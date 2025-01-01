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En Popüler Son Eklenenler E-posta Anti-spam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-posta anti-spam teknolojisi, kötü amaçlı içeriğin alıcıların gelen kutularına ulaşmasını engellemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar e-posta mesajlarını, içeriğini ve eklerini potansiyel tehditlere karşı analiz eder, şüpheli görünenleri filtreler veya engeller. Yöneticiler, güvendikleri içerik veya gönderenlere izin verirken şüpheli görülenleri engelleyebilir veya kara listeye alabilir. Şirketler, çalışanlarını kimlik avı saldırılarından korumak ve yerel ağları tehlikeye atabilecek kötü amaçlı yazılımların yanlışlıkla indirilmesini önlemek için e-posta anti-spam araçlarına güveniyor. Bu araçlar aynı zamanda hassas bilgilerin yanlışlıkla yetkisiz alıcılara gönderilmemesini sağlamaya yardımcı olarak güvenlik ihlali riskini azaltır.