e-Öğrenim İçeriği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
e-Öğrenim içerik sağlayıcıları, bulut aracılığıyla erişilebilen hazır içerik kitaplıkları sunarak işletmelere ve profesyonellere hitap eder. Bu kütüphaneler; iş becerileri, yönetim, liderlik, BT, çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) uyumluluk eğitimi ve daha fazlası gibi çeşitli konularda kurslar, dersler, videolar ve kitapları kapsar. Abonelik modelleri bu sağlayıcılar arasında yaygındır ve belirli sayıda kullanıcıya seçilmiş içeriğe erişim sağlar. Ek olarak, bazı e-Öğrenim sağlayıcıları tamamlama sertifikaları için ücret alır veya kurslara ve gelişmiş e-Öğrenim özelliklerine kurumsal düzeyde erişim sunar. Bazı sağlayıcılar ayrıca içerik kitaplıklarını tamamlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme yönetim sistemi (LMS) yazılımı veya entegrasyonları da sağlar. Bu LMS çözümleri ve entegrasyonları, şirketlere ve öğrenim departmanlarına, çalışanlarının e-Öğrenim eğitimi ilerlemesini denetleme ve optimize etme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, eğitim şirketleri e-Öğrenim içerik çözümlerini mevcut eğitim yönetim sistemi yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.
getAbstract
getabstract.com
Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
Nolej
nolej.io
NOLEJ, etkileşimli eğitim yazılımı ve küresel bilgi grafiği oluşturma yoluyla merkezi olmayan öğrenmeyi kolaylaştıran, yapay zeka odaklı bir platformdur. Araç, az kullanılan eğitim materyallerini ilgi çekici ve etkileşimli içeriğe dönüştürerek K12 sınıflarından yüksek öğretime kadar eğitim ortamlarına hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Araç, öğretim tasarımcılarının ve öğretmenlerin ders kitapları, video içeriği ve diğer çevrimiçi medya kaynakları gibi mevcut kaynaklardan yararlanarak bunları etkileşimli öğrenme deneyimlerine dönüştürmesine olanak tanır. Etkileşimli içerik yeteneklerinden bazıları, zenginleştirilmiş etkileşimli videolar oluşturmayı, her ana kavram için oluşturulan bilgi kartlarını, içerikteki anahtar kavramlardan ve ilgili sözcüklerden türetilen sözlüklerin yanı sıra bulmacalar ve kelime bulma oyunları gibi çeşitli oyun benzeri etkileşimleri içerir. Oluşturulan materyal, bağımsız içerik olarak kullanılabilir veya SCORM, xAPI ve H5P format desteğiyle mevcut Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS), Öğrenme Deneyimi Platformları (LXP) veya Öğrenme Kayıt Depoları (LRS) ile entegrasyon için dışa aktarılabilir. Bu platform, eğitmenlere ve eğitimcilere ilgi çekici içerik oluşturmada zamandan tasarruf ederken, aksi halde yeterince kullanılmayan kaynakları kullanmalarına yönelik bir çözüm sunar.
Uxcel
uxcel.com
Tasarım yöneticileri çok ince dağılmış durumda. Ekibinizin becerilerinin haritasını çıkarmanız, bir düzine platformdan öğrenme materyallerini belirlemeniz ve öğrenmenin bireysel, ekip ve iş büyümesini nasıl etkilediğine dair içgörülerden yoksun olduğunuzu anlamanız bekleniyor. Takımınızın becerilerini ve çıktılarını doğrudan etkileyen, sadeleştirilmiş, noktaya odaklı ve oyunlaştırılmış öğrenme materyali içeren bir aracınız olsaydı ne olurdu? Üstelik tüm ekibinizin benzersiz becerilerinin, güçlü yönlerinin ve geliştirilecek alanlarının kilidini açar mı? Bu harika olmaz mıydı? Uxcel ile tanışın; tasarımcılar tarafından hazırlanan yüzlerce basitleştirilmiş, noktaya odaklı ve oyunlaştırılmış öğrenme materyaliyle desteklenen otomatik beceri haritalamayla tasarım ekibinizin seviyesini yükseltmenin tek yolu. Uxcel'le neler yapabilirsiniz? - Takımınızın beceri grafiğini 20 dakikadan daha kısa bir sürede oluşturun: 6 ana kategoride gruplandırılmış 65 tasarım becerisinde takımınızın becerilerini kuşbakışı görün. - Ekibinizi sektörle karşılaştırın: ekibinizi roller, bölgeler ve yılların deneyimine göre Uxcel'deki 230.000'den fazla tasarımcıyla karşılaştırın. - Ekibinizin becerilerinin zaman içinde gelişimini izleyin: öğrenmenin, değerlendirmelerin ve tasarım zorluklarının etkisini ve ekibinizi her ay nasıl geliştirdiklerini görün. - Büyüme ve öğrenmeyi hızlandırın: İyileştirme alanlarını belirleyin ve onlara beceri düzeylerine göre özelleştirilmiş öğrenme materyalleri sağlayın. - Kişiselleştirilmiş bir öğrenme yolu oluşturun: zayıf yönlerini güçlü yönlere dönüştürmek için belirli kurslar, dersler, değerlendirmeler ve zorluklar atayın. - Performanslarını tek bir tıklamayla artırın: tasarımcınızın en iyi becerilerini öğrenin ve tasarım çıktılarını en üst düzeye çıkarmak için onları doğru zamanda doğru projelerde görevlendirin. Nasıl farklıyız? - İnteraktif ve oyunlaştırılmışız: yüzlerce saatlik interaktif, oyunlaştırılmış kurslar, dersler, değerlendirmeler ve gerçek hayattaki zorluklar. - Zamanınızı boşa harcamayız: kendi hızınızda öğrenin. Uxcel'de öğrenmeniz 3 ayınızı aldı, bir gününüzü alır. - Herkes için, her yerden erişilebilir: Herhangi bir cihaz veya platformda sağlıklı öğrenme alışkanlıkları oluşturun.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sosyal öğrenme - Anlık ve e-posta bildirimleri - Çevrimdışı erişim - Önce mobil tasarım - Her cihazdan erişilebilir - Derinlemesine veri ve analiz - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - Planlı oturum dağıtımı - 200'den fazla platformla entegrasyon Gnowbe Pasif içerik tüketiminden yansıtıcı uygulamalara geçiş yapan, son derece ilgi çekici ve etkili eğitimler oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran, en ileri araştırmalara ve öğrenme bilimine dayalı olarak tasarlanmıştır. Kusursuz bir masaüstü/mobil deneyimi ve 100'den fazla dil desteğiyle Gnowbe, yaratıcıları güçlendirir ve öğrencileri her zaman, her yerde destekler. İçerik oluşturucular genellikle şunları oluşturur: - Uzaktaki ekipler için katılım deneyimleri - Güvenlik, sağlık ve sağlıklı yaşam ekipmanları - Sertifika hazırlığı - Yeni öğrenme deneyimleri (karma, çevrimiçi) - Dijital çalışma kitapları - E-öğrenme kursları - Koçluk ve geri bildirim programları - Satış ve ürün taktik kitapları - Ekip katılım, eğlence ve oyunlar - Günlük alışkanlık oluşturma programları
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy, yüksek büyüme gösteren gelir ekipleri için önde gelen Beceri Geliştirme Platformudur. Temsilcilerin en yüksek üretkenliğe ulaşmalarına yardımcı olmak için sürekli pratik, takviye ve uzman liderliğindeki koçluk sağlıyoruz. İşletme Ekim 2019'da faaliyete geçti ve halihazırda Outreach, G2, Klaviyo ve Verbit dahil 200'ün üzerinde müşterisi var. Öğretim kadrosunda halihazırda Hubspot'un eski CRO'su Mark Roberge, Tableau'nun eski CMO'su Elissa Fink, Zoom'un eski CRO'su Greg Holmes ve Büyük Britanya Olimpiyatları takımının eski Spor Direktörü Sir Clive Woodward'ın da aralarında bulunduğu 50'den fazla küresel uzman yer alıyor.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, işletmelerin üretken yapay zekayı kullanarak geniş ölçekte kişiselleştirilmiş öğrenme yolculukları oluşturmasına yardımcı olarak çalışan başına eğitim maliyetlerini azaltabilir ve kurs tamamlama oranlarını iyileştirebilir.
CXL
cxl.com
Derin, uzmanlaşmış pazarlama eğitimi CXL, pazarlama uzmanlarını pazarlama liderlerine dönüştürür. tarafından verilen 150'den fazla taktiksel beceri geliştirme kursuna erişin
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler (2023) ve Yılın EdTech Girişimi seçildi.
Passion.io
passion.io
Koçların ve uzmanların bilgilerini karlı mobil uygulamalara dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Kod gerekmeden cebinizden bir iş kurun.
Scaler
scaler.com
Scaler Academy'nin MAANG uzmanları tarafından kişiselleştirilmiş 1:1 mentorluğumuzla kodlama becerilerinizi geliştirin. Ayrıca kariyerinizin sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacak deneme röportajları ve özel kurslar da sunuyoruz.
Skillspace
skillspace.ai
Dphi'nin Skillspace.ai, hızlı büyüyen şirketlerin birinci sınıf deneyimli ve yeni üniversite mezunu mühendisleri ve veri bilimcilerini işe almasına yardımcı olmak için iş başındaki becerilere yönelik değerlendirmeleri otomatikleştirir. Platform özellikleri arasında kodlama ve yapay zeka zorlukları, otomatik proje değerlendirmeleri, ÇSS'ler ve daha fazlası yer alır. Tüm bunlar, uzaktan işe alım sırasında hile yapılmasını önleyen güçlü bir gözetmenlik motoru tarafından desteklenmektedir. Skillspace.ai, Arka Uç, Ön Uç, Yapay Zeka, Bulut ve benzeri rollerin işe alınmasını çok daha sorunsuz hale getiriyor.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, modern öğrencilerin içeriği nasıl tükettiğinden ilham alan eğitim kurslarıyla mevcut durumu değiştiriyor. Sektöre özel, sınıfının en iyisi, etkileşimli ve ilgi çekici kurslarımız şirketinize göre kişiselleştirilir, bu kurslar çalışanlarınızla alakalı hale getirilir ve taciz ve ayrımcılıktan uzak, sıcak bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olur.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara en iyi öğrenme içeriği sağlayıcılarının 200'den fazlasının (kurslar, kitaplar, koçlar, e-öğrenme abonelikleri ve çok daha fazlası dahil) ustalıkla seçilmiş içeriğe erişmesini sağlayan, ödüllü bir Öğrenme ve Geliştirme pazarıdır. Çalışanların öğrenme yolculuklarını, öğrenme tercihlerine ve rol gereksinimlerine uyacak şekilde sahiplenmelerini sağlar. İşverenler, çalışanları kurumsal çapta kullanılmayan içeriğe abone olmak yerine yalnızca tüketilen içerik için ödeme yapıyor. Learnerbly ile öğrenim liderleri, Flutter, Ocado, King.com ve HelloFresh gibi yüzlerce müşteri tarafından kanıtlandığı gibi, genellikle 3 kattan fazla sektör düzeyinde katılımda (ayda %40-60) daha yüksek bir yatırım getirisi elde ediyor.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz ile çalışanlarınızın gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerine yardımcı olursunuz. Yenilikçi öz değerlendirmelerimiz aracılığıyla, büyüme fırsatlarına ilişkin benzersiz içgörüler elde edecekler, dünya lideri eğitim kurslarımız ise kendilerinin en iyi versiyonu olmalarına yardımcı olacak. Tüm öğrenme yöntemlerimiz, iş gücünün hem bugün hem de gelecekte başarılı olması için ihtiyaç duyduğu kritik yeterliliklerle uyumludur.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakikalar içinde geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Kapsamlı 15.000'den fazla mikro kurs kütüphanesi, ihtiyacınız olan tüm yetenek ve uzmanlığa sahip çok yönlü bir iş gücü oluşturmak için temel endüstri konularını ve 200'den fazla sert, yumuşak ve yaşam becerisini kapsar. Küçük derslerimiz 150'den fazla endüstri uzmanı, profesör, üniversite ve lider şirket tarafından özenle derlenip verilmektedir. London Business School, Ahrefs, Gong, Terminus ve daha yüzlercesinden temel becerileri öğrenin. Çok sayıda dilde ve öğrenme stilinde mevcuttur. Geleneksel e-Öğrenim platformlarına göre 6 kat daha fazla etkileşim sağlıyoruz. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve denetlemesine olanak tanır. Bu misyonu şu şekilde gerçekleştiriyoruz: ● Verilerden ve ileri teknolojiden yararlanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi oluşturarak ● Sağlayıcılardan bağımsız olarak her kullanıcıya özel, birinci sınıf içerik sunarak ● İşletmeleri kapsamlı analizler yoluyla strateji oluşturma, denetleme ve beceri geliştirmeyi geliştirme konusunda güçlendirerek Beceri geliştirme devrimine öncülük ediyoruz kurumsal hedefleri, bireysel istekleri ve öğrenme sağlayıcılarının tekliflerini uyumlu hale getirerek. Kullanıma ve iş akışı otomasyonuna odaklanarak öğrenme yatırımlarını optimize ederek müşterilerimizin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlıyoruz.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent, işe alım ve yetenek yönetimine adanmış dünyanın en popüler e-öğrenme platformudur. Sektör lideri içeriğimiz, kuruluşların yalnızca en iyi adayları bulup işe almalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitliliği, eşitliği ve katılımı desteklerken çalışan katılımı kültürünü de teşvik eder.
Vue School
vueschool.io
Birinci sınıf eğitimlerimiz ve video kurslarımız sayesinde Vue.js'yi ve modern, en son ön uç teknolojileri çekirdek ekip üyelerinden ve sektör uzmanlarından öğrenin.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
BT öğrenmek sıkıcı dersler, eğitim kamplarının çılgın temposu ya da işinizden ya da ailenizden uzun süre uzakta kalmak anlamına gelmiyor. CBT Nuggets ile ofis koltuğunuzun veya oturma odanızın koltuğunun rahatlığında, çeşitli cihazlarla her yerde 7/24 antrenman yapabilirsiniz. Birinci sınıf eğitmenlerden oluşan ekibimiz, insanlara BT öğretmekten keyif alan sektör uzmanlarından oluşmaktadır. Eğitimleri bilgilendirici, alakalı ve ilgi çekicidir; çoğu video 10 dakika veya daha kısa olduğundan bilgilerin akılda tutulması daha kolaydır. Microsoft, Cisco ve AWS gibi yaygın olarak kullanılan ve saygın satıcıların sunduğu, isteğe bağlı teknolojilerle ilgili binlerce videodan oluşan eğitim kitaplığı arasından seçim yapın. Bir sertifika kazanın. Becerilerinizi güncel tutun. Yeni bir teknoloji öğrenin. İş başında bir kaynağınız olsun. CBT Nuggets hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
DataCamp
datacamp.com
İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka becerileriyle güçlendirir. Dünyanın en çok talep gören teknoloji ve becerilerinin bir karışımıyla 2-10.000'den fazla kişiden oluşan ekipleri destekleyin. Tüm seviyelere yönelik 460'tan fazla veri ve yapay zeka kursuyla aktif öğrenme yoluyla ekibinizin güven ve beceri geliştirmesine yardımcı olun. Şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir Veri Akademisi oluşturun. Üretkenliği, yatırım getirisini ve veriye dayalı karar almayı geliştirin. Dünya lideri veri ve yapay zeka müfredatı: Python, SQL, R, Generative AI, ChatGPT, Power BI, Tableau, Veri Okuryazarlığı ve daha fazlasını içeren sektördeki en derin öğrenme müfredatını kullanarak ekibinizi veri ve yapay zeka becerileri geliştirme konusunda güçlendirin. Uzman ekibimizin yardımıyla mevcut öğrenme yollarını özelleştirmek veya yenilerini oluşturmak kolaydır. DataCamp'in uygulamalı öğrenme yaklaşımı, ilk günden itibaren kodlamadan bilgiyi gerçek hayattaki durumlara uygulamaya ve üretken yapay zeka ile iş akışlarını geliştirmeye kadar, yeterliliği geleneksel öğrenmeye göre 6 kat daha hızlı geliştirir. DataCamp Workspace, tarayıcı içi IDE'niz: Workspace, DataCamp'in modern tarayıcı içi IDE'sidir ve veri içgörülerine giden yolunuzu hızlandırır. Yerleşik yapay zeka asistanı ve %100 bulut tabanlı operasyon sayesinde ekibiniz analiz yeteneklerini bir gecede geliştirebilir. DataCamp Sertifikasyonu: Ekibinizin ilerledikçe veri becerilerini doğrulayan, daha fazla sorumluluk üstlenen ve kuruluşunuzun kârlılığını artıran sertifikalar alın; Forbes tarafından 1 numaralı veri sertifikasyon programı olarak kabul edilir. Çalışan eğitiminin etkisini ölçün: Öğrenme verilerini mevcut raporlama araçlarınıza entegre etme esnekliği ile kuruluş çapındaki beceri gelişiminizi görselleştirin. Yatırımınızın ve katılım düzeylerinizin işletme genelindeki etkisini kolayca takip edin. Hazır uzman rehberliği: Müşteri başarı ekibimiz, en iyi uygulamalardan SSO ve LMS entegrasyonuna kadar her konuda kaynaklar ve bilgiler sunar. Kuruluşunuz için özel bir öğrenme çözümü oluşturmanıza yardımcı olacağız. Ekiplerinin becerilerini geliştirmek için DataCamp ile iş birliği yapan 12 milyondan fazla öğrenciye, 2.500'den fazla şirkete ve Fortune 1000'in %80'ine katılın.
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel olmak, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olmak üzere tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Anahtar farklılaşıcılar şunları içerir: - Çalışanlar, müşteriler ve ortaklar da dahil olmak üzere birden fazla kitleye hiperpersalize bir öğrenme deneyimi sunma yeteneği. Tüm bu deneyimler tek bir platformdan benzersiz bir şekilde markalanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir. - Endüstrinin en gelişmiş AI yetenekleri. Müşteriler, kayıtlar, çeviriler ve içerik kategorizasyonu gibi manuel görevleri otomatikleştirebilir. Öğrenme için oluşturulan üretken yapay zeka ile müşteriler sadece birkaç tıklamada etkili kurs materyalleri oluşturabilirler. - Yeni ve daha büyük öğrenme kitlelerine, coğrafyalara, dillere ve daha fazlasına genişlerken kuruluşunuzla ölçeklendirme gücü. - Salesforce ve Microsoft Teams dahil olmak üzere tüm önemli yazılımlarla bir mobil uygulama ve entegrasyonlar.
edureka
edureka.co
Öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılma misyonuna sahip, canlı ve etkileşimli bir e-öğrenme platformuyuz. Sektördeki en yüksek kurs tamamlama oranlarına ulaşmak için eğitmen liderliğindeki kursların yanı sıra 7/24 isteğe bağlı destek sunuyoruz! Gerçek hayattaki projelerimiz, 7/24 Destek ve Kişisel Öğrenme Yöneticilerimiz, öğrenme hedeflerinize ulaşmanızı sağlar! İnternette sayısız çevrimiçi eğitim pazarı bulunmaktadır. Ve biz de varız. Biz en büyüğü değiliz. Biz en ucuz değiliz. Ama en hızlı büyüyen biziz. Sektördeki en yüksek kurs tamamlama oranına sahibiz. Nedeni ise pes etmiyoruz. Bir öğrenci bir derse taahhütte bulunduğunda, biz de öğrenciye taahhütte bulunuruz. Onu şekerle kaplamayacağız; ne olursa olsun sizi tamamlayacağız. Neye kaydolduğunuzu pek düşünmemiş olabilirsiniz, ancak yararlı ve eksiksiz bir bilgi için kaydolduğunuza inanıyoruz. Ve yaptığımız şeyi bu inancı gerçeğe dönüştürmek için yapıyoruz. Öğrencilerimize gülünç derecede bağlıyız. İster sürekli hatırlatmalar, ister aralıksız ustalar, isterse 7x24 çevrimiçi destek olsun, kursu tamamlamamak için mazeretinizin kalmadığından kesinlikle emin olacağız.
Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi destekleyecek çalışan ilişkileri araçlarını sunar. Ethena'ya Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp ve daha fazlasındaki ekipler güveniyor. Felicis, GSV, Homebrew, Village Global ve diğer önde gelen yatırımcılar tarafından destekleniyoruz ve danışma ekibimiz Frances Frei ve Leonard Shen gibi Halk Operasyonları ve Hukuk uzmanlarından oluşuyor.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla doğru içeriği, doğru çalışana tam olarak doğru zamanda sunabilir. 70'ten fazla önde gelen öğrenme platformu ve işyeri uygulamasıyla entegrasyonlarımız, ekiplerinizin mevcut çözümleriniz aracılığıyla Go1'den yararlanmasına olanak tanır.
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu olan LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve yarın ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'dan gerçek dünya uzmanları tarafından öğretilen 16.000'den fazla kursla-ve her hafta 50'den fazla yeni kurs eklendi-kütüphane her zaman en fazla talep gören iş, teknik ve yaratıcı içerikle günceldir. 600+ milyon LinkedIn üyesinden içgörülerden yararlanan LinkedIn Learning, öğrencileri en alakalı çevrimiçi öğrenme kaynaklarıyla birleştiren kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Daha fazla bilgi için http://learning.linkedin.com adresini ziyaret edin.
OpenSesame
opensesame.com
Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğrenme ve Geliştirme programlarınızı geliştirmeye kadar her adımda size yardımcı olmak için buradayız. . OpenSesame'den birden fazla satın alma seçeneğinin esnekliğine sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda e-öğrenme kurslarınızı kullanmanın ve yönetmenin de kolay olduğunu göreceksiniz. Ustalıkla hazırlanmış kataloğumuz iş becerileri, uyumluluk, güvenlik, teknoloji, sertifikalar ve sektöre özel konuları kapsayan binlerce kurs içerir. Bazı temel konu alanları şunlardır: İş becerileri - İletişim - Yönetim - Liderlik - Proje Yönetimi - Müşteri Hizmetleri Uyumluluğu - İnsan Kaynakları Uyumluluğu - İşyeri ve Cinsel Taciz - Gizlilik - HIPAA - GDPR Liderlik ve Yönetim - Koçluk - İlham Verici Liderlik - Misyon, Vizyon ve Değer Belirleme - Yetki Verme - Değişim Yönetimi Uyumluluğu - İnsan Kaynakları Uyumluluğu - İşyeri ve Cinsel Taciz - Gizlilik - HIPAA - GDPR Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım - Çeşitli Ekipler Oluşturma - Kültürlerarası Yeterlilik - Kapsayıcı Liderlik - Bilinçsiz Önyargı - Güvenliğe Saygı - İşyeri Güvenliği - OSHA - Çevre Güvenliği - Tehlikeli Maddeler - Kişisel Koruyucu Ekipman (KKD) Teknolojisi - Yazılım - Programlama - Bilgi Güvenliği - Makine Öğrenimi - Veri Analizi Sağlıklı Yaşam - Stres Yönetimi - Kişisel Gelişim - Kurumsal Sağlık - Zihinsel Sağlık - Farkındalık ve Meditasyon Sertifikaları - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Çevik - Altı Sigma
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını destekleyerek her gün bu hedeflere yöneliyoruz. BizLibrary tarafından desteklenen Öğrenme ve Geliştirme ile çalışanlar bugün iş için ihtiyaç duydukları becerilerle donatılır ve yarın yeni zorluklarla yüzleşmeye hazır olurlar.
Perlego
perlego.com
Perlego'nun dünya çapındaki öğrencilerin güvendiği çevrimiçi akademik kaynaklar ve araçlar kütüphanesi ile.
Pluralsight
pluralsight.com
Çoğul Görüş Nedir? Sektörünüz ve iş modeliniz geliştikçe, önemli yenilikleri zamanında ve bütçe dahilinde sunmanıza yardımcı olacak bir öğrenme çözümüne ihtiyacınız var. Platformumuzla ekiplerinizin teknik yeteneklerini değerlendirebilir, öğrenmeyi temel iş hedefleriyle uyumlu hale getirebilir ve yapay zeka, bulut, tasarım, güvenlik, mobil ve veri gibi kritik alanlardaki beceri boşluklarını kapatabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? İşletmeler, beceri değerlendirmeleri ve analizler aracılığıyla ekiplerinin teknik yeteneklerini değerlendirebilir, özel planlarla öğrenmeyi temel hedeflere göre hizalayabilir ve isteğe bağlı kurslardan oluşan geniş bir kitaplık sayesinde bulut, mobil, güvenlik, tasarım ve veri gibi kritik alanlardaki beceri boşluklarını kapatabilir. Dünyanın en büyük teknoloji uzmanları ağından.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herhangi bir tasarım veya teknik beceri olmadan herkesin profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan önde gelen görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin% 96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla insan, kurumsal eğitim ve L&D, İK, dahili iletişim, pazarlama, satış ve daha fazlası için izleyicilerini meşgul etmek için Powtoon'u kullanıyor. 2012 yılında kurulan Powtoon'un Londra, San Francisco, Tel Aviv, Ukrayna ve Filipinler'de ofisleri bulunmaktadır. Powtoon ile kendi ücretsiz (veya ücretli) stüdyo kalitesinde HD canlı ve animasyonlu videolarınızı kolayca oluşturabilirsiniz-bir video prodüksiyon ekibini işe almanın yüksek maliyetini ortadan kaldırabilirsiniz. Powtoon, profesyonel olarak tasarlanmış şablonlar, sahneler, karakterler, sahne, video, film müziği ve daha fazlasının büyük bir kütüphanesi sunar. Kendi medyanızı, videolarınızı, GIF'lerinizi, resimlerinizi, seslendirmelerinizi ve kitlenizin bakımını, bağlanmasını ve harekete geçmesi için ihtiyacınız olan her şeyi yükleyin.
Scribd
scribd.com
Scribd, bir milyon başlık içeren bir Amerikan e-kitabı ve sesli kitap abonelik hizmetidir. Scribd, açık yayınlama platformunda 60 milyon belgeye ev sahipliği yapıyor. 2007 yılında Trip Adler, Jared Friedman ve Tikhon Bernstam tarafından ve merkezi San Francisco, California'da bulunan şirket, Khosla Ventures, Y Combinator, Charles River Ventures ve Redpoint tarafından desteklenmektedir. Girişimler. Scribd'in e-kitap abonelik hizmeti Android ve iOS akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra Kindle Fire, Nook ve kişisel bilgisayarlarda mevcuttur. Aboneler, Bloomsbury, Harlequin, Harpercollins, Houghton Mifflin Harcourt, Lonely Planet, Macmillan, Perseus Kitap Kitap Grubu, Simon & Schuster, Wiley ve Workman gibi 1.000 yayıncıdan bir ay sınırsız kitaba erişebilirler. "Kitaplar için Netflix" olarak.
Simplilearn
simplilearn.com
150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni başlayanlar için ücretsiz kurslara kadar, birinci sınıf öğrenme ve kariyer başarısı sadece bir tık uzakta!
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsoft ile müşteriler, beceri geliştirmekten daha fazlasını yapan karma, çok modlu öğrenme deneyimlerine erişim kazanır, daha yetenekli, uyarlanabilir ve katılımcı bir iş gücü yetiştirirler. Skillsoft, sınıfının en iyisi içerik portföyü, kişiselleştirilmiş ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı bir platform, birinci sınıf teknoloji ve geniş bir iş ortakları ekosistemi aracılığıyla, kritik beceri boşluklarını aşarak çalışanlar ve kuruluşları için sürekli büyüme ve performans sağlar. insan potansiyelinin kilidini açmak. Daha fazla bilgi için www.skillsoft.com adresini ziyaret edin
Udacity
udacity.com
Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan kaldırın. En kritik girişimlerinizi hızlandırmak için işe hazır yetenekler yaratın ve büyümeyi teşvik eden inovasyonun önünü açın. udacity.com/enterprise/overview adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa yapmalarına yardımcı olmaktır. Bunu, Udemy'nin en yüksek puan alan kurslarından 15.000'den fazlasından oluşan bir koleksiyon oluşturarak yapıyoruz (hala tam Udemy kurs koleksiyonunun yalnızca yüzde bir kısmı). İçeriğimiz, geliştirme ve BT'den liderlik, pazarlama, PM, tasarım ve stres yönetimine kadar çeşitli temel iş ve teknik konuları kapsamaktadır. Udemy Business, dünya çapındaki tüm çalışanlar için özgün bir öğrenme deneyimi sağlamaya çalışmaktadır ve konu uzmanları tarafından kendi ana dillerinde öğretilen 10 dilde talep gören konuları barındırmaktadır (geleneksel içerik dublajı ve video altyazıları yaklaşımının ötesinde). Kuruluşlar, özel olarak seçilmiş bir içerik koleksiyonuna ek olarak Udemy'de kendi özel içeriklerini de barındırabilir ve dağıtabilir.
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