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E-posta İstemcisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
E-posta istemci yazılımı, kullanıcıların e-posta hesaplarını bir masaüstü uygulaması aracılığıyla yönetmelerine olanak tanır. Bir tarayıcı aracılığıyla kullanılabilen web posta yöneticilerine benzer şekilde çalışsalar da, e-posta istemcilerine indirilen bir program aracılığıyla erişilir. Bazı e-posta hesabı sağlayıcıları kendi e-posta istemcilerini sunar, ancak çoğu e-posta hesaplarını kendileri sağlamaz. E-posta istemcilerinin önemli bir avantajı, birden fazla e-posta hesabı için birleşik bir gelen kutusu oluşturabilmeleridir. Bazı web posta hizmetleri aynı sağlayıcıya ait birden fazla hesaptan gelen e-postaları birleştirebilse de, e-posta istemcileri farklı sağlayıcılardan gelen e-postaları tek bir konumda toplayabilir. Web posta hizmetleri gibi, e-posta istemcileri de takvim özellikleri içerir veya harici takvim yazılımıyla bütünleşerek kullanıcıların toplantıları kolayca koordine etmesine ve önemli tarihleri izlemesine olanak tanır.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hizmeti sağlar ve üç veya daha fazla katılımcının katıldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kı...
Outlook
microsoft.com
Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Front
front.com
Front, şirketlerin müşterilerini memnun etmesine, ekipleriyle etkileşim kurmasına ve daha güçlü işler kurmasına yardımcı olan modern müşteri hizmetleri platformudur. Her müşteri iletişim kanalında gerçek zamanlı ekip işbirliği için yardım masasını yeniden tasarladık, ardından sorunları çözmek ve eki...
Missive
missiveapp.com
Missive, 2015 yılında Kanada'nın Quebec şehrinden fırlatıldı. Şu anda 3 kurucu ortak ve 2 çalışandan oluşmaktadır. Missive, takımların gelen kutularını ve sohbetlerini tek bir çatı altında toplayan bir uygulamadır. Ekibinizin iletişimini merkezileştirmek için işbirliği düşünülerek tasarlandı. Missiv...
Helpwise
helpwise.io
Müşterileri elde tutmak, yenilerini kazanmak kadar önemlidir. Sadık müşteriler daha fazla gelir elde eder ve size sıfır maliyetle yönlendirmeler getirir. İyi müşteri hizmeti sunmak, müşteriyi elde tutmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Helpwise ile müşteri hizmetlerini yönetmek kolaydır. 1. Müşteri hizm...
Trengo
trengo.com
Trengo'da kendimizi müşteri memnuniyetine adadık. Konuşmaları ilişkilere dönüştürmenin rekabet avantajı sağladığına inanıyoruz. Ve her etkileşimde daha fazla gerçek keyif anının kilidini açmak, bu büyümeyi artıracaktır. Müşteri Memnuniyeti. Her zaman. Kazandı. Hadi tanışalım: https://trengo.com/getd...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email basit ama güçlü bir ekip gelen kutusudur. Bir e-posta istemcisinin aşinalığıyla oluşturulduğundan, müşteri mesajlarını e-posta yoluyla yönetmeye alışkın olan tüm ekipler için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zamanınızın yarısını e-postaları okuyarak ve diğer yarısını ekibinize söz konusu e...
Pingly
pingly.com
Tek bir birleşik platformdan E-posta, Metin ve Ses üzerinden herkesle sorunsuz bir şekilde mesajlaşın veya konuşun.
Unipile
unipile.com
Uygulamanızda LinkedIn, Gmail ve WhatsApp aracılığıyla doğrudan konuşmaları kolaylaştırmak için e-posta ve mesajlaşma API'lerini dahil ederek kullanıcı üretkenliğini ve memnuniyetini artırın.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand, e-posta erişiminizi ölçeklendirmek için posta kutularını birleştirmenize olanak tanıyan bir soğuk e-posta destek platformudur. Daha fazla kişiye daha hızlı ulaşmak istiyorsanız, bir kampanyada birden fazla posta kutusu kullanmak önemlidir. Posta kutusu düzeyinde sınırlamalar ve gönderme k...