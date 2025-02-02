E-posta Anti-spam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Irak

Intermedia

intermedia.com

Intermedia, ses, görüntülü konferans, sohbet, SMS, iletişim merkezi, iş e-postası ve üretkenlik, dosya paylaşımı ve yedekleme, güvenlik, arşivlemeyi içeren yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla 140.000'den fazla işletmenin her yerden daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olan bir bulut iletişim şirketidir. ve daha fazlası. Amiral gemisi ürünümüz Intermedia Unite® de dahil olmak üzere, tümü son derece güvenilir ve emniyetli bir platform üzerinden sunulan, kusursuz şekilde entegre edilmiş akıllı iletişim ve işbirliği çözümleri portföyüyle birden fazla iletişim hizmeti sağlayıcısına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aydan aya sözleşme seçenekleri, bir aylık fatura, sezgisel bir idari kontrol noktası ve J.D. Power tarafından teknik destekte mükemmeliyet konusunda yedi kez sertifikalandırılmış olan Intermedia, basit bir yöntemle her boyuttaki işletmeye kurumsal düzeyde ürünler sunmaya kendini adamıştır. , Sorunsuz Bir Deneyim. İş ortaklarına öncelik veren bir şirket olarak Intermedia, gelirlerini artırmalarına ve başarılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için kapsamlı bir dizi program, kaynak ve destek sağlayarak 7.500'den fazla kanal ortağına çalışıyor. Programlar, iş ortaklarının Intermedia çözümlerini sanki kendilerininmiş gibi yeniden satmalarına, paketlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan Müşteri Sahipliği Bayisi (CORE™) modelimizi içerirken aynı zamanda son derece cazip ekonomik koşullardan yararlanır ve müşteri ilişkilerinin sahipliğini korurken acentenin yanı sıra acenteyi de içerir. modeller. Intermedia aynı zamanda dünya çapında tahminen 80 milyondan fazla iş telefonu kullanıcısıyla tümleşik iletişimde küresel pazar payında lider olan NEC'in özel bulut iletişim platformu sağlayıcısı olmaktan da gurur duymaktadır.