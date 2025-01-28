E-posta Anti-spam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bosna-Hersek

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-posta anti-spam teknolojisi, kötü amaçlı içeriğin alıcıların gelen kutularına ulaşmasını engellemek için tasarlanmıştır. Bu araçlar e-posta mesajlarını, içeriğini ve eklerini potansiyel tehditlere karşı analiz eder, şüpheli görünenleri filtreler veya engeller. Yöneticiler, güvendikleri içerik veya gönderenlere izin verirken şüpheli görülenleri engelleyebilir veya kara listeye alabilir. Şirketler, çalışanlarını kimlik avı saldırılarından korumak ve yerel ağları tehlikeye atabilecek kötü amaçlı yazılımların yanlışlıkla indirilmesini önlemek için e-posta anti-spam araçlarına güveniyor. Bu araçlar aynı zamanda hassas bilgilerin yanlışlıkla yetkisiz alıcılara gönderilmemesini sağlamaya yardımcı olarak güvenlik ihlali riskini azaltır.
Yeni Uygulama Gönder
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşivleme.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox, ortalama bir çalışanın haftada en az 2,5 saat tasarruf etmesine ve böylece gelen kutusu dışında daha fazla zaman geçirebilmesine yardımcı olan bir e-posta yönetim aracıdır. 2011 yılında kurulan SaneBox, hem bireylere hem de kurumsal müşterilere, gelen kutularının kontrolünü geri almaları için eksiksiz bir e-posta düzenleme araçları paketi sunar.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection, Microsoft 365 için güvenlik, uyumluluk ve yedeklemenin tüm yönlerini kapsayan piyasadaki tek çözümdür. İş ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli paketler arasından seçim yapın ve spam'e karşı koruma sağlayan son teknoloji ürünü e-posta güvenliğinin keyfini çıkarın. virüsler, kimlik avı ve fidye yazılımları; artı e-posta imzaları ve sorumluluk reddi beyanları. Ayrıca, kullanıcılarınızı en karmaşık e-posta saldırılarına karşı korumak için Gelişmiş Tehdit Korumasından (ATP), beklenmedik kesintileri önlemek için otomatik e-posta sürekliliğinden ve tüm e-postaları güvenli ve aranabilir tutmak için yasal olarak uyumlu e-posta arşivlemesinden de yararlanabilirsiniz. Posta kutuları, Teams, OneDrive ve SharePoint'teki uç noktalar ve Microsoft 365 verileri için yedekleme ve kurtarmayı bile tercih edebilirsiniz. 365 Total Protection'ın Microsoft 365 ile özelleştirilmiş entegrasyonu, kayıttan kuruluma, özellik ve kullanıcı yönetimine kadar tüm deneyiminizi basitleştirir. Merkezi konsolu, veri gizliliği ile kullanım kolaylığının mükemmel bir karışımı olup, daha fazlasını yapmanızı ve daha az endişelenmenizi sağlar.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast, ISO 27001:2013 sertifikalı, dünya çapındaki kuruluşlar için lider etkileşim yazılımı sağlayıcısıdır. Hem acil durum hem de acil olmayan iletişim teknolojisi sağlayan SimplyCast, kuruluşların verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için 20'den fazla iletişim aracı ve kanalı sunar. Şirketin 360 etkileşim platformu, pazarlama otomasyonu, gelen pazarlama ve etkileşimli iletişimi birleştiren, zengin özelliklere sahip bir çözümdür. SimplyCast, perakende, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve konaklama sektörlerinde dünya çapında en tanınmış markaların birçoğu dahil olmak üzere 175'ten fazla ülkedeki müşterileri ile kuruluşlara, müşterilere tercih ettikleri iletişim yöntemiyle etkili bir şekilde ulaşma yeteneği sağlar.
IronVest
ironvest.com
Önceden "Retruster" olan IronVest InboxGuard, kuruluşunuzun alabileceği gerçek kimlik avı e-postaları hakkında hem bağlamsal hem de gerçek zamanlı olarak güvenlik eğitimi veren, yapay zeka destekli kimlik avına karşı koruma sağlayan tek çözümdür. Çözümümüzü, çalışan davranışını değiştirmek ve kuruluşunuz genelinde güçlü bir güvenlik kültürünü teşvik etmek için özel olarak tasarlanmış, sürekli olarak güncellenen, ilgili ve son derece ilgi çekici içerik sunan kapsamlı bir güvenlik eğitim programıyla katmanlandırıyoruz.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia, ses, görüntülü konferans, sohbet, SMS, iletişim merkezi, iş e-postası ve üretkenlik, dosya paylaşımı ve yedekleme, güvenlik, arşivlemeyi içeren yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla 140.000'den fazla işletmenin her yerden daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olan bir bulut iletişim şirketidir. ve daha fazlası. Amiral gemisi ürünümüz Intermedia Unite® de dahil olmak üzere, tümü son derece güvenilir ve emniyetli bir platform üzerinden sunulan, kusursuz şekilde entegre edilmiş akıllı iletişim ve işbirliği çözümleri portföyüyle birden fazla iletişim hizmeti sağlayıcısına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aydan aya sözleşme seçenekleri, bir aylık fatura, sezgisel bir idari kontrol noktası ve J.D. Power tarafından teknik destekte mükemmeliyet konusunda yedi kez sertifikalandırılmış olan Intermedia, basit bir yöntemle her boyuttaki işletmeye kurumsal düzeyde ürünler sunmaya kendini adamıştır. , Sorunsuz Bir Deneyim. İş ortaklarına öncelik veren bir şirket olarak Intermedia, gelirlerini artırmalarına ve başarılarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için kapsamlı bir dizi program, kaynak ve destek sağlayarak 7.500'den fazla kanal ortağına çalışıyor. Programlar, iş ortaklarının Intermedia çözümlerini sanki kendilerininmiş gibi yeniden satmalarına, paketlemelerine ve yönetmelerine olanak tanıyan Müşteri Sahipliği Bayisi (CORE™) modelimizi içerirken aynı zamanda son derece cazip ekonomik koşullardan yararlanır ve müşteri ilişkilerinin sahipliğini korurken acentenin yanı sıra acenteyi de içerir. modeller. Intermedia aynı zamanda dünya çapında tahminen 80 milyondan fazla iş telefonu kullanıcısıyla tümleşik iletişimde küresel pazar payında lider olan NEC'in özel bulut iletişim platformu sağlayıcısı olmaktan da gurur duymaktadır.
Valimail
valimail.com
Valimail, hizmet olarak DMARC'de dünya lideridir ve barındırılan DMARC'nin mucididir. Şirketin bulut tabanlı ürünleri, kimliğe bürünme saldırılarını durduruyor ve gönderenin kimliğini doğrulayarak markaları koruyor. Patentli sektör lideri teknolojisiyle Valimail, her türden ve her büyüklükteki işletme için DMARC yaptırımının kilidini açar ve uygulama başarı oranlarını %25'in altından %95'in üzerine çıkarır. FedRAMP sertifikalı tek platform ve Microsoft 365 ortamları ve Twilio SendGrid için onaylı DMARC ortağı olan Valimail, aynı zamanda tüm önemli e-posta kimlik doğrulama standartları yapısında liderlik pozisyonlarına sahiptir ve e-posta ekosisteminde artan güven ve güvenliği savunur. Daha fazla bilgi için www.valimail.com adresini ziyaret edin.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal®, sürekli teknolojik yeniliğe odaklanan, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Heimdal, CTF Dünya Şampiyonlarının kazanan fikrine dayanarak 2014 yılında Kopenhag'da kurulduğundan bu yana, tehdit ortamı trendlerini öngören ürünleri proaktif bir şekilde üreterek olağanüstü bir büyüme yaşadı. Şirket, müşterileri siber saldırılara karşı koruyan ve kritik bilgileri ve fikri mülkiyet haklarını güvende tutan tehdit önleme, yama ve varlık yönetimi, uç nokta hakları yönetimi ve antivirüs ve posta güvenliğini birleştiren çok katmanlı bir güvenlik paketi sunuyor. Heimdal, sektörde bir düşünce lideri olarak tanındı ve hem çözümleri hem de eğitim içeriği oluşturması nedeniyle çok sayıda uluslararası ödül kazandı. Heimdal ürün grubu şu anda 10 ürün ve 2 hizmetten oluşmaktadır. İlk kategori, Tehdit Önleme Uç Noktası, Tehdit Önleme Ağı, Yama ve Varlık Yönetimi, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi, Uygulama Kontrolü, Yeni Nesil Uç Nokta Antivirüsü, Fidye Yazılımı Şifreleme Koruması, E-posta Güvenliği, E-posta Dolandırıcılığını Önleme ve Uzak Masaüstü'nü kapsar. İkincisi, Uç Nokta Algılama ve Yanıt'ın yanı sıra eGenişletilmiş Algılama ve Yanıt veya kısaca EDR ve XDR ile temsil edilir. Şu anda Heimdal'ın siber güvenlik çözümleri 45'ten fazla ülkede kullanılıyor ve 15'ten fazla ülkedeki ofislerden 175'ten fazla yüksek vasıflı uzman tarafından bölgesel olarak destekleniyor. Heimdal, ISAE 3000 sertifikasına sahiptir ve 10.000'den fazla şirket için 2 milyondan fazla uç noktayı güvence altına almaktadır. Şirket, öngörülebilirlik ve ölçeklenebilirlik temelinde ortaklarına ödün vermeden destek vermektedir. Ortak amaç sürdürülebilir bir ekosistem ve stratejik ortaklık yaratmaktır.
1Fort
1fort.com
1Fort, orta ölçekli işletmeler için siber sigorta yerleştirme sürecini kolaylaştırarak sigorta komisyoncularının ve müşterilerinin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. Komisyoncular, müşterilerinin haftalar değil günler içinde sigortalanabilir hale gelmesine yardımcı olarak daha kısa sürede daha fazla pazara teklif vermek için 1Fort'u kullanıyor. İşletmeler, güvenlik gereksinimlerini karşılamak amacıyla işlerin %90'a kadarını otomatikleştirmek için 1Fort'u kullanıyor ve bu da onların daha iyi fiyatlı politikalara ve daha kapsamlı kapsama sahip olmalarına olanak tanıyor.
Mailinblack
mailinblack.com
Fransa'nın önde gelen e-posta koruma çözümüyle işletmenizi ve çalışanlarınızı tehditlere karşı koruyun. Mailinblack teknolojileri yapay zeka ile insan zekasını birleştiriyor ve 20 yılı aşkın süredir şirketler, sağlık kuruluşları ve kamu kurumları tarafından tanınmaktadır. Birinci sınıf destek hizmetinin yanı sıra kuruluşlarına uyarlanmış etkili ve yükseltilebilir bir çözümden yararlanan 14.000 müşterimize katılın.
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam API, botların ve manuel spam'in müşterilerinize yüksek doğruluk ve gizlilikle ulaşmasını engeller.
© 2025 WebCatalog, Inc.