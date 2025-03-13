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e-Öğrenim İçeriği Yazılımı
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e-Öğrenim İçeriği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

e-Öğrenim içerik sağlayıcıları, bulut aracılığıyla erişilebilen hazır içerik kitaplıkları sunarak işletmelere ve profesyonellere hitap eder. Bu kütüphaneler; iş becerileri, yönetim, liderlik, BT, çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) uyumluluk eğitimi ve daha fazlası gibi çeşitli konularda kurslar, dersler, videolar ve kitapları kapsar. Abonelik modelleri bu sağlayıcılar arasında yaygındır ve belirli sayıda kullanıcıya seçilmiş içeriğe erişim sağlar. Ek olarak, bazı e-Öğrenim sağlayıcıları tamamlama sertifikaları için ücret alır veya kurslara ve gelişmiş e-Öğrenim özelliklerine kurumsal düzeyde erişim sunar. Bazı sağlayıcılar ayrıca içerik kitaplıklarını tamamlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme yönetim sistemi (LMS) yazılımı veya entegrasyonları da sağlar. Bu LMS çözümleri ve entegrasyonları, şirketlere ve öğrenim departmanlarına, çalışanlarının e-Öğrenim eğitimi ilerlemesini denetleme ve optimize etme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, eğitim şirketleri e-Öğrenim içerik çözümlerini mevcut eğitim yönetim sistemi yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.

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LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribd, kullanıcılara e-kitap ve sesli kitap erişimi sunan bir dijital kütüphane uygulamasıdır. Çeşitli içerikler ve kişiselleştirilmiş öneriler ile kullanıcı deneyimini geliştirir.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Simplilearn, dijital beceriler öğrenmek için geniş kurs yelpazesi sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning, teknoloji ve iş alanında geniş bir içerik sunarak kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan dijital bir öğrenme platformudur.

Perlego

Perlego

perlego.com

Perlego, ders kitapları ve araştırma materyalleri sunan bir çevrimiçi akademik kaynak kütüphanesidir.

Genially

Genially

genial.ly

Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.

Scaler

Scaler

scaler.com

Scaler uygulaması, kişisel mentorluk ile kodlama becerilerinizi geliştirir ve mülakat simülasyonları ile kariyerinize yön vermenize yardımcı olur.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

edureka

edureka

edureka.co

Edureka, yazılım geliştirme, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda canlı dersler ve uygulamalı projeler sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.

CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

CBT Nuggets, BT konularında çevrimiçi eğitimler sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli kurslarla becerilerini geliştirebilir ve sertifika kazanabilir.

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

getAbstract, kitap, makale ve podcast özetleri sunarak bilgiyi hızlıca erişilebilir hale getiren bir platformdur.

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

Uxcel, tasarımcıların becerilerini haritalamak ve gelişimlerini izlemek için oyunlaştırılmış öğrenme materyalleri sunan bir platformdur.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace, şirketlerin mühendis ve veri bilimcisi adaylarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir beceri değerlendirme platformudur.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.

Nolej

Nolej

nolej.io

Nolej, AI destekli bir platform olup etkileşimli eğitim içeriği oluşturur ve mevcut öğretim materyallerini zenginleştirir.

Passion.io

Passion.io

passion.io

Passion.io, antrenörlerin ve uzmanların kodlama gerektirmeden mobil uygulama oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Vue School

Vue School

vueschool.io

Vue School, Vue.js ve modern ön yüz teknolojilerini öğrenmek için eğitimler ve video dersler sunan bir platformdur.

GoodHabitz

GoodHabitz

goodhabitz.com

GoodHabitz, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir öğrenme platformudur. Kurslar ve eğitim programları sunar.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI, çalışanların 200'den fazla beceri geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş mikro dersler sunar.

Disco

Disco

disco.co

Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.

Ethena

Ethena

goethena.com

Ethena, çalışanlar için uygun uyum eğitimleri sunan bir platformdur; kurslar, otomatik LMS ve çalışan ilişkileri araçları sağlar.

Sales Impact Academy

Sales Impact Academy

salesimpact.io

Satış Impact Academy, satış ekipleri için beceri geliştirme ve koçluk sunan çevrimiçi bir platformdur. Eğitim ve pratikle satış performansını artırmayı amaçlar.

Go1

Go1

go1.com

Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.

SocialTalent

SocialTalent

socialtalent.com

SocialTalent, işe alım ve yetenek yönetimi için kapsamlı bir e-öğrenme platformudur. Aday bulma ve geliştirme süreçlerini destekler.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly, çalışanlara 200'den fazla eğitim içeriği sağlayarak öğrenim süreçlerini kişiselleştirir ve şirket hedefleriyle uyumlu gelişim imkanı sunar.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange, sürekli öğrenmeyi destekleyen bir yazılım. Kullanıcılar, yetenek geliştirme kaynaklarına kolayca erişim sağlarken, işletmeler veri analizi ile gelişimi yönetir.

EasyLlama

EasyLlama

easyllama.com

EasyLlama, çalışanlara kişiselleştirilmiş, etkileşimli eğitim kursları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İK uyumluluğunu destekler.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

CXL

CXL

cxl.com

CXL uygulaması, pazarlama uzmanlarını pazarlama liderlerine dönüştüren 150'den fazla taktiksel beceri geliştirme kursu sunar.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve, üretim, tedarik zinciri ve sağlık sektörlerine kağıtsız iş talimatları ile sürdürülebilirlik, kalite ve güvenliği artırarak mükemmelliği sağlamaya yardımcı olur.

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