e-posta gönderimini kontrol edebilirsiniz. E-posta şablonları ZeptoMail, yaygın işlemsel e-posta türleri için e-posta şablonları sağlar. Örnek şablonlardan birini seçin veya sıfırdan kendinizinkini oluşturun. E-posta izleme E-posta performansını artırmak için açma ve tıklamalar gibi alıcı etkinliklerini izleyin. ZeptoMail ayrıca işlenmiş e-postaları günlüğe kaydeder ve webhook yapılandırmasıyla gerçek zamanlı bildirimler sunar. Raporlar Alıcı etkinliğinin grafik raporlarını görüntüleyin ve birden fazla Posta Aracısı arasındaki gönderme etkinliğine ilişkin karşılaştırma raporları oluşturun. Erişim yönetimi Her kullanıcıya rol atamak için gelişmiş kullanıcı izinlerini kullanın. Bu, Posta Aracılarınızın her birine ve bunlarla ilişkili verilere hangi kullanıcıların erişebileceğini yönetmenize yardımcı olur. WordPress eklentisi WordPress hesabınızda ZeptoMail hesabınızı yapılandırmak için WordPress için ZeptoMail eklentisini kullanın. Doğrudan WordPress web sitenizden e-posta gönderebilirsiniz
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak oluşturucu ve etkileşime dayalı segmentasyon, pazarlamacıların hedeflenen içeriği herhangi bir teknik uzmanlığa gerek duymadan geniş abone listelerine sunmasına olanak tanır.
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar gönderiyor, sonuçları gerçekten iyileştirmek için gereken daha derin içgörüleri kaçırıyor ve e-postaları geniş ölçekte kişiselleştirme konusunda zorlanıyor. Litmus ile giden her mesajı oluşturmanın, test etmenin ve ona güvenmenin daha iyi bir yolunu elde edersiniz. Bu nedenle Fortune 100'ün %80'i dahil 700.000'den fazla pazarlama profesyoneli bize yöneldi. Ve bu şekilde %98'lik bir müşteri memnuniyeti oranına ulaştık. Turnusol. Her gönderimin önemli olmasını sağlayın.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebilir ve segmentlere ayırabilir. Veri silolarını ortadan kaldıran Dotdigital, karar alma sürecini kolaylaştırıyor ve geniş ölçekte müşteri etkileşimi sağlayan pazarlama yaratıcılığının önünü açıyor. Güçlü yapay zeka yetenekleriyle Dotdigital, web, e-posta, SMS, WhatsApp, sohbet, push, sosyal, reklamlar ve daha fazlasında derinlemesine kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. E-ticaret, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, eğitim, finansal hizmetler ve diğer sektörlerde 4.000'den fazla markanın güvendiği Dotdigital, dünya çapındaki pazarlamacılara olanak sağlıyor. Merkezi Londra'da bulunan ve 1999 yılında kurulan Dotdigital, müşteri odaklı işletmeleri güçlendiren güvenilir, bağlantılı ve geleceğe yönelik çözümler oluşturmaya odaklanmıştır. Dotdigital.com'da daha fazla bilgi edinin.
Levitate
levitate.ai
ShareFile'ın yaratıcısı Jesse Lipson tarafından 2017 yılında kurulan Levitate, küçük işletmelerin en iyi yaptıkları işe, yani ilişkiler kurmaya odaklanmasına yardımcı oluyor. Levitate, küçük işletmelerin müşterileriyle özgün ilişkiler kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, iletişim halinde olan bir pazarlama aracıdır. Levitate'in platformu, kullanıcıların geniş ölçekte kişisel e-postalar göndermesine, müşterilerle metin yoluyla iletişim halinde kalmasına, anket göndermesine, toplantılar planlamasına, kişileri hakkındaki önemli gerçekleri hatırlamasına ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla iş hedeflerine ulaşmalarına olanak tanır; bunların tümünü, sizin tarafınızdan özel olarak hazırlanmış bir pazarlama koçuyla gerçekleştirir. taraf.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada süper bir satış yürütme uygulamasıdır. Kritik satış etkinliklerine karar vermek için makine öğrenimi, her dilde mesajlaşmayı geliştirmek ve çeşitli satış noktası çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak, dolayısıyla üstün dönüşüm oranları sağlamak.
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost dünyanın 1 numaralı e-posta altyapı sağlayıcısı ve mevcut en performanslı e-posta dağıtım hizmetidir. Müşterilerimiz yılda 5 trilyonun üzerinde mesaj gönderiyor; bu da dünyadaki iş e-postalarının yüzde 37'sinden fazlasını oluşturuyor. En büyük sosyal ağlar da dahil olmak üzere birçok SparkPost müşterisi günde bir milyarın üzerinde e-posta gönderiyor ve bu da bizi piyasadaki en hızlı büyüyen e-posta dağıtım hizmeti sağlayıcısı yapıyor. On yıldan fazla bir süredir e-posta sektöründe lider teknolojiyi ve gerçek anlamda bulut için tasarlanmış ilk e-posta dağıtım hizmetini geliştirdik. İnce ayarlı Momentum MTA'dan günümüzün tamamen esnek bulut e-posta dağıtım hizmetine kadar, müşterilerimize kanıtlanmış en yüksek gelen kutusu teslimat oranları, kolay kurulum ve başlatma ile en kapsamlı analiz ve öngörüleri sunuyoruz. AWS platformunu temel alarak müşterilerimize talep ettikleri güvenilirliği, ölçeklenebilirliği ve daha fazlasını sunuyoruz. E-posta göndermenin daha iyi bir yolu olmamıştı. Teknolojimiz güçlüdür ancak SparkPost'un en değerli varlığı, sektördeki en yetenekli ve deneyimli e-posta uzmanları olan çalışanlarımızdır. Teslim edilebilirlik uzmanlarından geliştirici topluluğuna ve kurumsal müşterilere yönelik özel Teknik Hesap Yöneticilerine kadar ekibimiz, yolun her adımında yanınızdadır. İster bir uygulama oluşturmaya yeni başlıyor olun; büyük, karmaşık bir kuruluş; veya arada bir yerde, e-posta dağıtım ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir SparkPost hizmeti vardır.
MailUp
mailup.com
MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en iyisi teknolojiyi sunar. Çok kanallı pazarlama ihtiyaçları için eksiksiz bir çözüm: bültenler, işlem e-postaları, abonelik formları, açılış sayfaları, promosyonlar, SMS, Mesajlaşma Uygulamaları (Facebook Messenger ve Telegram) ve çok daha fazlası! Sürükle ve bırak e-posta oluşturucusunu deneyin, pazarlama yığınınızı entegre edin, birkaç saniye içinde otomatik çok kanallı iş akışları oluşturun ve kampanya performansınızı ayrıntılı raporlar aracılığıyla izleyin. Doğuştan İtalyan, mesleği gereği uluslararası. 2003 yılında kurulan MailUp, yıllar geçtikçe büyüyerek İtalya'da pazar lideri haline geldi ve dünya çapında 5 şubesi ile 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya çapında 10.000'den fazla şirket, Dijital Pazarlama faaliyetlerinde stratejik bir ortak olarak MailUp'a güveniyor. MailUp, mesajlarınızın maksimum düzeyde iletilebilmesini sağlamak için en iyi altyapıyı ve uluslararası sertifikaları sunar. Güçlü mesajlaşma platformu, günlük pazarlama kampanyalarınızın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak bir dizi araçla tamamlanmaktadır. Cremona (İtalya) ve Silikon Vadisi'ndeki teknoloji merkezlerindeki ekipleri esnek, ölçeklenebilir, entegre yazılım geliştirmede ön saflarda yer almaktadır.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlemsel veya promosyonel e-postaların tüm formatlarını destekleyin. Sağlam ve kolayca ölçeklenebilir altyapı Milyonlarca e-postayı dakikalar içinde işleyin ve %99,4 teslim edilebilirlik oranıyla 2 saniyede teslim edin. Her türlü e-postayı desteklemeye hazır. Ürün ekipleri ve geliştiriciler için tasarlandı Basit ve esnek entegrasyon, tüm popüler programlama dillerini destekler, <100 milisaniye ortalama yanıt süresi, %99,99 kesintisiz çalışma HDS'si. Deneyimli mühendislerden 7/24 teknik destek. Dünya çapındaki veri merkezleri Yerel dağıtımlar ve depolama, daha düşük gecikme süreleri ve daha yüksek güvenlik sağlar. Bölgesel düzenlemelere tamamen uyum sağlayın. Teslim edilebilirlik desteği Teslim edilebilirlik uzmanlarından oluşan özel bir ekip, katılıma, özel etki alanının ısınmasına ve performansın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olur. Raporlama ve analiz Günlük raporları ve web kancalarıyla gönderme sorunlarını hızlı bir şekilde teşhis edin ve çözün. E-posta performansını izleyin ve tam e-posta analiziyle içgörüler elde edin. E-posta Doğrulaması Yüksek riskli kişileri belirlemek, geçersiz e-posta adreslerini kaldırmak ve posta listelerini temiz tutmak için API veya web uygulamasını kullanın. Kaliteli bir veritabanıyla gönderenin itibarını koruyun ve teslimatı artırın.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-posta gönderme ve takip işlemlerini gerçekleştirir. - İstediğiniz Kadar E-posta Hesabı Bağlayın: Sınır yoktur; istediğiniz kadar hesap bağlayın. - Gerçek Zamanlı E-posta Doğrulayıcı: Anında doğrulama sistemimiz sayesinde e-postalarınızın spam klasörlerine değil, gelen kutularına düşmesini sağlıyoruz. - Sınırsız Kişi Yükleme: Potansiyel müşteri listeniz ne kadar büyük olursa olsun hepsini yükleyebilirsiniz. - Yapay Zeka ile Oluşturulan Özel E-postalar: Akıllı yapay zekamız tarafından yazılan, hedef kitlenize doğrudan hitap eden e-postalar alın. - Akıllı Gönderim Modelleri: Sistemimiz, teslim edilebilirliğinizi yüksek ve spam risklerini düşük tutmak için gönderenleri akıllıca rotasyona tabi tutar. Mails.ai, bir e-posta kampanya aracından çok daha fazlasıdır; yanıtlarınızı artırmak ve daha fazla anlaşma imzalamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Desteğinizin boyutu ne olursa olsun sabit ücret fiyatlandırması ile her şey yatırımlarınızdan daha iyi bir getiri elde etmenizle ilgilidir. Hepsi bu kadar değil; en cömert hizmetlerden biri olan ücretsiz e-posta ısınma hizmetimizin keyfini çıkarın. Mails.ai ile e-posta destek çalışmalarınızda etkililik, ölçek ve değerin bir karışımını seçiyorsunuz.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Spam'e soğuk e-postalar göndermeyi bırakın. Warmup Gelen Kutusu, birbirleriyle konuşan gelen kutuları ağımız aracılığıyla e-posta gönderme itibarınızı otomatik olarak artıran bir e-posta ısınma hizmetidir.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, markaların satışlarını artırmasına, müşteriyi elde tutmasına ve müşterilerin yaşam boyu değerini artırmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur. Öne çıkan özellikler arasında sürükle ve bırak seçenekleriyle kullanımı kolay bir e-posta oluşturucu, mesajlarınızı kullanıcılara göre uyarlamak için segmentasyon araçları ve çeşitli amaç yakalama formları oluşturma yer alıyor. Akıllı bir e-posta araç seti olan işletmeler, bu uygun maliyetli ve yatırım getirisi odaklı pazarlama platformundan en iyi şekilde yararlanmak için Kasplo'yu kullanabilir.
MailReach
mailreach.co
Spam'e girmeyi durdurmak için 1 numaralı e-posta ısınma hizmeti. Otomatik pilotta e-postalarınıza olumlu ve gerçekçi etkileşim sağlayarak e-posta itibarınızı artıran e-posta ısınma hizmeti MailReach ile tanışın.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğrulamanın ve veri temizlemenin, yapay zeka destekli sıra ve şablon yazıcının ve çok daha fazlasının keyfini çıkarın. Araç aynı zamanda e-posta doğrulama ve liste temizleme, özel kişiselleştirme alanları, otomatik GIF, IMG ve video kişiselleştirme, yapay zeka metin yazarlığı asistanı ve daha fazlası gibi özellikleri de içerir. İşletmelerin yeni müşteriler kazanmasına, karlarını artırmalarına, yurtdışına yönelik kampanyalarını ölçeklendirmelerine, sektör ortaklıklarını güvence altına almalarına ve bir sonraki finansman turu için yatırımcı bulmalarına yardımcı olur. Bu özelliklerin tümü, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve yatırım getirilerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Geliştiricilere, işletmelere ve ESP'lere, müşterilerinizin gelen kutularına her zaman zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla e-postaları güvenilir bir şekilde teslim etmek, ölçmek ve optimize etmek için gereken araçları, uzmanlığı ve desteği sağlıyoruz.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etkileşime geçirmek ve yeniden etkinleştirmek ve onların Marka için değerini artırmak amacıyla pazarlama ve satış ekiplerine birlikte çalışma gücü verir.
Clever Elements
cleverelements.com
En iyisi için e-posta pazarlaması. 250.000'den fazla şirket e-posta pazarlaması için d'ye güveniyor Clever Elements bir Alman e-posta pazarlama hizmetidir. Kampanyalar ve analiz özellikleri için e-postaları tasarlamak üzere kullanıcı dostu bir düzenleyici sunarlar.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimini geliştirmek ve insanların e-posta kanalı aracılığıyla bağlantı kurmasına ve bağlantıda kalmasına yardımcı olmak gibi basit bir misyonla 2017 yılında kuruldu. Bouncer, e-posta doğrulama pazarında teknolojik bir liderdir. Hem liste hem de API doğrulaması, sıfır kesinti süresi politikasına sahip birinci sınıf mekanizmalardır. Ürün en iyi kapsama alanına ve yüksek performansa sahiptir (müşteri başına saatte 200.000'e kadar doğrulanmış e-posta). Hem Kurumsal hem de KOBİ segmentleri için daha karmaşık bir çözüm olmak amacıyla ürün, e-posta Toksisite Kontrolü ve Teslim Edilebilirlik Kiti gibi ek özelliklere sahiptir, böylece kullanıcılar teslimatlarını halledebilir ve geliştirebilirler. Bouncer'ın ayrıca geniş bir entegrasyon kütüphanesi vardır (en iyi Pazarlama Otomasyonu, E-posta Pazarlama veya Satış araçları). Neden Bouncer'ı e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik çözümünüz olarak düşünmelisiniz? 1. Yanlış negatiflere karşı önyargılı yüksek hassasiyet - müşterilerin yanlış sınıflandırma nedeniyle bağlantı kurma yeteneğini kaybetmemesi için 2. En iyi kapsam - farklı e-posta servis sağlayıcıları tarafından barındırılan e-posta adreslerini doğrulama yeteneği (hatta düşük miktarda bilinmeyen sonuçla (%0,3-3) kapsamlı tüm Google Workspace ve Office365 doğrulaması) 3. Yüksek performans - doğrulama hızı ve cömert hız sınırlaması. Müşteri başına saatte 200.000 e-postayı hızla kontrol edebilirler 4. Güvenilir (sıfır kesinti politikası) ve Güvenli - SOC2'ye hazır 5. Basitleştirilmiş karmaşıklık - basit ve sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip birinci sınıf teknolojik çözüm. Özellikler: Kullanımı son derece basit E-posta Denetleyicisi ve E-posta Doğrulayıcı 250.000'e kadar adres içeren e-posta listenizi sürükleyip bırakın ve bırakın Bouncer'ın e-posta denetleyicisi işi yapsın! Hangi e-postaları göndermenin güvenli olduğunu bileceksiniz ancak uygulama aynı zamanda bunları da algılayacaktır.
SMTP.com
smtp.com
SMTP'nin geçiş hizmeti altyapısı dağıtım sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözebilir. Kendi IP adreslerimizi kullanarak ve e-postalarınızı anti-SPAM uyumluluğu açısından izleyerek, alıcıların gelen kutularına ulaşan e-posta sayısını en üst düzeye çıkarıyoruz. Teslim edilebilirliğinizi geliştirerek yatırım getirinizin arttığını göreceksiniz. Etkileşim oranları artacak ve kaynaklarınızı daha verimli kullanarak pazarlamaya harcadığınız her dolardan en yüksek getiriyi elde edebileceksiniz. En iyi teslimatı sağlamak için, Yanıt Veren Teslimat sistemimiz, hemen çıkma oranlarını sürekli olarak izler ve geri dönme ve şikayet oranlarınızın minimumda kalmasını sağlamak için e-posta teslimatınızın parametrelerini ayarlar. SMTP'nin geçiş hizmetlerinin kullanımı etkili olduğu kadar kolaydır. E-posta dağıtımına yönelik bulut tabanlı hizmetimiz, ek donanım veya yazılıma ihtiyaç duymadan hizmeti kolayca kullanmaya başlamanızı sağlar. Gönderiminizin tüm yönlerini siz kontrol edersiniz ve kontrol paneliniz aracılığıyla kampanya istatistiklerinizi inceleyebilirsiniz. SMTP Aktarma Hizmetleri ile şunları elde edersiniz: -Üstün teslim edilebilirlik: Uzmanlarımız benzersiz ihtiyaçlarınızı yakından inceler ve teslimatınızı engelleyebilecek İSS'ler için rehberiniz ve “tercümanınız” olarak hizmet eder. -ÜCRETSİZ 7/24 destek: Telefon, sohbet ve e-posta desteğine sınırsız erişiminiz vardır ve uzmanlardan oluşan özel bir ekip, tüm hizmet ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin olmak için çalışacaktır. -Sözleşme yok: Aydan aya kaydolabilir ve hizmetimizi deneyebilirsiniz. Şartlarımız son derece esnektir, dolayısıyla hesabınızı istediğiniz zaman hiçbir risk almadan düşürebilir veya yükseltebilirsiniz. Aktarma Hizmeti Özellikleri: -Beyaz listede yer alan IP adresleri -E-posta kimlik doğrulaması -Proaktif izleme sistemleri -ISP geri bildirim döngüleri -Paylaşılan veya özel IP adresleri -E-posta teslim oranları tutarlı bir şekilde 90'ıncı yüzdelik dilimde -Sağlam analiz ve raporlama -Hemen çıkma oranları ve e-posta teslimat istatistikleri dahil teslimat onayı -Esnek API: BT ve Geliştiriciler için Entegrasyon SMTP'nin bulut tabanlı hizmeti aynı zamanda BT profesyonellerinin ve geliştiricilerin bulut platformlarına dayalı web uygulamalarını kolayca entegre etmelerine olanak tanıyan bir SMTP API içerir.
Warmy
warmy.io
Warmy, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir e-posta ısınma aracıdır. Warmy, ısınma sürecini otomatikleştirerek e-posta pazarlamasını basitleştirmeyi ve daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Araç, posta kutunuza bağlanır ve posta kutunuzu en uygun hızda ısıtmak için "Adeline" adlı bir yapay zeka motorunu kullanır. Adeline, günlük olarak yüzlerce parametreyi analiz ederek, sizin adınıza gerçek kişilerle etkileşime geçerek, e-postalarınızın düzenli olarak gelen kutunuza ulaşmasını sağlar. Warmy, tam ilerleme izleme olanağı sunarak açık ve şeffaf bir süreç sunarak kullanıcıların bilgi sahibi ve kontrol sahibi olmalarını sağlar. E-posta kampanyalarının başarısını artırmak için E-posta Teslim Edilebilirlik Denetleyicisi, E-posta Sağlık Denetleyicisi ve E-posta Şablonu Denetleyicisi gibi özellikler içerir. Warmy'nin en önemli faydalarından biri, gönderilen mesajları otomatik olarak açarak, önemli olarak işaretleyerek ve spam klasöründen kaldırarak e-posta etkinliğini iyileştirmesi ve böylece gönderen olarak itibarınızı artırmasıdır. Araç aynı zamanda işletmeler için potansiyel tasarrufları ve yatırım getirisini tahmin etmek için bir Yatırım Getirisi Hesaplayıcısı da sunar. Warmy, büyük e-posta sağlayıcılarıyla uyumludur ve popüler uygulama ve araçlarla entegrasyon sunarak kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanır. Hızlı bir kurulum süreciyle Warmy, kullanıcıları genellikle e-posta teslimi sorunlarıyla ilişkili haftalarca süren hayal kırıklığından kurtarmayı hedefliyor. Genel olarak Warmy, e-posta teslim edilebilirliğini optimize etmek ve e-posta pazarlama kampanyalarını geliştirmek için kullanıcı dostu ve otomasyona dayalı bir çözüm sunar.
Nureply
nureply.com
Nureply, e-postaları kişiselleştirmek, içeriği yeniden yazmak ve e-postaları maksimum verimlilikle göndermek için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan bir soğuk e-posta yazılımıdır. Yapay zeka destekli araçlar paketiyle giden ekiplerin daha fazla satış ve daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olmak için tasarlandı. Nureply'nin yapay zeka modeli, e-postaların insan ve yapay zeka karışımıyla yazılmasını sağlamak için 1 milyardan fazla parametre üzerinde eğitildi. Ayrıca otomatik olarak e-posta kampanyaları oluşturma ve takipleri aylar öncesinden planlama yeteneğine de sahiptir. Ayrıca yapay zeka modeli, kampanyaları açılma oranları, yanıt oranları ve tıklama oranları gibi temel performans göstergeleri (KPI'ler) için optimize edebilir. Nureply ayrıca tek tıkla iptal etme, sözleşme yapmama ve e-postaların ulaşma şansının sıfır olması gibi özellikler de sunar. spam klasörü. Ayrıca e-postaların doğru gelen kutusuna teslim edilmesini sağlamak için bir spam anahtar kelime denetleyicisi de sunar. Ek olarak, Nureply saniyeler içinde kişiselleştirilmiş ilk satırları oluşturabilir ve diğer tüm yapay zeka araçlarından 3 kat daha hızlıdır. Nureply ile kullanıcılar günde 200 dakikaya kadar tasarruf edebilir ve yanıt oranlarını %240'a kadar artırabilir. Son olarak Nureply, tüm özelliklerini denemek için 30 ücretsiz krediyle 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
MailChannels
mailchannels.com
Müşterilerinizin e-postalarının her zaman teslim edildiğinden emin olun. E-posta Dağıtım Platformumuz, sunucuların engellenenler listesine alınmasını önler ve e-posta güvenliği sorunlarını proaktif olarak tespit eder.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy, Parola Sıfırlama E-postaları, OTP E-postaları, Hoş Geldiniz E-postaları vb. gibi kullanım senaryolarının gereksinimlerini karşılayan bir İşlemsel E-posta Platformudur. Mailazy platformu, işlem e-postalarını sorunsuz bir şekilde göndermenize ve e-posta teslim edilebilirliğini izlemenize yardımcı olur. Mailazy, uygulamalarınızın basit HTTP REST API'leri veya kolay SMTP entegrasyonu yoluyla mesaj göndermesine olanak tanır ve işlemsel e-posta göndermenin karmaşıklığını ortadan kaldırır. İşlemsel e-postalarınızın müşterilerinizin gelen kutularına ulaşmasından endişelenmeyi bırakın ve harika ürünler oluşturmak ve işinizi büyütmek gibi ilginç şeylere odaklanın. Mailazy'nin müşterilerinizin gelen kutusuna e-posta dağıtımını etkili bir şekilde yapmasına izin verin. Şimdi erişim sağlayın!
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor, gelen kutusu yerleştirme ve engellenenler listesinin izlenmesinden e-posta kampanyası performans analizlerine kadar, e-posta pazarlama kampanyalarınızı optimize etmek ve her zaman e-posta pazarlamanın en iyi uygulamalarını takip ettiğinizden emin olmak için ihtiyacınız olan her temel araca sahiptir. MailMonitor, e-posta pazarlama kampanyalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak ve bunların teslim edilebilirliğini artırmak için her zaman ihtiyaç duyduğunuz teknoloji ortağınızdır. Siz bir kuruş bile harcamadan kampanyanızın müşterinizin gelen kutusuna düşüp düşmeyeceğini belirliyoruz. Sorunları çözmeniz ve bir pazarlama kahramanı olmanız için size güç veriyoruz.
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, e-postanızın başarısını en üst düzeye çıkaracak teknolojiye, raporlamaya ve destek kaynaklarına sahibiz. Basit, baş ağrısız bir deneyim mi arıyorsunuz? Zengin özelliklere sahip bir giden posta dağıtım çözümü, kullanımı kolay bir kontrol paneli arayüzü ve daha da kolay bir kurulum arasında tam olarak doğru dengeyi yakaladık. Dakikalar içinde kurulabilir ve çalıştırılabilir. Tescilli e-posta sunucusu teknolojimiz, gelişmiş analizlerimiz ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimiz, SocketLab'ların en üst düzey müşteri deneyimini sunmasına yardımcı olan unsurlardır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz şunları yapmanızı sağlar: - Önemli pazarlama ve işlem e-postalarınızı gelen kutunuza alın - Tüm KPI'larda e-postanızın performansına ilişkin son derece ayrıntılı görsel bilgiler elde edin - Bir sorun ortaya çıkarsa E-posta Dağıtım Uzmanlarımıza erişin - Zamandan tasarruf edin ve verimli ve güvenilir SocketLabs e-posta altyapısını kullanarak para kazanın - Son derece güvenli ve uyumlu e-posta sistemimizin rahatlığında e-postayı yakalayın ve saklayın SocketLabs olarak, e-postanın işletmeniz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz, bu nedenle "gelen kutusuna girme bilimini" mükemmelleştiriyoruz bizim tutkumuzdur.
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly, e-posta pazarlamacılarının e-postalarının spam'e düşmesini engellemelerine yardımcı olan bir araçtır. Bu, önemli ölçüde daha yüksek açılma ve tıklama oranlarıyla sonuçlanır. Ayrıca etki alanlarını ve IP'leri ısıtmak için de kullanılır. Müşteriler genellikle spam'den kurtulur ve açılma oranlarının 4 ila 14 gün içinde iki katından fazla arttığını görürler. Aracımız herhangi bir gönderme platformuyla çalışır.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoruz. Platformumuz potansiyel müşteriler ve adaylarla etkileşime geçmek için gereken süreyi azaltmaya yardımcı olur. Interseller, 30'dan fazla CRM ve ATS'yi güncel tutarken, otomatik ve kişiselleştirilmiş e-posta dizileri aracılığıyla herhangi bir kişisel veya iş e-posta adresini bulabilir ve bunlara ulaşabilir.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo, daha yüksek dönüşüm ve yatırım getirisi elde etmenize yardımcı olmak için uygulama benzeri etkileşimli e-postalar oluşturmanıza ve göndermenize yardımcı olan yeni nesil bir e-posta pazarlama aracıdır. Size her zamankinden daha iyi yatırım getirisi sağlamak için farklı ESP'lerde gördüğünüz tüm özelliklerin yanı sıra etkileşimli AMP e-postalarıyla güçle doludur. Mailmodo ile şunları yapabilirsiniz: - Çarpıcı Kodsuz e-postalar oluşturun - 1000'den fazla araçla entegre edin - Hedef kitlenizi dakikalar içinde bölümlere ayırın - Yolculukları ve otomasyonu tetikleyin - Teslim edilebilirliği ve açılma oranlarını iyileştirin Ve çok daha fazlasını.
Emercury
emercury.net
Emercury, kullanımı kolay e-posta pazarlama otomasyon platformumuz aracılığıyla pazarlamacılara, girişimcilere ve işletme sahiplerine, potansiyel müşterilerini müşterilere yönlendirmede, mevcut müşterilere daha fazla satış yapmada ve müşterilerinizi elde tutmayı artırma konusunda eğitmede yardımcı olur. E-posta pazarlama yaklaşımımız tamamen pazarlamacıyı e-posta pazarlamanın en iyi uygulamaları konusunda eğitmeye dayanmaktadır. Otomasyonu optimize etmek, teslimatı iyileştirmek veya etkileşimi artırmak için genişletilmiş e-posta pazarlama uzmanlarınız oluyoruz. Tamamen şeffafız ve her zaman açık iletişime inanıyoruz.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase bir e-posta ısınma aracıdır. Potansiyel müşterilerinize ulaşmadan önce e-postalarınızın ısınmasına yardımcı olur. E-postanız ısındığında, potansiyel müşterinizin spam klasörü yerine gelen kutusuna ulaşmaya hazırsınız. Warmbase, daha fazla satış elde etmek için e-posta teslim edilebilirliğinizi ve itibarınızı artırarak zamandan, enerjiden ve çabanızdan tasarruf sağlar. Üstelik e-postalarınızı alıcıların spam klasöründen otomatik olarak gelen kutusuna taşır ve e-posta itibarınızı korur.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com devrim niteliğinde bir e-posta ısınma aracıdır. Sosyal yardım kampanyaları yürütmek istediğiniz posta kutunuzu kolayca bağlayabilirsiniz; araç her şeyi kendi başına halledecektir. Inboxigniter, en iyi sonuçları vermek için sektörleri, iş alanlarını, dilleri ve konumları dikkate alarak çalışan, yapay zeka destekli bir e-posta ısınma aracıdır.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs, e-posta üreten bir sisteme sahip olanlar için oluşturuldu. İster bir mağazanız, faturalandırmanız, muhasebeniz, CRM, ERP, CMS'niz veya özel bir Pazarlama Otomasyon sisteminiz olsun - EmailLabs, e-postalarınızın teslim edilebilirliğini artıracaktır. ✅ Basit SMTP entegrasyonu sayesinde hizmet birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale gelir. RESTful API, BT sisteminizle tam olarak entegre olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca hazır kütüphaneleri ve kod örneklerini de kullanabilirsiniz. 🌐 E-posta teslimi alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz. Yılda 6 milyarın üzerinde mesaj gönderiyoruz. 🚀 Daha fazlasını keşfedin: https://emaillabs.io/en/
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster'ın e-posta teslim edilebilirliği ve tehdit izleme platformu, yüzey düzeyindeki ölçümlerin ötesini görmenize olanak tanır. Aksiyona hazır görselleştirmelerin ve içgörülerin inanılmaz derinliği, proaktif bir profesyonel hizmet ekibi tarafından desteklenmektedir. Yeni nesil veri odaklı e-posta pazarlamacısının temel özellikleri şunlardır: + Gelen Kutusu Yerleştirme + Kapsamlı Tehdit İzleme + Oluşturma ve Test Etme + DMARC Yönetimi + Etkileşim Zekası + Gönderme Öncesi ve Sonrası Analizler E-postada kazanmanıza nasıl yardımcı oluyoruz: Otomatik bilgi: Özelleştirme Uyarıları dakikalar içinde izleyin, ardından çok sayıda değişkenle ilgili önemli bilgilerin size gelmesini sağlayın. Yani %99,5 oranında teslim edilebilirliği düşünemezsiniz. Toplu görseller: İhtiyaç duyduğunuz ayrıntı düzeyine çift tıklama olanağıyla, anlaşılması kolay görselleştirmeler elde edin, böylece gerçek zamanlı olarak tepki verebilir ve e-posta kahramanı olabilirsiniz. Bir uzman tarafından analiz edilmiştir: Programınızın derinliklerine inen, basit ölçümlerin ötesine geçen proaktif, eylem odaklı tavsiyeler sunan bir uzmandan özel olarak hazırlanmış profesyonel hizmetler.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: Potansiyel Müşteri Bulma ve E-postayla Erişim için En İyi SaaS Platformu İş bulma oyununuzu, özellikle sonuç odaklı pazarlamacılar ve satış profesyonelleri için tasarlanmış çığır açan bir SaaS çözümü olan Leadspicker ile yükseltin. Leadspicker ile artık potansiyel müşteri bulma ve e-posta kampanyaları için birden fazla araçla uğraşmanıza gerek yok. Bu platform size her şeyi tek bir dijital çatı altında sunuyor. Temel Özellikler: E-postayla Erişim Yeteneği: Hedeflenen kampanyaları potansiyel müşterilerinize zahmetsizce gönderin. E-posta ısınma ve döndürme işlevleriyle, sosyal yardımınızın maksimum etkililiğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Akıllı E-posta Eşleştirme: Artık tahmin yürütmeye gerek yok! Potansiyel müşterinizin e-posta sağlayıcısıyla eşleşen istemciyi kullanarak e-posta gönderin. Potansiyel müşteriniz ister Outlook ister Gmail kullanıyor olsun, Leadspicker optimum teslimat oranları için uygun istemciyi eşleştirir ve kullanır. Potansiyel Müşteri Bulma Aracı: İşletmenizin gereksinimlerine uygun potansiyel müşteri adaylarını sorunsuz bir şekilde belirleyin. Zengin potansiyel müşteri havuzuna dalın ve hedefleme sürecinizi kolaylaştırın. Şelale E-posta Avcılığı: Leadspicker, benzersiz bir şelale yaklaşımı kullanarak e-posta avcılığında devrim yaratıyor. 5'ten fazla üçüncü taraf çözümle sinerji oluşturarak, geçerli e-posta adreslerinin alınmasında daha yüksek başarı oranı ve kalite sağlar. Özel teklifler: Hizmet Olarak Veri: Kaliteli potansiyel müşteriler bulmak zor olabilir. Leadspicker'ın Hizmet Olarak Veri özelliğiyle, üst düzey potansiyel müşterilere doğrudan platform üzerinden erişime hazır olarak erişin. Hizmet Olarak Satış Kampanyası: Veri araştırmasından e-posta erişimine kadar ağır işleri Leadspicker'ın halletmesine izin verin. Bir müşteri olarak öncelikli odak noktanız, toplantılara gerçek ilgi gösteren ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlayan potansiyel müşteriler üzerinde kalır.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense, Satış ve pazarlama profesyonellerinin, satışları artırmak, pazarlama katılımını ve marka bilinirliğini artırmak, kötü müşteri deneyimlerini ve satış personelinin neden olduğu gelir kaybını en aza indirmek için her gün potansiyel ve mevcut müşterileri hakkında veri oluşturmasına ve bu verileri analiz etmesine olanak tanıyan bir satış ve pazarlama yazılımıdır. Yıpranma, verimliliği ve genel morali artırır.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox, işletmelerin gönderenin itibarını artırmasına ve e-postalarının gelen kutusuna düşme şansını artırmasına yardımcı olan bir e-posta ısınma aracıdır. Gelen kutunuzla, değişen aralıklarla e-posta gönderip almak, e-postaları açmak ve yanıtlamak ve e-postaları önemli ve yıldızlı olarak işaretlemek gibi insani bir şekilde etkileşim kurarak çalışır. Bu, e-posta servis sağlayıcıları (ESP'ler) ile güven oluşturmanıza ve onlara hesabınızın aktif ve etkileşimli olduğunu göstermenize yardımcı olur. Sonuç olarak, ESP'lerin e-postalarınızı gelen kutunuza teslim etme olasılığı daha yüksektir; bu da e-posta teslim edilebilirliğinin artmasına, etkileşimin artmasına ve spam şikayetlerinin azalmasına yol açabilir.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Maildroppa
maildroppa.com
Meşgul kurucular için basit e-posta pazarlaması. Maildroppa, yeni bir şeyler inşa eden startup'lar için öğrenmesi kolay bir araçtır. Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve büyümenin en basit yolu.
GoCustomer
gocustomer.ai
Hiper Kişiselleştirilmiş E-postalarla Müşteri Etkileşimini Yeniden Tanımlıyoruz. Müşteri edinme, elde tutma ve ötesine yönelik benzersiz yapay zeka karışımımızla pazarlamanızı geliştirin.
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad SMTP sunucusuna bağlanın ve özel uzmanların yardımıyla en iyi teslimatı elde edin. Inboxroad, izleme ve kişisel teslim edilebilirlik tavsiyeleri sunarak e-posta pazarlama ve işlemsel e-posta faaliyetlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder, bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.
SendClean
sendclean.com
SendClean, işletmelerin pazarlama ve satış hedeflerine en basit şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak tüm araç ve özelliklerle donatılmış akıllı bir e-posta dağıtım platformudur.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilirsiniz.