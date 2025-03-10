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e-Öğrenim içerik sağlayıcıları, bulut aracılığıyla erişilebilen hazır içerik kitaplıkları sunarak işletmelere ve profesyonellere hitap eder. Bu kütüphaneler; iş becerileri, yönetim, liderlik, BT, çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) uyumluluk eğitimi ve daha fazlası gibi çeşitli konularda kurslar, dersler, videolar ve kitapları kapsar. Abonelik modelleri bu sağlayıcılar arasında yaygındır ve belirli sayıda kullanıcıya seçilmiş içeriğe erişim sağlar. Ek olarak, bazı e-Öğrenim sağlayıcıları tamamlama sertifikaları için ücret alır veya kurslara ve gelişmiş e-Öğrenim özelliklerine kurumsal düzeyde erişim sunar. Bazı sağlayıcılar ayrıca içerik kitaplıklarını tamamlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme yönetim sistemi (LMS) yazılımı veya entegrasyonları da sağlar. Bu LMS çözümleri ve entegrasyonları, şirketlere ve öğrenim departmanlarına, çalışanlarının e-Öğrenim eğitimi ilerlemesini denetleme ve optimize etme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, eğitim şirketleri e-Öğrenim içerik çözümlerini mevcut eğitim yönetim sistemi yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.
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Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.
getAbstract
getabstract.com
getAbstract, kitap, makale ve podcast özetleri sunarak bilgiyi hızlıca erişilebilir hale getiren bir platformdur.
Nolej
nolej.io
Nolej, AI destekli bir platform olup etkileşimli eğitim içeriği oluşturur ve mevcut öğretim materyallerini zenginleştirir.
Uxcel
uxcel.com
Uxcel, tasarımcıların becerilerini haritalamak ve gelişimlerini izlemek için oyunlaştırılmış öğrenme materyalleri sunan bir platformdur.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Satış Impact Academy, satış ekipleri için beceri geliştirme ve koçluk sunan çevrimiçi bir platformdur. Eğitim ve pratikle satış performansını artırmayı amaçlar.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, işletmelerin üretken yapay zekayı kullanarak geniş ölçekte kişiselleştirilmiş öğrenme yolculukları oluşturmasına yardımcı olarak çalışan başına eğitim maliyetlerini azaltabilir ve kurs tamamlama oranlarını iyileştirebilir.
CXL
cxl.com
Derin, uzmanlaşmış pazarlama eğitimi CXL, pazarlama uzmanlarını pazarlama liderlerine dönüştürür. tarafından verilen 150'den fazla taktiksel beceri geliştirme kursuna erişin
Disco
disco.co
Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.
Passion.io
passion.io
Passion.io, antrenörlerin ve uzmanların kodlama gerektirmeden mobil uygulama oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Scaler
scaler.com
Scaler uygulaması, kişisel mentorluk ile kodlama becerilerinizi geliştirir ve mülakat simülasyonları ile kariyerinize yön vermenize yardımcı olur.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace, şirketlerin mühendis ve veri bilimcisi adaylarını değerlendirmelerine yardımcı olan bir beceri değerlendirme platformudur.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, modern öğrencilerin içeriği nasıl tükettiğinden ilham alan eğitim kurslarıyla mevcut durumu değiştiriyor. Sektöre özel, sınıfının en iyisi, etkileşimli ve ilgi çekici kurslarımız şirketinize göre kişiselleştirilir, bu kurslar çalışanlarınızla alakalı hale getirilir ve taciz ve ayrımcılıktan uzak, sıcak bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olur.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara en iyi öğrenme içeriği sağlayıcılarının 200'den fazlasının (kurslar, kitaplar, koçlar, e-öğrenme abonelikleri ve çok daha fazlası dahil) ustalıkla seçilmiş içeriğe erişmesini sağlayan, ödüllü bir Öğrenme ve Geliştirme pazarıdır. Çalışanların öğrenme yolculuklarını, öğrenme tercihlerine ve rol gereksinimlerine uyacak şekilde sahiplenmelerini sağlar. İşverenler, çalışanları kurumsal çapta kullanılmayan içeriğe abone olmak yerine yalnızca tüketilen içerik için ödeme yapıyor. Learnerbly ile öğrenim liderleri, Flutter, Ocado, King.com ve HelloFresh gibi yüzlerce müşteri tarafından kanıtlandığı gibi, genellikle 3 kattan fazla sektör düzeyinde katılımda (ayda %40-60) daha yüksek bir yatırım getirisi elde ediyor.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan çevrimiçi bir öğrenme platformudur. Kurslar ve eğitim programları sunar.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI, çalışanların 200'den fazla beceri geliştirmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-öğrenme platformudur. Kişiselleştirilmiş mikro dersler sunar.
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve denetlemesine olanak tanır. Bu misyonu şu şekilde gerçekleştiriyoruz: ● Verilerden ve ileri teknolojiden yararlanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi oluşturarak ● Sağlayıcılardan bağımsız olarak her kullanıcıya özel, birinci sınıf içerik sunarak ● İşletmeleri kapsamlı analizler yoluyla strateji oluşturma, denetleme ve beceri geliştirmeyi geliştirme konusunda güçlendirerek Beceri geliştirme devrimine öncülük ediyoruz kurumsal hedefleri, bireysel istekleri ve öğrenme sağlayıcılarının tekliflerini uyumlu hale getirerek. Kullanıma ve iş akışı otomasyonuna odaklanarak öğrenme yatırımlarını optimize ederek müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyoruz.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent, işe alım ve yetenek yönetimine adanmış dünyanın en popüler e-öğrenme platformudur. Sektör lideri içeriğimiz, kuruluşların yalnızca en iyi adayları bulup işe almalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitliliği, eşitliği ve katılımı desteklerken çalışan katılımı kültürünü de teşvik eder.
Vue School
vueschool.io
Vue School, Vue.js ve modern ön yüz teknolojilerini öğrenmek için eğitimler ve video dersler sunan bir platformdur.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning, teknoloji ve iş alanında geniş bir içerik sunarak kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan dijital bir öğrenme platformudur.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT Nuggets, BT konularında çevrimiçi eğitimler sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli kurslarla becerilerini geliştirebilir ve sertifika kazanabilir.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
Docebo
docebo.com
Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.
edureka
edureka.co
Edureka, yazılım geliştirme, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda canlı dersler ve uygulamalı projeler sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi destekleyecek çalışan ilişkileri araçlarını sunar. Ethena'ya Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp ve daha fazlasındaki ekipler güveniyor. Felicis, GSV, Homebrew, Village Global ve diğer önde gelen yatırımcılar tarafından destekleniyoruz ve danışma ekibimiz Frances Frei ve Leonard Shen gibi Halk Operasyonları ve Hukuk uzmanlarından oluşuyor.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame, geniş bir e-öğrenim kursu kütüphanesi sunarak, kuruluşların çalışan eğitimini ve gelişimini destekleyen bir platformdur.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.
Perlego
perlego.com
Perlego, ders kitapları ve araştırma materyalleri sunan bir çevrimiçi akademik kaynak kütüphanesidir.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
Scribd
scribd.com
Scribd, kullanıcılara e-kitap ve sesli kitap erişimi sunan bir dijital kütüphane uygulamasıdır. Çeşitli içerikler ve kişiselleştirilmiş öneriler ile kullanıcı deneyimini geliştirir.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn, dijital beceriler öğrenmek için geniş kurs yelpazesi sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
Udacity
udacity.com
Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
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