e-Öğrenim İçeriği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

Gnowbe

gnowbe.com

Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sosyal öğrenme - Anlık ve e-posta bildirimleri - Çevrimdışı erişim - Önce mobil tasarım - Her cihazdan erişilebilir - Derinlemesine veri ve analiz - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - Planlı oturum dağıtımı - 200'den fazla platformla entegrasyon Gnowbe Pasif içerik tüketiminden yansıtıcı uygulamalara geçiş yapan, son derece ilgi çekici ve etkili eğitimler oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran, en ileri araştırmalara ve öğrenme bilimine dayalı olarak tasarlanmıştır. Kusursuz bir masaüstü/mobil deneyimi ve 100'den fazla dil desteğiyle Gnowbe, yaratıcıları güçlendirir ve öğrencileri her zaman, her yerde destekler. İçerik oluşturucular genellikle şunları oluşturur: - Uzaktaki ekipler için katılım deneyimleri - Güvenlik, sağlık ve sağlıklı yaşam ekipmanları - Sertifika hazırlığı - Yeni öğrenme deneyimleri (karma, çevrimiçi) - Dijital çalışma kitapları - E-öğrenme kursları - Koçluk ve geri bildirim programları - Satış ve ürün taktik kitapları - Ekip katılım, eğlence ve oyunlar - Günlük alışkanlık oluşturma programları