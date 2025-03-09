E-posta İstemcisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

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E-posta istemci yazılımı, kullanıcıların e-posta hesaplarını bir masaüstü uygulaması aracılığıyla yönetmelerine olanak tanır. Bir tarayıcı aracılığıyla kullanılabilen web posta yöneticilerine benzer şekilde çalışsalar da, e-posta istemcilerine indirilen bir program aracılığıyla erişilir. Bazı e-posta hesabı sağlayıcıları kendi e-posta istemcilerini sunar, ancak çoğu e-posta hesaplarını kendileri sağlamaz. E-posta istemcilerinin önemli bir avantajı, birden fazla e-posta hesabı için birleşik bir gelen kutusu oluşturabilmeleridir. Bazı web posta hizmetleri aynı sağlayıcıya ait birden fazla hesaptan gelen e-postaları birleştirebilse de, e-posta istemcileri farklı sağlayıcılardan gelen e-postaları tek bir konumda toplayabilir. Web posta hizmetleri gibi, e-posta istemcileri de takvim özellikleri içerir veya harici takvim yazılımıyla bütünleşerek kullanıcıların toplantıları kolayca koordine etmesine ve önemli tarihleri izlemesine olanak tanır.
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Zoom
zoom.us
Zoom, video konferans hizmeti sunan bir uygulamadır. Ücretsiz versiyonu 100 katılımcıyı 40 dakika ile sınırlı olarak destekler.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook, e-posta, takvim, kişi ve görev yönetimi sunan bir kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır.
Front
front.com
Front, çok kanallı müşteri iletişimini merkezileştirip, ekip işbirliğini artırarak, hizmet kalitesini iyileştiren modern bir müşteri hizmetleri platformudur.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, çoklu iletişim kanallarında müşteri destek hizmetlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur.
Missive
missiveapp.com
Missive, ekiplerin gelen kutularını ve sohbeti merkezi bir platformda yönetmelerini sağlayan, işbirliği odaklı bir e-posta uygulamasıdır.
Pingly
pingly.com
Tek bir birleşik platformdan E-posta, Metin ve Ses üzerinden herkesle sorunsuz bir şekilde mesajlaşın veya konuşun.
Spike
spikenow.com
Spike, e-posta, sohbet, işbirliği belgeleri ve toplantıları tek bir arayüzde birleştiren bir iletişim platformudur.
Trengo
trengo.com
Trengo, birden fazla kanaldaki iletişimi kolaylaştırmak, müşteri deneyimini ve ekip işbirliğini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri etkileşim platformudur. Verimlilik ve otomasyona odaklanan Trengo, işletmelerin müşteri etkileşimlerini tek bir arayüzden sorunsuz bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email basit ama güçlü bir ekip gelen kutusudur. Bir e-posta istemcisinin aşinalığıyla oluşturulduğundan, müşteri mesajlarını e-posta yoluyla yönetmeye alışkın olan tüm ekipler için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zamanınızın yarısını e-postaları okuyarak ve diğer yarısını ekibinize söz konusu e-postaları anlatmak için platformlar arasında dolaşarak geçirirken üretken olmak zordur. Daha hızlı hareket etmenize ve her şeyi ve herkesi aynı sayfada tutmanıza yardımcı olacak tek bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu Loop'tu. Tüm gelen iş iletişiminizi tek bir gelen kutusunda basitleştirir ve düzenler ve size ve ekibinize düzeni, kontrolü ve odaklanmayı sağlar. Loop sayesinde hiçbir mesaj kaçırılmaz ve ekibiniz kolaylıkla sahiplik atayabilir, müşteri e-postaları hakkında sohbet edebilir, dosya alışverişinde bulunabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve paylaşılan gelen kutularını yönetebilir. Neden bugün denemiyorsunuz?
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand, e-posta erişiminizi ölçeklendirmek için posta kutularını birleştirmenize olanak tanıyan bir soğuk e-posta destek platformudur. Daha fazla kişiye daha hızlı ulaşmak istiyorsanız, bir kampanyada birden fazla posta kutusu kullanmak önemlidir. Posta kutusu düzeyinde sınırlamalar ve gönderme kalıpları ayarlayın; Mailstand otomatik olarak kurallarınıza uyacaktır, böylece hiçbir zaman yanlış zamanda fazla gönderme yapmayacaksınız.
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