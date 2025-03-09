Uxcel

uxcel.com

Tasarım yöneticileri çok ince dağılmış durumda. Ekibinizin becerilerinin haritasını çıkarmanız, bir düzine platformdan öğrenme materyallerini belirlemeniz ve öğrenmenin bireysel, ekip ve iş büyümesini nasıl etkilediğine dair içgörülerden yoksun olduğunuzu anlamanız bekleniyor. Takımınızın becerilerini ve çıktılarını doğrudan etkileyen, sadeleştirilmiş, noktaya odaklı ve oyunlaştırılmış öğrenme materyali içeren bir aracınız olsaydı ne olurdu? Üstelik tüm ekibinizin benzersiz becerilerinin, güçlü yönlerinin ve geliştirilecek alanlarının kilidini açar mı? Bu harika olmaz mıydı? Uxcel ile tanışın; tasarımcılar tarafından hazırlanan yüzlerce basitleştirilmiş, noktaya odaklı ve oyunlaştırılmış öğrenme materyaliyle desteklenen otomatik beceri haritalamayla tasarım ekibinizin seviyesini yükseltmenin tek yolu. Uxcel'le neler yapabilirsiniz? - Takımınızın beceri grafiğini 20 dakikadan daha kısa bir sürede oluşturun: 6 ana kategoride gruplandırılmış 65 tasarım becerisinde takımınızın becerilerini kuşbakışı görün. - Ekibinizi sektörle karşılaştırın: ekibinizi roller, bölgeler ve yılların deneyimine göre Uxcel'deki 230.000'den fazla tasarımcıyla karşılaştırın. - Ekibinizin becerilerinin zaman içinde gelişimini izleyin: öğrenmenin, değerlendirmelerin ve tasarım zorluklarının etkisini ve ekibinizi her ay nasıl geliştirdiklerini görün. - Büyüme ve öğrenmeyi hızlandırın: İyileştirme alanlarını belirleyin ve onlara beceri düzeylerine göre özelleştirilmiş öğrenme materyalleri sağlayın. - Kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolu oluşturun: zayıf yönlerini güçlü yönlere dönüştürmek için belirli kurslar, dersler, değerlendirmeler ve zorluklar atayın. - Performanslarını tek bir tıklamayla artırın: tasarımcınızın en iyi becerilerini öğrenin ve tasarım çıktılarını en üst düzeye çıkarmak için onları doğru zamanda doğru projelerde görevlendirin. Nasıl farklıyız? - İnteraktif ve oyunlaştırılmışız: yüzlerce saatlik interaktif, oyunlaştırılmış kurslar, dersler, değerlendirmeler ve gerçek hayattaki zorluklar. - Zamanınızı boşa harcamayız: kendi hızınızda öğrenin. Uxcel'de öğrenmeniz 3 ayınızı aldı, bir gününüzü alır. - Herkes için, her yerden erişilebilir: Herhangi bir cihaz veya platformda sağlıklı öğrenme alışkanlıkları oluşturun.