e-Öğrenim İçeriği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

DataCamp

datacamp.com

İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç ​​noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka becerileriyle güçlendirir. Dünyanın en çok talep gören teknoloji ve becerilerinin bir karışımıyla 2-10.000'den fazla kişiden oluşan ekipleri destekleyin. Tüm seviyelere yönelik 460'tan fazla veri ve yapay zeka kursuyla aktif öğrenme yoluyla ekibinizin güven ve beceri geliştirmesine yardımcı olun. Şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir Veri Akademisi oluşturun. Üretkenliği, yatırım getirisini ve veriye dayalı karar almayı geliştirin. Dünya lideri veri ve yapay zeka müfredatı: Python, SQL, R, Generative AI, ChatGPT, Power BI, Tableau, Veri Okuryazarlığı ve daha fazlasını içeren sektördeki en derin öğrenme müfredatını kullanarak ekibinizi veri ve yapay zeka becerileri geliştirme konusunda güçlendirin. Uzman ekibimizin yardımıyla mevcut öğrenme yollarını özelleştirmek veya yenilerini oluşturmak kolaydır. DataCamp'in uygulamalı öğrenme yaklaşımı, ilk günden itibaren kodlamadan bilgiyi gerçek hayattaki durumlara uygulamaya ve üretken yapay zeka ile iş akışlarını geliştirmeye kadar, yeterliliği geleneksel öğrenmeye göre 6 kat daha hızlı geliştirir. DataCamp Workspace, tarayıcı içi IDE'niz: Workspace, DataCamp'in modern tarayıcı içi IDE'sidir ve veri içgörülerine giden yolunuzu hızlandırır. Yerleşik yapay zeka asistanı ve %100 bulut tabanlı operasyon sayesinde ekibiniz analiz yeteneklerini bir gecede geliştirebilir. DataCamp Sertifikasyonu: Ekibinizin ilerledikçe veri becerilerini doğrulayan, daha fazla sorumluluk üstlenen ve kuruluşunuzun kârlılığını artıran sertifikalar alın; Forbes tarafından 1 numaralı veri sertifikasyon programı olarak kabul edilir. Çalışan eğitiminin etkisini ölçün: Öğrenme verilerini mevcut raporlama araçlarınıza entegre etme esnekliği ile kuruluş çapındaki beceri gelişiminizi görselleştirin. Yatırımınızın ve katılım düzeylerinizin işletme genelindeki etkisini kolayca takip edin. Hazır uzman rehberliği: Müşteri başarı ekibimiz, en iyi uygulamalardan SSO ve LMS entegrasyonuna kadar her konuda kaynaklar ve bilgiler sunar. Kuruluşunuz için özel bir öğrenme çözümü oluşturmanıza yardımcı olacağız. Ekiplerinin becerilerini geliştirmek için DataCamp ile iş birliği yapan 12 milyondan fazla öğrenciye, 2.500'den fazla şirkete ve Fortune 1000'in %80'ine katılın.