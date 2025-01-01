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E-posta Anti-spam Yazılımı
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E-posta Anti-spam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta anti-spam teknolojisi, kötü amaçlı içeriğin alıcıların gelen kutularına ulaşmasını engellemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar e-posta mesajlarını, içeriğini ve eklerini potansiyel tehditlere karşı analiz eder, şüpheli görünenleri filtreler veya engeller. Yöneticiler, güvendikleri içerik veya gönderenlere izin verirken şüpheli görülenleri engelleyebilir veya kara listeye alabilir. Şirketler, çalışanlarını kimlik avı saldırılarından korumak ve yerel ağları tehlikeye atabilecek kötü amaçlı yazılımların yanlışlıkla indirilmesini önlemek için e-posta anti-spam araçlarına güveniyor. Bu araçlar aynı zamanda hassas bilgilerin yanlışlıkla yetkisiz alıcılara gönderilmemesini sağlamaya yardımcı olarak güvenlik ihlali riskini azaltır.

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HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox, gereksiz e-postaları otomatik olarak düzenleyen ve önemli mesajları ön plana çıkaran bir e-posta yönetim aracıdır.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard, AI destekli bir anti-phishing çözümüdür. Gerçek zamanlı eğitimle çalışanların güvenlik bilincini artırmayı hedefler.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal, cihazları kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve web tehditlerine karşı koruyan bir siber güvenlik uygulamasıdır.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Mailinblack, e-posta iletişimini kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve spam gibi tehditlerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.

Intermedia

Intermedia

intermedia.com

Intermedia, ses, video, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi iletişim çözümleri sunan bulut tabanlı bir platformdur.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.

SimplyCast

SimplyCast

simplycast.com

SimplyCast, kuruluşların iletişim ve otomasyon süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. E-posta, SMS ve sesli iletişim gibi çeşitli kanallar sunar.

OOPSpam

OOPSpam

oopspam.com

OOPSpam, web sitelerini spam'dan koruyan ve makine öğrenimi ile çalışan bir filtreleme çözümüdür. Çoklu platform desteği ve GDPR uyumluluğu sunar.

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort, siber sigorta sürecini basitleştirerek, aracılara ve işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini otomatikleştirir.

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