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En Popüler Son Eklenenler E-posta İstemcisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta istemci yazılımı, kullanıcıların e-posta hesaplarını bir masaüstü uygulaması aracılığıyla yönetmelerine olanak tanır. Bir tarayıcı aracılığıyla kullanılabilen web posta yöneticilerine benzer şekilde çalışsalar da, e-posta istemcilerine indirilen bir program aracılığıyla erişilir. Bazı e-posta hesabı sağlayıcıları kendi e-posta istemcilerini sunar, ancak çoğu e-posta hesaplarını kendileri sağlamaz. E-posta istemcilerinin önemli bir avantajı, birden fazla e-posta hesabı için birleşik bir gelen kutusu oluşturabilmeleridir. Bazı web posta hizmetleri aynı sağlayıcıya ait birden fazla hesaptan gelen e-postaları birleştirebilse de, e-posta istemcileri farklı sağlayıcılardan gelen e-postaları tek bir konumda toplayabilir. Web posta hizmetleri gibi, e-posta istemcileri de takvim özellikleri içerir veya harici takvim yazılımıyla bütünleşerek kullanıcıların toplantıları kolayca koordine etmesine ve önemli tarihleri ​​izlemesine olanak tanır.