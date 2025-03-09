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e-Öğrenim içerik sağlayıcıları, bulut aracılığıyla erişilebilen hazır içerik kitaplıkları sunarak işletmelere ve profesyonellere hitap eder. Bu kütüphaneler; iş becerileri, yönetim, liderlik, BT, çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) uyumluluk eğitimi ve daha fazlası gibi çeşitli konularda kurslar, dersler, videolar ve kitapları kapsar. Abonelik modelleri bu sağlayıcılar arasında yaygındır ve belirli sayıda kullanıcıya seçilmiş içeriğe erişim sağlar. Ek olarak, bazı e-Öğrenim sağlayıcıları tamamlama sertifikaları için ücret alır veya kurslara ve gelişmiş e-Öğrenim özelliklerine kurumsal düzeyde erişim sunar. Bazı sağlayıcılar ayrıca içerik kitaplıklarını tamamlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme yönetim sistemi (LMS) yazılımı veya entegrasyonları da sağlar. Bu LMS çözümleri ve entegrasyonları, şirketlere ve öğrenim departmanlarına, çalışanlarının e-Öğrenim eğitimi ilerlemesini denetleme ve optimize etme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, eğitim şirketleri e-Öğrenim içerik çözümlerini mevcut eğitim yönetim sistemi yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, profesyonellere iş ve teknik alanlarda 21.000'den fazla kurs sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Skillspace
skillspace.ai
Dphi'nin Skillspace.ai, hızlı büyüyen şirketlerin birinci sınıf deneyimli ve yeni üniversite mezunu mühendisleri ve veri bilimcilerini işe almasına yardımcı olmak için iş başındaki becerilere yönelik değerlendirmeleri otomatikleştirir. Platform özellikleri arasında kodlama ve yapay zeka zorlukları, otomatik proje değerlendirmeleri, ÇSS'ler ve daha fazlası yer alır. Tüm bunlar, uzaktan işe alım sırasında hile yapılmasını önleyen güçlü bir gözetmenlik motoru tarafından desteklenmektedir. Skillspace.ai, Arka Uç, Ön Uç, Yapay Zeka, Bulut ve benzeri rollerin işe alınmasını çok daha sorunsuz hale getiriyor.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
Scribd
scribd.com
Scribd, kullanıcılara e-kitap ve sesli kitap erişimi sunan bir dijital kütüphane uygulamasıdır. Çeşitli içerikler ve kişiselleştirilmiş öneriler ile kullanıcı deneyimini geliştirir.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp, veri bilimi ve yapay zeka konularında çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Her seviyedeki öğrenciler için uygulamalı eğitim sağlar.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Udacity
udacity.com
Udacity, çeşitli alanlarda çevrimiçi kurslar sunan bir öğrenme platformudur. Öğrenciler, pratik beceriler kazanarak dijital kariyerlerini geliştirebilirler.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning, teknoloji ve iş alanında geniş bir içerik sunarak kullanıcıların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan dijital bir öğrenme platformudur.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn, dijital beceriler öğrenmek için geniş kurs yelpazesi sunan çevrimiçi bir eğitim platformudur.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, işletmelerin üretken yapay zekayı kullanarak geniş ölçekte kişiselleştirilmiş öğrenme yolculukları oluşturmasına yardımcı olarak çalışan başına eğitim maliyetlerini azaltabilir ve kurs tamamlama oranlarını iyileştirebilir.
CXL
cxl.com
Derin, uzmanlaşmış pazarlama eğitimi CXL, pazarlama uzmanlarını pazarlama liderlerine dönüştürür. tarafından verilen 150'den fazla taktiksel beceri geliştirme kursuna erişin
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler (2023) ve Yılın EdTech Girişimi seçildi.
Passion.io
passion.io
Koçların ve uzmanların bilgilerini karlı mobil uygulamalara dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Kod gerekmeden cebinizden bir iş kurun.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.
Scaler
scaler.com
Scaler Academy'nin MAANG uzmanları tarafından kişiselleştirilmiş 1:1 mentorluğumuzla kodlama becerilerinizi geliştirin. Ayrıca kariyerinizin sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacak deneme röportajları ve özel kurslar da sunuyoruz.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, modern öğrencilerin içeriği nasıl tükettiğinden ilham alan eğitim kurslarıyla mevcut durumu değiştiriyor. Sektöre özel, sınıfının en iyisi, etkileşimli ve ilgi çekici kurslarımız şirketinize göre kişiselleştirilir, bu kurslar çalışanlarınızla alakalı hale getirilir ve taciz ve ayrımcılıktan uzak, sıcak bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olur.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara en iyi öğrenme içeriği sağlayıcılarının 200'den fazlasının (kurslar, kitaplar, koçlar, e-öğrenme abonelikleri ve çok daha fazlası dahil) ustalıkla seçilmiş içeriğe erişmesini sağlayan, ödüllü bir Öğrenme ve Geliştirme pazarıdır. Çalışanların öğrenme yolculuklarını, öğrenme tercihlerine ve rol gereksinimlerine uyacak şekilde sahiplenmelerini sağlar. İşverenler, çalışanları kurumsal çapta kullanılmayan içeriğe abone olmak yerine yalnızca tüketilen içerik için ödeme yapıyor. Learnerbly ile öğrenim liderleri, Flutter, Ocado, King.com ve HelloFresh gibi yüzlerce müşteri tarafından kanıtlandığı gibi, genellikle 3 kattan fazla sektör düzeyinde katılımda (ayda %40-60) daha yüksek bir yatırım getirisi elde ediyor.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz ile çalışanlarınızın gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerine yardımcı olursunuz. Yenilikçi öz değerlendirmelerimiz aracılığıyla, büyüme fırsatlarına ilişkin benzersiz içgörüler elde edecekler, dünya lideri eğitim kurslarımız ise kendilerinin en iyi versiyonu olmalarına yardımcı olacak. Tüm öğrenme yöntemlerimiz, iş gücünün hem bugün hem de gelecekte başarılı olması için ihtiyaç duyduğu kritik yeterliliklerle uyumludur.
5Mins AI
5mins.ai
5mins, 80'den fazla ülkede binlerce takım tarafından sevilen oyunlaştırılmış, Tiktok tarzı bir e -öğrenme platformudur. Her kullanıcının rolü, işlevi ve özlemleri için kişiselleştirilmiş AI destekli mikro öğrenme ile çalışanların isteğe bağlı sert, yumuşak ve yaşam becerileri oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. 15.000'den fazla mikro kurs kütüphanesi, ihtiyacınız olan tüm yetenek ve uzmanlık ile çok yönlü bir işgücü oluşturmak için kilit endüstri konularını ve 200'den fazla sert, yumuşak ve yaşam becerilerini kapsar. Isırık büyüklüğündeki derslerimiz, 150'den fazla sektör uzmanı, profesör, üniversiteler ve önde gelen şirketler tarafından özenle küratörlüğünde ve öğretilmektedir. Londra Business School, Ahrefs, Gong, Terminus ve yüzlerce kişi gibi önemli becerileri öğrenin. Çok sayıda dil ve öğrenme stilinde mevcuttur. Geleneksel e -öğrenme platformlarından 6 kat daha fazla katılım sunuyoruz. Daha fazla bilgi için: www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve denetlemesine olanak tanır. Bu misyonu şu şekilde gerçekleştiriyoruz: ● Verilerden ve ileri teknolojiden yararlanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi oluşturarak ● Sağlayıcılardan bağımsız olarak her kullanıcıya özel, birinci sınıf içerik sunarak ● İşletmeleri kapsamlı analizler yoluyla strateji oluşturma, denetleme ve beceri geliştirmeyi geliştirme konusunda güçlendirerek Beceri geliştirme devrimine öncülük ediyoruz kurumsal hedefleri, bireysel istekleri ve öğrenme sağlayıcılarının tekliflerini uyumlu hale getirerek. Kullanıma ve iş akışı otomasyonuna odaklanarak öğrenme yatırımlarını optimize ederek müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyoruz.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent, işe alım ve yetenek yönetimine adanmış dünyanın en popüler e-öğrenme platformudur. Sektör lideri içeriğimiz, kuruluşların yalnızca en iyi adayları bulup işe almalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitliliği, eşitliği ve katılımı desteklerken çalışan katılımı kültürünü de teşvik eder.
Vue School
vueschool.io
Birinci sınıf eğitimlerimiz ve video kurslarımız sayesinde Vue.js'yi ve modern, en son ön uç teknolojileri çekirdek ekip üyelerinden ve sektör uzmanlarından öğrenin.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy, yüksek büyüme gösteren gelir ekipleri için önde gelen Beceri Geliştirme Platformudur. Temsilcilerin en yüksek üretkenliğe ulaşmalarına yardımcı olmak için sürekli pratik, takviye ve uzman liderliğindeki koçluk sağlıyoruz. İşletme Ekim 2019'da faaliyete geçti ve halihazırda Outreach, G2, Klaviyo ve Verbit dahil 200'ün üzerinde müşterisi var. Öğretim kadrosunda halihazırda Hubspot'un eski CRO'su Mark Roberge, Tableau'nun eski CMO'su Elissa Fink, Zoom'un eski CRO'su Greg Holmes ve Büyük Britanya Olimpiyatları takımının eski Spor Direktörü Sir Clive Woodward'ın da aralarında bulunduğu 50'den fazla küresel uzman yer alıyor.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenim deneyimleri yaratın! Gnowbe’nin ödüllü yazarlık aracı, içerik oluşturucuları eğitim ve işe alım için ideal paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlamaya, kolaylaştırmaya ve analiz etmeye güç verir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro -öğrenme - Sosyal Öğrenme - Push ve E -posta Bildirimleri - Çevrimdışı Erişim - Mobil İlk Tasarım - Herhangi bir cihaza erişilebilir - Derinlik Verileri ve Analytics - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - 200 Platformlarla Entegrasyon Gnowbe, en son araştırmalara dayanan ve öğrenme bilimi, inanılmaz derecede kolay bir şekilde hareket ettirmeye dayanarak, Pasif bir şekilde kullanılmaya dayanarak tasarlanmıştır. 100'den fazla dil için kesintisiz bir masaüstü/mobil deneyim ve destek ile Gnowbe, yaratıcılara her zaman, her yerde öğrencileri güçlendirir ve destekler. İçerik oluşturucular en çok yaratıcı: - Uzak ekipler için işe alım deneyimleri - Güvenlik, Sağlık ve Sağlık Donanımı - Sertifikasyon Hazırlığı - Yeni Öğrenme Deneyimleri (Karıştırılmış, Çevrimiçi) - Dijital Çalışma Kitapları - E -öğrenme kursları - Koçluk ve Geri Bekleme Programları - Satış ve Ürün Oyun Kitapları - Takım Engagecture, Eğlence ve Oyunlar - Günlük Alışkanlık Oluşturma Programları
Uxcel
uxcel.com
Tasarım yöneticileri çok ince dağılmış durumda. Ekibinizin becerilerinin haritasını çıkarmanız, bir düzine platformdan öğrenme materyallerini belirlemeniz ve öğrenmenin bireysel, ekip ve iş büyümesini nasıl etkilediğine dair içgörülerden yoksun olduğunuzu anlamanız bekleniyor. Takımınızın becerilerini ve çıktılarını doğrudan etkileyen, sadeleştirilmiş, noktaya odaklı ve oyunlaştırılmış öğrenme materyali içeren bir aracınız olsaydı ne olurdu? Üstelik tüm ekibinizin benzersiz becerilerinin, güçlü yönlerinin ve geliştirilecek alanlarının kilidini açar mı? Bu harika olmaz mıydı? Uxcel ile tanışın; tasarımcılar tarafından hazırlanan yüzlerce basitleştirilmiş, noktaya odaklı ve oyunlaştırılmış öğrenme materyaliyle desteklenen otomatik beceri haritalamayla tasarım ekibinizin seviyesini yükseltmenin tek yolu. Uxcel'le neler yapabilirsiniz? - Takımınızın beceri grafiğini 20 dakikadan daha kısa bir sürede oluşturun: 6 ana kategoride gruplandırılmış 65 tasarım becerisinde takımınızın becerilerini kuşbakışı görün. - Ekibinizi sektörle karşılaştırın: ekibinizi roller, bölgeler ve yılların deneyimine göre Uxcel'deki 230.000'den fazla tasarımcıyla karşılaştırın. - Ekibinizin becerilerinin zaman içinde gelişimini izleyin: öğrenmenin, değerlendirmelerin ve tasarım zorluklarının etkisini ve ekibinizi her ay nasıl geliştirdiklerini görün. - Büyüme ve öğrenmeyi hızlandırın: İyileştirme alanlarını belirleyin ve onlara beceri düzeylerine göre özelleştirilmiş öğrenme materyalleri sağlayın. - Kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolu oluşturun: zayıf yönlerini güçlü yönlere dönüştürmek için belirli kurslar, dersler, değerlendirmeler ve zorluklar atayın. - Performanslarını tek bir tıklamayla artırın: tasarımcınızın en iyi becerilerini öğrenin ve tasarım çıktılarını en üst düzeye çıkarmak için onları doğru zamanda doğru projelerde görevlendirin. Nasıl farklıyız? - İnteraktif ve oyunlaştırılmışız: yüzlerce saatlik interaktif, oyunlaştırılmış kurslar, dersler, değerlendirmeler ve gerçek hayattaki zorluklar. - Zamanınızı boşa harcamayız: kendi hızınızda öğrenin. Uxcel'de öğrenmeniz 3 ayınızı aldı, bir gününüzü alır. - Herkes için, her yerden erişilebilir: Herhangi bir cihaz veya platformda sağlıklı öğrenme alışkanlıkları oluşturun.
Nolej
nolej.io
NOLEJ, etkileşimli eğitim yazılımı ve küresel bilgi grafiği oluşturma yoluyla merkezi olmayan öğrenmeyi kolaylaştıran, yapay zeka odaklı bir platformdur. Araç, az kullanılan eğitim materyallerini ilgi çekici ve etkileşimli içeriğe dönüştürerek K12 sınıflarından yüksek öğretime kadar eğitim ortamlarına hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Araç, öğretim tasarımcılarının ve öğretmenlerin ders kitapları, video içeriği ve diğer çevrimiçi medya kaynakları gibi mevcut kaynaklardan yararlanarak bunları etkileşimli öğrenme deneyimlerine dönüştürmesine olanak tanır. Etkileşimli içerik yeteneklerinden bazıları, zenginleştirilmiş etkileşimli videolar oluşturmayı, her ana kavram için oluşturulan bilgi kartlarını, içerikteki anahtar kavramlardan ve ilgili sözcüklerden türetilen sözlüklerin yanı sıra bulmacalar ve kelime bulma oyunları gibi çeşitli oyun benzeri etkileşimleri içerir. Oluşturulan materyal, bağımsız içerik olarak kullanılabilir veya SCORM, xAPI ve H5P format desteğiyle mevcut Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP) veya Öğrenme Kayıt Depoları (LRS) ile entegrasyon için dışa aktarılabilir. Bu platform, eğitmenlere ve eğitimcilere ilgi çekici içerik oluşturmada zamandan tasarruf ederken, aksi halde yeterince kullanılmayan kaynakları kullanmalarına yönelik bir çözüm sunar.
getAbstract
getabstract.com
Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını destekleyerek her gün bu hedeflere yöneliyoruz. BizLibrary tarafından desteklenen Öğrenme ve Geliştirme ile çalışanlar bugün iş için ihtiyaç duydukları becerilerle donatılır ve yarın yeni zorluklarla yüzleşmeye hazır olurlar.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight, teknoloji becerilerini geliştirmek için kurslar ve beceri değerlendirmeleri sunan bir öğrenme platformudur.
Perlego
perlego.com
Perlego, ders kitapları ve araştırma materyalleri sunan bir çevrimiçi akademik kaynak kütüphanesidir.
OpenSesame
opensesame.com
Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğrenme ve Geliştirme programlarınızı geliştirmeye kadar her adımda size yardımcı olmak için buradayız. . OpenSesame'den birden fazla satın alma seçeneğinin esnekliğine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda e-öğrenme kurslarınızı kullanmanın ve yönetmenin de kolay olduğunu göreceksiniz. Ustalıkla hazırlanmış kataloğumuz iş becerileri, uyumluluk, güvenlik, teknoloji, sertifikalar ve sektöre özel konuları kapsayan binlerce kurs içerir. Bazı temel konu alanları şunlardır: İş becerileri - İletişim - Yönetim - Liderlik - Proje Yönetimi - Müşteri Hizmetleri Uyumluluğu - İnsan Kaynakları Uyumluluğu - İşyeri ve Cinsel Taciz - Gizlilik - HIPAA - GDPR Liderlik ve Yönetim - Koçluk - İlham Verici Liderlik - Misyon, Vizyon ve Değer Belirleme - Yetki Verme - Değişim Yönetimi Uyumluluğu - İnsan Kaynakları Uyumluluğu - İşyeri ve Cinsel Taciz - Gizlilik - HIPAA - GDPR Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım - Çeşitli Ekipler Oluşturma - Kültürlerarası Yeterlilik - Kapsayıcı Liderlik - Bilinçsiz Önyargı - Güvenliğe Saygı - İşyeri Güvenliği - OSHA - Çevre Güvenliği - Tehlikeli Maddeler - Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) Teknolojisi - Yazılım - Programlama - Bilgi Güvenliği - Makine Öğrenimi - Veri Analizi Sağlıklı Yaşam - Stres Yönetimi - Kişisel Gelişim - Kurumsal Sağlık - Zihinsel Sağlık - Farkındalık ve Meditasyon Sertifikaları - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Çevik - Altı Sigma
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla doğru içeriği, doğru çalışana tam olarak doğru zamanda sunabilir. 70'ten fazla önde gelen öğrenme platformu ve işyeri uygulamasıyla entegrasyonlarımız, ekiplerinizin mevcut çözümleriniz aracılığıyla Go1'den yararlanmasına olanak tanır.
Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi destekleyecek çalışan ilişkileri araçlarını sunar. Ethena'ya Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp ve daha fazlasındaki ekipler güveniyor. Felicis, GSV, Homebrew, Village Global ve diğer önde gelen yatırımcılar tarafından destekleniyoruz ve danışma ekibimiz Frances Frei ve Leonard Shen gibi Halk Operasyonları ve Hukuk uzmanlarından oluşuyor.
edureka
edureka.co
Edureka, yazılım geliştirme, veri bilimi ve yapay zeka gibi alanlarda canlı dersler ve uygulamalı projeler sunan bir çevrimiçi öğrenme platformudur.
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel olmak, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olmak üzere tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Anahtar farklılaşıcılar şunları içerir: - Çalışanlar, müşteriler ve ortaklar da dahil olmak üzere birden fazla kitleye hiperpersalize bir öğrenme deneyimi sunma yeteneği. Tüm bu deneyimler tek bir platformdan benzersiz bir şekilde markalanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir. - Endüstrinin en gelişmiş AI yetenekleri. Müşteriler, kayıtlar, çeviriler ve içerik kategorizasyonu gibi manuel görevleri otomatikleştirebilir. Öğrenme için oluşturulan üretken yapay zeka ile müşteriler sadece birkaç tıklamada etkili kurs materyalleri oluşturabilirler. - Yeni ve daha büyük öğrenme kitlelerine, coğrafyalara, dillere ve daha fazlasına genişlerken kuruluşunuzla ölçeklendirme gücü. - Salesforce ve Microsoft Teams dahil olmak üzere tüm önemli yazılımlarla bir mobil uygulama ve entegrasyonlar.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Bunu öğrenmek, sıkıcı dersler, bootcamps'ın çılgınca temposu veya işinizden veya ailenizden çok fazla zaman uzakta anlamına gelmez. CBT Nuggets ile, ofis koltuğunuzun veya oturma odası kanepenizin konforundan çeşitli cihazlarda 7/24 eğitim alabilirsiniz. Birinci sınıf eğitmen ekibimiz, insanlara öğretmekten hoşlanan endüstri uzmanlarıdır. Eğitimleri bilgilendirici, alakalı ve ilgi çekicidir - ve çoğu video 10 dakika veya daha az olduğu için bilgileri korumak daha kolaydır. Microsoft, Cisco ve AWS gibi yaygın olarak kullanılan ve saygın satıcılardan isteğe bağlı teknolojilerle ilgili binlerce videodan oluşan bir eğitim kütüphanesinden seçim yapın. Bir sertifika kazanın. Becerilerinizi güncel tutun. Yeni bir teknoloji öğrenin. İş başında bir kaynağa sahip olun. CBT Nuggets hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
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