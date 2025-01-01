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E-posta İstemcisi Yazılımı
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E-posta İstemcisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta istemci yazılımı, kullanıcıların e-posta hesaplarını bir masaüstü uygulaması aracılığıyla yönetmelerine olanak tanır. Bir tarayıcı aracılığıyla kullanılabilen web posta yöneticilerine benzer şekilde çalışsalar da, e-posta istemcilerine indirilen bir program aracılığıyla erişilir. Bazı e-posta hesabı sağlayıcıları kendi e-posta istemcilerini sunar, ancak çoğu e-posta hesaplarını kendileri sağlamaz. E-posta istemcilerinin önemli bir avantajı, birden fazla e-posta hesabı için birleşik bir gelen kutusu oluşturabilmeleridir. Bazı web posta hizmetleri aynı sağlayıcıya ait birden fazla hesaptan gelen e-postaları birleştirebilse de, e-posta istemcileri farklı sağlayıcılardan gelen e-postaları tek bir konumda toplayabilir. Web posta hizmetleri gibi, e-posta istemcileri de takvim özellikleri içerir veya harici takvim yazılımıyla bütünleşerek kullanıcıların toplantıları kolayca koordine etmesine ve önemli tarihleri ​​izlemesine olanak tanır.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

outlook.com

Outlook, e-posta, takvim, kişi ve görev yönetimi sunan bir kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.

Front

Front

front.com

Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email, ekipler için basit bir ortak gelen kutusu sunar. Tüm iletişimleri tek bir yerde toplayarak verimliliği artırır.

Pingly

Pingly

pingly.com

Pingly, e-posta, metin ve sesli iletişimle tek bir platformdan sorunsuz mesajlaşmanıza olanak tanır.

Unipile

Unipile

unipile.com

Unipile, LinkedIn, Gmail ve WhatsApp gibi iletişim araçlarını entegre ederek kullanıcıların etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Mailstand

Mailstand

mailstand.com

Mailstand, birden fazla e-posta kutusunu birleştirerek soğuk e-posta gönderimlerini ölçeklendirmenizi sağlar ve gönderim kurallarını otomatik olarak uygular.

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E-posta İstemcisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog