e-Öğrenim İçeriği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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e-Öğrenim içerik sağlayıcıları, bulut aracılığıyla erişilebilen hazır içerik kitaplıkları sunarak işletmelere ve profesyonellere hitap eder. Bu kütüphaneler; iş becerileri, yönetim, liderlik, BT, çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) uyumluluk eğitimi ve daha fazlası gibi çeşitli konularda kurslar, dersler, videolar ve kitapları kapsar. Abonelik modelleri bu sağlayıcılar arasında yaygındır ve belirli sayıda kullanıcıya seçilmiş içeriğe erişim sağlar. Ek olarak, bazı e-Öğrenim sağlayıcıları tamamlama sertifikaları için ücret alır veya kurslara ve gelişmiş e-Öğrenim özelliklerine kurumsal düzeyde erişim sunar. Bazı sağlayıcılar ayrıca içerik kitaplıklarını tamamlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme yönetim sistemi (LMS) yazılımı veya entegrasyonları da sağlar. Bu LMS çözümleri ve entegrasyonları, şirketlere ve öğrenim departmanlarına, çalışanlarının e-Öğrenim eğitimi ilerlemesini denetleme ve optimize etme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, eğitim şirketleri e-Öğrenim içerik çözümlerini mevcut eğitim yönetim sistemi yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Scribd
scribd.com
Scribd, kullanıcılara e-kitap ve sesli kitap erişimi sunan bir dijital kütüphane uygulamasıdır. Çeşitli içerikler ve kişiselleştirilmiş öneriler ile kullanıcı deneyimini geliştirir.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn, dijital beceriler öğrenmek için geniş kurs yelpazesi sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning, teknoloji ve iş alanında geniş bir içerik sunarak kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan dijital bir öğrenme platformudur.
Perlego
perlego.com
Perlego, ders kitapları ve araştırma materyalleri sunan bir çevrimiçi akademik kaynak kütüphanesidir.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Udacity
udacity.com
Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.
Scaler
scaler.com
Scaler uygulaması, kişisel mentorluk ile kodlama becerilerinizi geliştirir ve mülakat simülasyonları ile kariyerinize yön vermenize yardımcı olur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
edureka
edureka.co
Edureka, yazılım geliştirme, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda canlı dersler ve uygulamalı projeler sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT Nuggets, BT konularında çevrimiçi eğitimler sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli kurslarla becerilerini geliştirebilir ve sertifika kazanabilir.
getAbstract
getabstract.com
getAbstract, kitap, makale ve podcast özetleri sunarak bilgiyi hızlıca erişilebilir hale getiren bir platformdur.
Uxcel
uxcel.com
Uxcel, tasarımcıların becerilerini haritalamak ve gelişimlerini izlemek için oyunlaştırılmış öğrenme materyalleri sunan bir platformdur.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.
Docebo
docebo.com
Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace, şirketlerin mühendis ve veri bilimcisi adaylarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir beceri değerlendirme platformudur.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.
Nolej
nolej.io
Nolej, AI destekli bir platform olup etkileşimli eğitim içeriği oluşturur ve mevcut öğretim materyallerini zenginleştirir.
Passion.io
passion.io
Passion.io, antrenörlerin ve uzmanların kodlama gerektirmeden mobil uygulama oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Vue School
vueschool.io
Vue School, Vue.js ve modern ön yüz teknolojilerini öğrenmek için eğitimler ve video dersler sunan bir platformdur.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir öğrenme platformudur. Kurslar ve eğitim programları sunar.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.
Disco
disco.co
Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI, çalışanların 200'den fazla beceri geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş mikro dersler sunar.
Ethena
goethena.com
Ethena, çalışanlar için uygun uyum eğitimleri sunan bir platformdur; kurslar, otomatik LMS ve çalışan ilişkileri araçları sağlar.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Satış Impact Academy, satış ekipleri için beceri geliştirme ve koçluk sunan çevrimiçi bir platformdur. Eğitim ve pratikle satış performansını artırmayı amaçlar.
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent, işe alım ve yetenek yönetimi için kapsamlı bir e-öğrenme platformudur. Aday bulma ve geliştirme süreçlerini destekler.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara 200'den fazla eğitim içeriği sağlayarak öğrenim süreçlerini kişiselleştirir ve şirket hedefleriyle uyumlu gelişim imkanı sunar.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, çalışanlara kişiselleştirilmiş, etkileşimli eğitim kursları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İK uyumluluğunu destekler.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
CXL
cxl.com
CXL uygulaması, pazarlama uzmanlarını pazarlama liderlerine dönüştüren 150'den fazla taktiksel beceri geliştirme kursu sunar.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, üretim, tedarik zinciri ve sağlık sektörlerine kağıtsız iş talimatları ile sürdürülebilirlik, kalite ve güvenliği artırarak mükemmelliği sağlamaya yardımcı olur.
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