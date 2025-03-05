e-Öğrenim İçeriği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

DataCamp

datacamp.com

İşletme için DataCamp nedir? DataCamp, veri ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veri yoluyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için go-platformdur. İşletme için DataCamp, başlangıç ​​noktanızdan bağımsız olarak tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve AI becerileri ile güçlendirir. Dünyanın en isteğe bağlı teknolojileri ve becerilerinin bir karışımı ile 2-10K+ destek ekipleri. 460+ veri ve tüm seviyeler için AI kursları ile aktif öğrenme yoluyla ekibinizin güven ve beceriler geliştirmesine yardımcı olun. Şirketinizin özel ihtiyaçları için özel bir veri akademisi oluşturun. Verimliliği, yatırım getirisini ve veri odaklı karar almayı geliştirin. Dünyadaki veriler ve yapay zeka müfredatı: Ekibinize, Python, SQL, R, Generative AI, ChatGpt, Power BI, Tableau, Veri Okuryazarlığı ve daha fazlası dahil olmak üzere sektördeki en derin öğrenme müfredatını kullanarak veri ve AI becerileri geliştirme yetkisi verin. Mevcut öğrenme parçalarını özelleştirmek veya uzman ekibimizin yardımıyla yenilerini oluşturmak kolaydır. Birinci günden kodlamadan bilgi uygulamasına gerçek yaşam durumlarına ve üretken AI ile iş akışlarını geliştirmeye kadar, DataCamp’ın uygulamalı öğrenme yaklaşımı, geleneksel öğrenmeden 6x daha hızlı yeterlilik oluşturur. DataCamp çalışma alanı, tarayıcı içi IDE: Çalışma Alanınız DataCamp'ın modern tarayıcı IDE'sidir ve veri bilgilerine giden yolunuzu hızlandırır. Yerleşik bir AI asistanı ve% 100 bulut tabanlı işlemle ekibiniz, analitik yeteneklerini bir gecede yükseltebilir. DataCamp Sertifikasyonu: Ekibinizin veri becerilerini ilerledikçe doğrulayan, daha fazla sorumluluk üstlenir ve kuruluşunuzun kârlılığını artıran sertifikalar elde edin - Forbes tarafından 1 numaralı veri sertifika programı olarak tanınır. Çalışan eğitiminin etkisini ölçün: Öğrenme verilerini mevcut raporlama araçlarınıza entegre etme esnekliği ile organizasyon çapındaki beceri geliştirmenizi görselleştirin. Yatırım ve katılım seviyelerinizin etkisini iş dünyasına kolayca izleyin. Elde Uzman Rehberliği: Müşteri Başarı Ekibimiz, en iyi uygulamalardan SSO ve LMS entegrasyonuna kadar her şey hakkında kaynaklar ve bilgiler sunar. Kuruluşunuz için ısmarlama bir öğrenme çözümü oluşturmanıza yardımcı olacağız. Takımlarını yükseltmek için DataCamp ile işbirliği yapan 12 milyondan fazla öğrenciye, 2.500'den fazla şirkete ve Fortune 1000'in% 80'ine katılın.