1Fort

1fort.com

1Fort, orta ölçekli işletmeler için siber sigorta yerleştirme sürecini kolaylaştırarak sigorta komisyoncularının ve müşterilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Komisyoncular, müşterilerinin haftalar değil günler içinde sigortalanabilir hale gelmesine yardımcı olarak daha kısa sürede daha fazla pazara teklif vermek için 1Fort'u kullanıyor. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla işlerin %90'a kadarını otomatikleştirmek için 1Fort'u kullanıyor ve bu da onların daha iyi fiyatlı politikalara ve daha kapsamlı kapsama sahip olmalarına olanak tanıyor.