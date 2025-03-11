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E-posta anti-spam teknolojisi, kötü amaçlı içeriğin alıcıların gelen kutularına ulaşmasını engellemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar e-posta mesajlarını, içeriğini ve eklerini potansiyel tehditlere karşı analiz eder, şüpheli görünenleri filtreler veya engeller. Yöneticiler, güvendikleri içerik veya gönderenlere izin verirken şüpheli görülenleri engelleyebilir veya kara listeye alabilir. Şirketler, çalışanlarını kimlik avı saldırılarından korumak ve yerel ağları tehlikeye atabilecek kötü amaçlı yazılımların yanlışlıkla indirilmesini önlemek için e-posta anti-spam araçlarına güveniyor. Bu araçlar aynı zamanda hassas bilgilerin yanlışlıkla yetkisiz alıcılara gönderilmemesini sağlamaya yardımcı olarak güvenlik ihlali riskini azaltır.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, gereksiz e-postaları otomatik olarak düzenleyen ve önemli mesajları ön plana çıkaran bir e-posta yönetim aracıdır.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, AI destekli bir anti-phishing çözümüdür. Gerçek zamanlı eğitimle çalışanların güvenlik bilincini artırmayı hedefler.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal, cihazları kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve web tehditlerine karşı koruyan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack, e-posta iletişimini kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve spam gibi tehditlerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia, ses, video, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi iletişim çözümleri sunan bulut tabanlı bir platformdur.
Valimail
valimail.com
Valimail, e-posta kimlik doğrulamasını yönetmek ve alan adlarını korumak için tasarlanmış bir platformdur. DMARC uygulaması ile kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast, kuruluşların iletişim ve otomasyon süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. E-posta, SMS ve sesli iletişim gibi çeşitli kanallar sunar.
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam, web sitelerini spam'dan koruyan ve makine öğrenimi ile çalışan bir filtreleme çözümüdür. Çoklu platform desteği ve GDPR uyumluluğu sunar.
1Fort
1fort.com
1Fort, siber sigorta sürecini basitleştirerek, aracılara ve işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini otomatikleştirir.
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