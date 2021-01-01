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E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri
E-posta teslim edilebilirlik araçları, işletmelerin e-posta kampanyalarını izlemesine ve geliştirmesine, sonuçta gelen kutusu yerleşimini artırmasına ve alıcılar arasında olumlu bir itibar geliştirmesine olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar. Bu araçların, açılma oranlarını ve dönüşüm fırsatlarını yükselterek pazarlama ve satış stratejileri alanında çok değerli olduğu kanıtlanmıştır. E-postaların spam filtrelerinde etkili bir şekilde gezinmesini ve meşru görünecek şekilde stratejik olarak hazırlanmasını sağlayan bu araçlar, başarıya ulaşmada etkili olur. Genellikle e-posta pazarlamacıları veya iletişim listelerine ve potansiyel müşterilere toplu e-posta göndermeyle ilgilenen organizasyon ekipleri tarafından kullanılan bu araçların etkili bir şekilde dağıtılması, değerli içeriği ve satış fırsatlarını daha geniş bir hedef kitlenin önüne stratejik olarak konumlandırabilir. Ayrıca e-postaların kaybolmasını veya spam olarak işaretlenmesini önlemede de önemli bir rol oynayarak daha sorunsuz ve başarılı bir iletişim süreci sağlarlar.
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MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.
Levitate
levitate.ai
Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Spam'e soğuk e-postalar göndermeyi bırakın. Warmup Gelen Kutusu, birbiriyle konuşan gelen kutuları ağımız aracılığıyla e-posta gönderme itibarınızı otomatik olarak artıran bir e-posta ısınma hizmetidir.
mails.ai
mails.ai
Sınırsız e-posta hesabıyla ölçeklendirilmiş erişim. Mails.ai, işinizi büyütmek için akıllı, otomatik, yapay zeka odaklı e-posta kampanyaları yürütmenize yardımcı olur.
MailReach
mailreach.co
Spam'e girmeyi durdurmak için 1 numaralı e-posta ısınma hizmeti. Otomatik pilotta e-postalarınıza pozitif ve gerçekçi etkileşim sağlayarak e-posta itibarınızı artıran e-posta ısınma hizmeti MailReach ile tanışın.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Warmy
warmy.io
E-posta Kanalınızı Güvenilir kılmak için e-posta teslimine yönelik otomatik hepsi bir arada araç. En gelişmiş yapay zeka otomatik süreçlerini kullanan, en yüksek e-posta teslim edilebilirliğine sahip E-posta Pazarlama kampanyaları için hazır posta kutuları.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay Geliştiricilere, işletmelere ve ESP'lere, müşterilerinizin gelen kutularına her zaman zamanında ulaşmalarını sağlamak amacıyla e-postaları güvenilir bir şekilde teslim etmek, ölçmek ve optimize etmek için gereken araçları, uzmanlığı ve desteği sağlıyoruz.
MailChannels
mailchannels.com
Müşterilerinizin e-postalarının her zaman teslim edildiğinden emin olun. E-posta Dağıtım Platformumuz, sunucuların engellenenler listesine alınmasını önler ve e-posta güvenlik sorunlarını proaktif olarak tespit eder.
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
Pipl.ai
pipl.ai
Yapay Zeka Destekli Geniş Ölçekte Soğuk Erişim Soğuk destek mi gönderiyorsunuz? Cevabınız evet ise okumaya devam edin. Eğer siz de bizim gibiyseniz muhtemelen mevcut sosyal yardım otomasyon araçlarından memnun değilsiniz. Çok pahalı. Bir sürü manuel koşuşturma. Zayıf teslim edilebilirlik. Bunu değiş...
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com, yüksek hacimli e-postaları zahmetsizce göndermenizi ve izlemenizi sağlayan birinci sınıf bir e-posta dağıtım ve e-posta aktarma çözümüdür.
Nureply
nureply.com
Saniyeler içinde e-posta kişiselleştirmesi oluşturmak, içeriği yeniden yazmak ve e-posta göndermek için Gelişmiş AI kullanan soğuk e-posta yazılımı. Nureply ile daha fazla satış ve daha fazla gelir elde edin.
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım görevlilerinin adayların e-postalarını bularak ve e-posta dizileri göndererek adayları bulmasına ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olur.
Mailmodo
mailmodo.com
Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.
Clever Elements
cleverelements.com
En iyisi için e-posta pazarlaması. 250.000'den fazla şirket e-posta pazarlaması için d'ye güveniyor Clever Elements bir Alman e-posta pazarlama hizmetidir. Kampanyalar ve analiz özellikleri için e-postaları tasarlamak üzere kullanıcı dostu bir düzenleyici sunarlar.
Bouncer
usebouncer.com
Harika Teknoloji ve gerçekten ilgili İnsanlarla E-posta Doğrulama ve Doğrulama Hizmeti. Kullanımı en kolay ama aynı zamanda en güçlüsü.
Emercury
emercury.net
Daha Fazla E-posta Potansiyel Müşterisini Müşteriye Dönüştürün Pazarlamacıların müşterilerine ulaşmak, onları dönüştürmek ve elde tutmak için kullandıkları e-posta pazarlama platformunu keşfedin.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs, e-posta üreten bir sisteme sahip olanlar için oluşturuldu. İster bir mağazanız, ister faturalama, muhasebe, CRM, ERP, CMS veya özel bir Pazarlama Otomasyon sisteminiz olsun - EmailLabs, e-postalarınızın teslim edilebilirliğini artıracaktır. ✅ Basit SMTP entegrasyonu sayesinde hizmet birka...
Infobip
infobip.com
Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlems...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy, Parola Sıfırlama E-postaları, OTP E-postaları, Hoş Geldiniz E-postaları vb. gibi kullanım senaryolarının gereksinimlerini karşılayan bir İşlemsel E-posta Platformudur. Mailazy platformu, işlem e-postalarını sorunsuz bir şekilde göndermenize ve e-posta teslim edilebilirliğini izlemenize yard...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: Potansiyel Müşteri Bulma ve E-postayla Erişim için En İyi SaaS Platformu İş bulma oyununuzu, özellikle sonuç odaklı pazarlamacılar ve satış profesyonelleri için tasarlanmış çığır açan bir SaaS çözümü olan Leadspicker ile yükseltin. Leadspicker ile artık potansiyel müşteri bulma ve e-pos...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense, Satış ve pazarlama profesyonellerinin, satışları artırmak, pazarlama katılımını ve marka bilinirliğini artırmak, kötü müşteri deneyimlerini ve satış personelinin neden olduğu gelir kaybını en aza indirmek için her gün potansiyel ve mevcut müşterileri hakkında veri oluşturmasına ve bu ...
SocketLabs
socketlabs.com
E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olu...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo e-posta pazarlama yazılımı, optimum performans ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Güçlü müşteri tutma, yaşam döngüsü ve dönüşüm deneyimlerini yaşayın.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Salesforge
salesforge.ai
Soğuk e-posta şablonlarına veda edin ve programlı soğuk e-posta desteğine merhaba deyin! Salesforge, e-posta teslimatınızı korurken aynı zamanda soğuk e-posta erişimini geniş ölçekte kişiselleştirme ihtiyacını karşılayarak her satış ekibine hedeflerine ulaşma konusunda en yüksek olasılığı veren, hep...
Reoon
reoon.com
Manuel görevleri otomatikleştirerek iş verimliliğini artırın. Reoon, işinizi desteklemek için en iyi yazılım çözümlerini ve profesyonel araçları sağlar.
Maildroppa
maildroppa.com
Meşgul kurucular için basit e-posta pazarlaması. Maildroppa, yeni bir şeyler inşa eden startup'lar için öğrenmesi kolay bir araçtır. Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve büyümenin en basit yolu.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase bir e-posta ısınma aracıdır. Potansiyel müşterilerinize ulaşmadan önce e-postalarınızın ısınmasına yardımcı olur. E-postanız ısındığında, potansiyel müşterinizin spam klasörü yerine gelen kutusuna ulaşmaya hazırsınız. Warmbase, daha fazla satış elde etmek için e-posta teslim edilebilirliğin...
GoCustomer
gocustomer.ai
Hiper Kişiselleştirilmiş E-postalarla Müşteri Etkileşimini Yeniden Tanımlıyoruz. Müşteri edinme, elde tutma ve ötesine yönelik benzersiz yapay zeka karışımımızla pazarlamanızı geliştirin.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com devrim niteliğinde bir e-posta ısınma aracıdır. Sosyal yardım kampanyaları yürütmek istediğiniz posta kutunuzu kolayca bağlayabilirsiniz; araç her şeyi kendi başına halledecektir. Inboxigniter, en iyi sonuçları vermek için sektörleri, iş alanlarını, dilleri ve konumları dikkate alar...
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad SMTP sunucusuna bağlanın ve özel uzmanların yardımıyla en iyi teslimatı elde edin. Inboxroad, izleme ve kişisel teslim edilebilirlik tavsiyeleri sunarak e-posta pazarlama ve işlemsel e-posta faaliyetlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.
SendClean
sendclean.com
SendClean, işletmelerin pazarlama ve satış hedeflerine en basit şekilde ulaşmalarına yardımcı olacak tüm araç ve özelliklerle donatılmış akıllı bir e-posta dağıtım platformudur.
Nicesender
nicesender.com
E-posta pazarlama platformu. API aracılığıyla otomatikleştirin ve entegre edin. Basit e-posta şablonu düzeni için hazırlanmış şablonları ve güçlü bir oluşturucuyu kullanın.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor, gelen kutusu yerleştirme ve engellenenler listesinin izlenmesinden e-posta kampanyası performans analizlerine kadar, e-posta pazarlama kampanyalarınızı optimize etmek ve her zaman e-posta pazarlamanın en iyi uygulamalarını takip ettiğinizden emin olmak için ihtiyacınız olan her temel ar...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster'ın e-posta teslim edilebilirliği ve tehdit izleme platformu, yüzey düzeyindeki ölçümlerin ötesini görmenize olanak tanır. Aksiyona hazır görselleştirmelerin ve içgörülerin inanılmaz derinliği, proaktif bir profesyonel hizmet ekibi tarafından desteklenmektedir. Yeni nesil veri odaklı e-...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow, gönderenin itibarını ve gelen kutusu yerleşimini optimize eder. Allegrow'un pazarlama otomasyonu/satış etkileşim sisteminizle birlikte çalışmasını sağlayarak, gönderdiğiniz e-postaların spam klasörüne veya odaklanmamış klasörlere değil, öncelikli gelen kutusuna ulaşma yüzdesini artırabilir...
Unspam
unspam.email
Unspam.email, e-postalar için çevrimiçi bir spam test aracıdır. Ücretsiz e-posta test aracıyla teslim edilebilirliğinizi artırın. Hizmet, bir e-postanın ana yönlerini analiz eder ve bir spam puanı döndürür ve e-posta bülteninizin yapay zeka ısı haritasıyla sonuçları tahmin eder.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts, ne sıklıkta indirim yaptıklarını, ne zaman e-posta gönderdiklerini ve e-postaları nasıl bölümlere ayırdıklarını anlamak için rakip bir e-posta izleme aracıdır.
mailivery
mailivery.io
Mailivery, satış e-postalarınızın potansiyel müşterilerinizin gelen kutularına daha sık düşmesini sağlar. Yapay zeka tarafından oluşturulan e-postaları gelen kutularımıza gönderiyoruz, ardından bunları spam'den çıkarıyoruz, güvenilir olarak işaretliyoruz ve size yanıt veriyoruz. İtibarınız artar ve ...
Inboxy
inboxy.io
E-postaları zahmetsizce gelen kutunuza ekleyin, böylece daha fazla anlaşma yapabilirsiniz. Daha iyi teslim edilebilirliği garanti etmek için başsız tarayıcılardan ve yapay zekadan oluşan özel bir ağ kullanan tek gelen kutusu ısınma çözümü. IP Warm Up hizmetimiz, bizi diğer pazar çözümlerinden ayıran...