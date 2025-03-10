E-posta Anti-spam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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E-posta anti-spam teknolojisi, kötü amaçlı içeriğin alıcıların gelen kutularına ulaşmasını engellemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar e-posta mesajlarını, içeriğini ve eklerini potansiyel tehditlere karşı analiz eder, şüpheli görünenleri filtreler veya engeller. Yöneticiler, güvendikleri içerik veya gönderenlere izin verirken şüpheli görülenleri engelleyebilir veya kara listeye alabilir. Şirketler, çalışanlarını kimlik avı saldırılarından korumak ve yerel ağları tehlikeye atabilecek kötü amaçlı yazılımların yanlışlıkla indirilmesini önlemek için e-posta anti-spam araçlarına güveniyor. Bu araçlar aynı zamanda hassas bilgilerin yanlışlıkla yetkisiz alıcılara gönderilmemesini sağlamaya yardımcı olarak güvenlik ihlali riskini azaltır.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, e-posta güvenliği, veri kaybı önleme ve uyumluluk çözümleri sunan bir siber güvenlik platformudur.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, gereksiz e-postaları otomatik olarak düzenleyen ve önemli mesajları ön plana çıkaran bir e-posta yönetim aracıdır.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity, Microsoft 365 için tüm güvenlik, uyum ve yedekleme ihtiyaçlarını karşılayan bir çözümdür. E-posta güvenliği, tehdit koruması ve yedekleme sunar.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast, ISO 27001:2013 sertifikalı, dünya çapındaki kuruluşlar için lider etkileşim yazılımı sağlayıcısıdır. Hem acil durum hem de acil olmayan iletişim teknolojisi sağlayan SimplyCast, kuruluşların verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için 20'den fazla iletişim aracı ve kanalı sunar. Şirketin 360 etkileşim platformu, pazarlama otomasyonu, gelen pazarlama ve etkileşimli iletişimi birleştiren, zengin özelliklere sahip bir çözümdür. SimplyCast, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve konaklama sektörlerinde dünya çapında en tanınmış markaların birçoğu dahil olmak üzere 175'ten fazla ülkedeki müşterileri ile kuruluşlara, müşterilere tercih ettikleri iletişim yöntemiyle etkili bir şekilde ulaşma yeteneği sağlar.
IronVest
ironvest.com
Önceden "Retruster" olan IronVest InboxGuard, kuruluşunuzun alabileceği gerçek kimlik avı e-postaları hakkında hem bağlamsal hem de gerçek zamanlı olarak güvenlik eğitimi veren, yapay zeka destekli kimlik avına karşı koruma sağlayan tek çözümdür. Çözümümüzü, çalışan davranışını değiştirmek ve kuruluşunuz genelinde güçlü bir güvenlik kültürünü teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış, sürekli olarak güncellenen, ilgili ve son derece ilgi çekici içerik sunan kapsamlı bir güvenlik eğitim programıyla katmanlandırıyoruz.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia, ses, görüntülü konferans, sohbet, SMS, iletişim merkezi, iş e-postası ve üretkenlik, dosya paylaşımı ve yedekleme, güvenlik, arşivlemeyi içeren yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla 140.000'den fazla işletmenin her yerden daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olan bir bulut iletişim şirketidir. ve daha fazlası. Amiral gemisi ürünümüz Intermedia Unite® de dahil olmak üzere, tümü son derece güvenilir ve emniyetli bir platform üzerinden sunulan, kusursuz şekilde entegre edilmiş akıllı iletişim ve işbirliği çözümleri portföyüyle birden fazla iletişim hizmeti sağlayıcısına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aydan aya sözleşme seçenekleri, bir aylık fatura, sezgisel bir idari kontrol noktası ve J.D. Power tarafından teknik destekte mükemmeliyet konusunda yedi kez sertifikalandırılmış olan Intermedia, basit bir yöntemle her boyuttaki işletmeye kurumsal düzeyde ürünler sunmaya kendini adamıştır. , Sorunsuz Bir Deneyim. İş ortaklarına öncelik veren bir şirket olarak Intermedia, gelirlerini artırmalarına ve başarılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için kapsamlı bir dizi program, kaynak ve destek sağlayarak 7.500'den fazla kanal ortağına çalışıyor. Programlar, iş ortaklarının Intermedia çözümlerini sanki kendilerininmiş gibi yeniden satmalarına, paketlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan Müşteri Sahipliği Bayisi (CORE™) modelimizi içerirken aynı zamanda son derece cazip ekonomik koşullardan yararlanır ve müşteri ilişkilerinin sahipliğini korurken acentenin yanı sıra acenteyi de içerir. modeller. Intermedia aynı zamanda dünya çapında tahminen 80 milyondan fazla iş telefonu kullanıcısıyla tümleşik iletişimde küresel pazar payında lider olan NEC'in özel bulut iletişim platformu sağlayıcısı olmaktan da gurur duymaktadır.
Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işletme için DMARC yaptırımının kilidini açar ve uygulama başarı oranlarını %25'in altından %95'in üzerine çıkarır. FedRAMP sertifikalı tek platform ve Microsoft 365 ortamları ve Twilio SendGrid için onaylı DMARC ortağı olan Valimail, aynı zamanda tüm önemli e-posta kimlik doğrulama standartları yapısında liderlik pozisyonlarına sahiptir ve e-posta ekosisteminde artan güven ve güvenliği savunur. Daha fazla bilgi için www.valimail.com adresini ziyaret edin.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal, cihazları kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve web tehditlerine karşı koruyan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
1Fort
1fort.com
1Fort, orta ölçekli işletmeler için siber sigorta yerleştirme sürecini kolaylaştırarak sigorta komisyoncularının ve müşterilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Komisyoncular, müşterilerinin haftalar değil günler içinde sigortalanabilir hale gelmesine yardımcı olarak daha kısa sürede daha fazla pazara teklif vermek için 1Fort'u kullanıyor. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla işlerin %90'a kadarını otomatikleştirmek için 1Fort'u kullanıyor ve bu da onların daha iyi fiyatlı politikalara ve daha kapsamlı kapsama sahip olmalarına olanak tanıyor.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack, e-posta iletişimini kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve spam gibi tehditlerden koruyan bir güvenlik çözümüdür.
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam API, botların ve manuel spam'in müşterilerinize yüksek doğruluk ve gizlilikle ulaşmasını engeller.
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