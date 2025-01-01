E-posta İstemcisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-posta istemci yazılımı, kullanıcıların e-posta hesaplarını bir masaüstü uygulaması aracılığıyla yönetmelerine olanak tanır. Bir tarayıcı aracılığıyla kullanılabilen web posta yöneticilerine benzer şekilde çalışsalar da, e-posta istemcilerine indirilen bir program aracılığıyla erişilir. Bazı e-posta hesabı sağlayıcıları kendi e-posta istemcilerini sunar, ancak çoğu e-posta hesaplarını kendileri sağlamaz. E-posta istemcilerinin önemli bir avantajı, birden fazla e-posta hesabı için birleşik bir gelen kutusu oluşturabilmeleridir. Bazı web posta hizmetleri aynı sağlayıcıya ait birden fazla hesaptan gelen e-postaları birleştirebilse de, e-posta istemcileri farklı sağlayıcılardan gelen e-postaları tek bir konumda toplayabilir. Web posta hizmetleri gibi, e-posta istemcileri de takvim özellikleri içerir veya harici takvim yazılımıyla bütünleşerek kullanıcıların toplantıları kolayca koordine etmesine ve önemli tarihleri izlemesine olanak tanır.
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Zoom
zoom.us
Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook, e-posta, takvim, kişi ve görev yönetimi sunan bir kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Missive
missiveapp.com
Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Trengo
trengo.com
Trengo, çoklu iletişim kanallarını birleştiren, müşteri etkileşimlerini yöneten ve otomasyon ile işbirliğini artıran bir müşteri hizmetleri platformudur.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email, ekipler için basit bir ortak gelen kutusu sunar. Tüm iletişimleri tek bir yerde toplayarak verimliliği artırır.
Pingly
pingly.com
Pingly, e-posta, metin ve sesli iletişimle tek bir platformdan sorunsuz mesajlaşmanıza olanak tanır.
Unipile
unipile.com
Unipile, LinkedIn, Gmail ve WhatsApp gibi iletişim araçlarını entegre ederek kullanıcıların etkileşimlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand, birden fazla e-posta kutusunu birleştirerek soğuk e-posta gönderimlerini ölçeklendirmenizi sağlar ve gönderim kurallarını otomatik olarak uygular.
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