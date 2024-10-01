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e-Öğrenim İçeriği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fiji
e-Öğrenim içerik sağlayıcıları, bulut aracılığıyla erişilebilen hazır içerik kitaplıkları sunarak işletmelere ve profesyonellere hitap eder. Bu kütüphaneler; iş becerileri, yönetim, liderlik, BT, çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) uyumluluk eğitimi ve daha fazlası gibi çeşitli konularda kurslar, dersler, videolar ve kitapları kapsar. Abonelik modelleri bu sağlayıcılar arasında yaygındır ve belirli sayıda kullanıcıya seçilmiş içeriğe erişim sağlar. Ek olarak, bazı e-Öğrenim sağlayıcıları tamamlama sertifikaları için ücret alır veya kurslara ve gelişmiş e-Öğrenim özelliklerine kurumsal düzeyde erişim sunar. Bazı sağlayıcılar ayrıca içerik kitaplıklarını tamamlayacak şekilde tasarlanmış öğrenme yönetim sistemi (LMS) yazılımı veya entegrasyonları da sağlar. Bu LMS çözümleri ve entegrasyonları, şirketlere ve öğrenim departmanlarına, çalışanlarının e-Öğrenim eğitimi ilerlemesini denetleme ve optimize etme konusunda yardımcı olur. Ayrıca, eğitim şirketleri e-Öğrenim içerik çözümlerini mevcut eğitim yönetim sistemi yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edebilir.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Scribd
scribd.com
Scribd, bir milyon başlık içeren bir Amerikan e-kitap ve sesli kitap abonelik hizmetidir. Scribd, açık yayın platformunda 60 milyon belge barındırıyor. 2007 yılında Trip Adler, Jared Friedman ve Tikhon Bernstam tarafından kurulan ve merkezi San Francisco, California'da bulunan şirket, Khosla Venture...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...
Simplilearn
simplilearn.com
150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni ...
DataCamp
datacamp.com
İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka be...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız...
Perlego
perlego.com
Perlego'nun dünya çapındaki öğrencilerin güvendiği çevrimiçi akademik kaynaklar ve araçlar kütüphanesi ile.
Udacity
udacity.com
Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan ...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Pluralsight
pluralsight.com
Çoğul Görüş Nedir? Sektörünüz ve iş modeliniz geliştikçe, önemli yenilikleri zamanında ve bütçe dahilinde sunmanıza yardımcı olacak bir öğrenme çözümüne ihtiyacınız var. Platformumuzla ekiplerinizin teknik yeteneklerini değerlendirebilir, öğrenmeyi temel iş hedefleriyle uyumlu hale getirebilir ve ya...
Scaler
scaler.com
Scaler Academy'nin MAANG uzmanları tarafından kişiselleştirilmiş 1:1 mentorluğumuzla kodlama becerilerinizi geliştirin. Ayrıca kariyerinizin sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacak deneme röportajları ve özel kurslar da sunuyoruz.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
edureka
edureka.co
Öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılma misyonuna sahip, canlı ve etkileşimli bir e-öğrenme platformuyuz. Sektördeki en yüksek kurs tamamlama oranlarına ulaşmak için eğitmen liderliğindeki kursların yanı sıra 7/24 isteğe bağlı destek sunuyoruz! Gerçek hayattaki projelerimiz, 7/24 Destek ve Kişisel ...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
BT öğrenmek sıkıcı dersler, eğitim kamplarının çılgın temposu ya da işinizden ya da ailenizden uzun süre uzakta kalmak anlamına gelmiyor. CBT Nuggets ile ofis koltuğunuzun veya oturma odanızın koltuğunun rahatlığında, çeşitli cihazlarla her yerde 7/24 antrenman yapabilirsiniz. Birinci sınıf eğitmenl...
getAbstract
getabstract.com
Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
Uxcel
uxcel.com
Tasarım yöneticileri çok ince dağılmış durumda. Ekibinizin becerilerinin haritasını çıkarmanız, bir düzine platformdan öğrenme materyallerini belirlemeniz ve öğrenmenin bireysel, ekip ve iş büyümesini nasıl etkilediğine dair içgörülerden yoksun olduğunuzu anlamanız bekleniyor. Takımınızın becerileri...
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Skillspace
skillspace.ai
Dphi'nin Skillspace.ai, hızlı büyüyen şirketlerin birinci sınıf deneyimli ve yeni üniversite mezunu mühendisleri ve veri bilimcilerini işe almasına yardımcı olmak için iş başındaki becerilere yönelik değerlendirmeleri otomatikleştirir. Platform özellikleri arasında kodlama ve yapay zeka zorlukları, ...
Passion.io
passion.io
Koçların ve uzmanların bilgilerini karlı mobil uygulamalara dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz. Kod gerekmeden cebinizden bir iş kurun.
Nolej
nolej.io
NOLEJ, etkileşimli eğitim yazılımı ve küresel bilgi grafiği oluşturma yoluyla merkezi olmayan öğrenmeyi kolaylaştıran, yapay zeka odaklı bir platformdur. Araç, az kullanılan eğitim materyallerini ilgi çekici ve etkileşimli içeriğe dönüştürerek K12 sınıflarından yüksek öğretime kadar eğitim ortamları...
Vue School
vueschool.io
Birinci sınıf eğitimlerimiz ve video kurslarımız sayesinde Vue.js'yi ve modern, en son ön uç teknolojileri çekirdek ekip üyelerinden ve sektör uzmanlarından öğrenin.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi des...
OpenSesame
opensesame.com
Dünyanın en üretken ve beğenilen iş gücünün geliştirilmesine yardımcı oluyoruz. Dünyanın en iyi yayıncılarının sunduğu en kapsamlı e-öğrenme kursları kataloğuyla, kursları bulmaktan, bunları temel yetkinliklerinizle eşleştirmekten, bunları ÖYS/LMS'nizle senkronize etmekten, kullanımı artırmaya ve Öğ...
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğ...
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla do...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakik...
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz ile çalışanlarınızın gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerine yardımcı olursunuz. Yenilikçi öz değerlendirmelerimiz aracılığıyla, büyüme fırsatlarına ilişkin benzersiz içgörüler elde edecekler, dünya lideri eğitim kurslarımız ise kendilerinin en iyi versiyonu olmalarına y...
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler ...
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama, modern öğrencilerin içeriği nasıl tükettiğinden ilham alan eğitim kurslarıyla mevcut durumu değiştiriyor. Sektöre özel, sınıfının en iyisi, etkileşimli ve ilgi çekici kurslarımız şirketinize göre kişiselleştirilir, bu kurslar çalışanlarınızla alakalı hale getirilir ve taciz ve ayrımcılıkt...
CXL
cxl.com
Derin, uzmanlaşmış pazarlama eğitimi CXL, pazarlama uzmanlarını pazarlama liderlerine dönüştürür. tarafından verilen 150'den fazla taktiksel beceri geliştirme kursuna erişin
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent, işe alım ve yetenek yönetimine adanmış dünyanın en popüler e-öğrenme platformudur. Sektör lideri içeriğimiz, kuruluşların yalnızca en iyi adayları bulup işe almalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitliliği, eşitliği ve katılımı desteklerken çalışan katılımı kültürünü de teşvik ed...
OneRange
onerange.co
OneRange, sürekli öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmaya adanmış yeni bir profesyonel gelişim yazılımı çağına öncülük ediyor. Yenilikçi platformumuz, kullanıcıların, seçilmiş kaynaklardan oluşan kapsamlı bir pazar aracılığıyla beceri geliştirme çabalarını zahmetsizce keşfetmesine, erişmesine ve de...
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly, çalışanlara en iyi öğrenme içeriği sağlayıcılarının 200'den fazlasının (kurslar, kitaplar, koçlar, e-öğrenme abonelikleri ve çok daha fazlası dahil) ustalıkla seçilmiş içeriğe erişmesini sağlayan, ödüllü bir Öğrenme ve Geliştirme pazarıdır. Çalışanların öğrenme yolculuklarını, öğrenme te...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna a...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy, yüksek büyüme gösteren gelir ekipleri için önde gelen Beceri Geliştirme Platformudur. Temsilcilerin en yüksek üretkenliğe ulaşmalarına yardımcı olmak için sürekli pratik, takviye ve uzman liderliğindeki koçluk sağlıyoruz. İşletme Ekim 2019'da faaliyete geçti ve halihazırda Outr...