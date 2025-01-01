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E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - En Popüler Uygulamalar - Nepal
E-posta teslim edilebilirlik araçları, işletmelerin e-posta kampanyalarını izlemesine ve geliştirmesine, sonuçta gelen kutusu yerleşimini artırmasına ve alıcılar arasında olumlu bir itibar geliştirmesine olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu araçların, açılma oranlarını ve dönüşüm fırsatlarını yükselterek pazarlama ve satış stratejileri alanında çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. E-postaların spam filtrelerinde etkili bir şekilde gezinmesini ve meşru görünecek şekilde stratejik olarak hazırlanmasını sağlayan bu araçlar, başarıya ulaşmada etkili olur. Genellikle e-posta pazarlamacıları veya iletişim listelerine ve potansiyel müşterilere toplu e-posta göndermeyle ilgilenen organizasyon ekipleri tarafından kullanılan bu araçların etkili bir şekilde dağıtılması, değerli içeriği ve satış fırsatlarını daha geniş bir hedef kitlenin önüne stratejik olarak konumlandırabilir. Ayrıca e-postaların kaybolmasını veya spam olarak işaretlenmesini önlemede de önemli bir rol oynayarak daha sorunsuz ve başarılı bir iletişim süreci sağlarlar.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (eski adıyla TransMail), Zoho'nun özel bir işlemsel e-posta gönderme hizmetidir. ZeptoMail, kullanıcıların yalnızca işlem e-postaları göndermesine izin verir, bu da işlem e-postalarınızın güvenilir ve garantili teslimini sağlamamıza yardımcı olur. Kurulum seçenekleri ZeptoMail iki kurulum...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap, geliştirici ekiplerinin e-posta altyapısını tek bir yerden test etmesine, göndermesine ve kontrol etmesine yönelik bir E-posta Dağıtım Platformudur ve aylık 150.000'den fazla aktif kullanıcı tarafından desteklenmektedir. Mailtrap, e-postalarla çalışmak için gerekli tüm araçları sağlar. E-p...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Folderly
folderly.com
Folderly, kusursuz e-posta teslimini sağlamak için kapsamlı bir yaklaşım sunan bir E-posta Teslim Edilebilirliği çözümüdür. E-posta teslim edilebilirliğindeki tehlikeleri bulun, çözün ve önleyin ve e-postalarınızın Gelen Kutusu klasörüne ulaştığından emin olun. Bir daha asla e-postalarınızın, gelen ...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor by Marigold, pazarlamacıların güzel ve kişiselleştirilmiş e-postalar göndermesine olanak tanıyan, abonelerle etkileşimi artırmak ve sadık okuyucu ve dönüşümleri teşvik etmek için güvenilir bir kanal oluşturan basit bir e-posta pazarlama aracıdır. Güzel şablonlar, sürükle ve bırak ol...
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar ...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebi...
Levitate
levitate.ai
ShareFile'ın yaratıcısı Jesse Lipson tarafından 2017 yılında kurulan Levitate, küçük işletmelerin en iyi yaptıkları işe, yani ilişkiler kurmaya odaklanmasına yardımcı oluyor. Levitate, küçük işletmelerin müşterileriyle özgün ilişkiler kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, iletiş...
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hepsi bir arada ...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost dünyanın 1 numaralı e-posta altyapı sağlayıcısı ve mevcut en performanslı e-posta dağıtım hizmetidir. Müşterilerimiz yılda 5 trilyonun üzerinde mesaj gönderiyor; bu da dünyadaki iş e-postalarının yüzde 37'sinden fazlasını oluşturuyor. En büyük sosyal ağlar da dahil olmak üzere birçok Spark...
MailUp
mailup.com
MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en ...
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlems...
mails.ai
mails.ai
Mails.ai, verimli soğuk e-posta desteği yoluyla işinizi büyütmek için başvurulacak platformdur. Daha az çabayla daha fazla kişiye ulaşmanıza yardımcı olan, gelişmiş ancak kullanıcı dostu bir sistemdir. Mails.ai hakkında seveceğiniz şeyler: - Akıllı E-posta Otomasyonu: Yapay zekamız sizin için e-post...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo, markaların satışlarını artırmasına, müşteriyi elde tutmasına ve müşterilerin yaşam boyu değerini artırmasına yardımcı olan kurumsal düzeyde bir e-posta pazarlama platformudur. Öne çıkan özellikler arasında sürükle ve bırak seçenekleriyle kullanımı kolay bir e-posta oluşturucu, mesajlarınızı ...
MailReach
mailreach.co
Spam'e girmeyi durdurmak için 1 numaralı e-posta ısınma hizmeti. Otomatik pilotta e-postalarınıza olumlu ve gerçekçi etkileşim sağlayarak e-posta itibarınızı artıran e-posta ısınma hizmeti MailReach ile tanışın.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Spam'e soğuk e-postalar göndermeyi bırakın. Warmup Gelen Kutusu, birbirleriyle konuşan gelen kutuları ağımız aracılığıyla e-posta gönderme itibarınızı otomatik olarak artıran bir e-posta ısınma hizmetidir.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı m...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai, işletmelerin giden iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olan bir soğuk e-posta otomasyon aracıdır. Süreci daha kolay, daha hızlı ve daha etkili hale getirecek bir dizi özellik sunar. Sınırsız sayıda gelen kutusunu bağlayın, tüm hesaplarınız için ücretsiz ısınmanın, yerleşik e-posta doğ...
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Geliştiricilere, işletmelere ve ESP'lere, müşterilerinizin gelen kutularına her zaman zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla e-postaları güvenilir bir şekilde teslim etmek, ölçmek ve optimize etmek için gereken araçları, uzmanlığı ve desteği sağlıyoruz.
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etki...
Clever Elements
cleverelements.com
En iyisi için e-posta pazarlaması. 250.000'den fazla şirket e-posta pazarlaması için d'ye güveniyor Clever Elements bir Alman e-posta pazarlama hizmetidir. Kampanyalar ve analiz özellikleri için e-postaları tasarlamak üzere kullanıcı dostu bir düzenleyici sunarlar.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - Kullanımı en kolay, aynı zamanda en güçlü E-posta Doğrulama ve teslim edilebilirlik Hizmeti. Bouncer, 6 kıtadan binlerce şirketin güvendiği, SaaS kalesi benzeri güvenli (SOC 2 ve GDPR uyumlu) e-posta doğrulama ve teslim edilebilirlik platformudur. Platform, Human 2 Human e-posta iletişimin...
SMTP.com
smtp.com
SMTP'nin geçiş hizmeti altyapısı dağıtım sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözebilir. Kendi IP adreslerimizi kullanarak ve e-postalarınızı anti-SPAM uyumluluğu açısından izleyerek, alıcıların gelen kutularına ulaşan e-posta sayısını en üst düzeye çıkarıyoruz. Teslim edilebilirliğinizi geliştirerek yat...
Warmy
warmy.io
Warmy, e-posta teslim edilebilirliğini artırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir e-posta ısınma aracıdır. Warmy, ısınma sürecini otomatikleştirerek e-posta pazarlamasını basitleştirmeyi ve daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Araç, posta kutunuza bağlanır ve posta kutunuzu en uygun hızda...
Nureply
nureply.com
Nureply, e-postaları kişiselleştirmek, içeriği yeniden yazmak ve e-postaları maksimum verimlilikle göndermek için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan bir soğuk e-posta yazılımıdır. Yapay zeka destekli araçlar paketiyle giden ekiplerin daha fazla satış ve daha fazla gelir elde etmesine yardımc...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
MailChannels
mailchannels.com
Müşterilerinizin e-postalarının her zaman teslim edildiğinden emin olun. E-posta Dağıtım Platformumuz, sunucuların engellenenler listesine alınmasını önler ve e-posta güvenliği sorunlarını proaktif olarak tespit eder.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy, Parola Sıfırlama E-postaları, OTP E-postaları, Hoş Geldiniz E-postaları vb. gibi kullanım senaryolarının gereksinimlerini karşılayan bir İşlemsel E-posta Platformudur. Mailazy platformu, işlem e-postalarını sorunsuz bir şekilde göndermenize ve e-posta teslim edilebilirliğini izlemenize yard...
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor, gelen kutusu yerleştirme ve engellenenler listesinin izlenmesinden e-posta kampanyası performans analizlerine kadar, e-posta pazarlama kampanyalarınızı optimize etmek ve her zaman e-posta pazarlamanın en iyi uygulamalarını takip ettiğinizden emin olmak için ihtiyacınız olan her temel ar...
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olu...
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly, e-posta pazarlamacılarının e-postalarının spam'e düşmesini engellemelerine yardımcı olan bir araçtır. Bu, önemli ölçüde daha yüksek açılma ve tıklama oranlarıyla sonuçlanır. Ayrıca etki alanlarını ve IP'leri ısıtmak için de kullanılır. Müşteriler genellikle spam'den kurtulur ve açılma ora...
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım teknolojisi alanında faaliyet gösteren NYC merkezli bir SaaS şirketidir ve yakın zamanda Ekim 2021'de Greenhouse Software tarafından satın alınmıştır. 2016'dan bu yana, dünya çapındaki işe alım ajanslarının daha öngörülebilir müşteri ve aday hattı oluşturmasına yardımcı oluyoru...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo, daha yüksek dönüşüm ve yatırım getirisi elde etmenize yardımcı olmak için uygulama benzeri etkileşimli e-postalar oluşturmanıza ve göndermenize yardımcı olan yeni nesil bir e-posta pazarlama aracıdır. Size her zamankinden daha iyi yatırım getirisi sağlamak için farklı ESP'lerde gördüğünüz ...
Emercury
emercury.net
Emercury, kullanımı kolay e-posta pazarlama otomasyon platformumuz aracılığıyla pazarlamacılara, girişimcilere ve işletme sahiplerine, potansiyel müşterilerini müşterilere yönlendirmede, mevcut müşterilere daha fazla satış yapmada ve müşterilerinizi elde tutmayı artırma konusunda eğitmede yardımcı o...
Warmbase
warmbase.io
Warmbase bir e-posta ısınma aracıdır. Potansiyel müşterilerinize ulaşmadan önce e-postalarınızın ısınmasına yardımcı olur. E-postanız ısındığında, potansiyel müşterinizin spam klasörü yerine gelen kutusuna ulaşmaya hazırsınız. Warmbase, daha fazla satış elde etmek için e-posta teslim edilebilirliğin...
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com devrim niteliğinde bir e-posta ısınma aracıdır. Sosyal yardım kampanyaları yürütmek istediğiniz posta kutunuzu kolayca bağlayabilirsiniz; araç her şeyi kendi başına halledecektir. Inboxigniter, en iyi sonuçları vermek için sektörleri, iş alanlarını, dilleri ve konumları dikkate alar...
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs, e-posta üreten bir sisteme sahip olanlar için oluşturuldu. İster bir mağazanız, faturalandırmanız, muhasebeniz, CRM, ERP, CMS'niz veya özel bir Pazarlama Otomasyon sisteminiz olsun - EmailLabs, e-postalarınızın teslim edilebilirliğini artıracaktır. ✅ Basit SMTP entegrasyonu sayesinde hizm...
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster'ın e-posta teslim edilebilirliği ve tehdit izleme platformu, yüzey düzeyindeki ölçümlerin ötesini görmenize olanak tanır. Aksiyona hazır görselleştirmelerin ve içgörülerin inanılmaz derinliği, proaktif bir profesyonel hizmet ekibi tarafından desteklenmektedir. Yeni nesil veri odaklı e-...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: Potansiyel Müşteri Bulma ve E-postayla Erişim için En İyi SaaS Platformu İş bulma oyununuzu, özellikle sonuç odaklı pazarlamacılar ve satış profesyonelleri için tasarlanmış çığır açan bir SaaS çözümü olan Leadspicker ile yükseltin. Leadspicker ile artık potansiyel müşteri bulma ve e-pos...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense, Satış ve pazarlama profesyonellerinin, satışları artırmak, pazarlama katılımını ve marka bilinirliğini artırmak, kötü müşteri deneyimlerini ve satış personelinin neden olduğu gelir kaybını en aza indirmek için her gün potansiyel ve mevcut müşterileri hakkında veri oluşturmasına ve bu ...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Maildroppa
maildroppa.com
Meşgul kurucular için basit e-posta pazarlaması. Maildroppa, yeni bir şeyler inşa eden startup'lar için öğrenmesi kolay bir araçtır. Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve büyümenin en basit yolu.
GoCustomer
gocustomer.ai
Hiper Kişiselleştirilmiş E-postalarla Müşteri Etkileşimini Yeniden Tanımlıyoruz. Müşteri edinme, elde tutma ve ötesine yönelik benzersiz yapay zeka karışımımızla pazarlamanızı geliştirin.
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad SMTP sunucusuna bağlanın ve özel uzmanların yardımıyla en iyi teslimatı elde edin. Inboxroad, izleme ve kişisel teslim edilebilirlik tavsiyeleri sunarak e-posta pazarlama ve işlemsel e-posta faaliyetlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder, bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.
SendClean
sendclean.com
SendClean, işletmelerin pazarlama ve satış hedeflerine en basit şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak tüm araç ve özelliklerle donatılmış akıllı bir e-posta dağıtım platformudur.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox, işletmelerin gönderenin itibarını artırmasına ve e-postalarının gelen kutusuna düşme şansını artırmasına yardımcı olan bir e-posta ısınma aracıdır. Gelen kutunuzla, değişen aralıklarla e-posta gönderip almak, e-postaları açmak ve yanıtlamak ve e-postaları önemli ve yıldızlı olarak işaret...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilir...