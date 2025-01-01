Eğitim İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Education HR yazılımı, özellikle eğitim kurumlarındaki insan kaynakları departmanları için tasarlanmış olup kayıt tutma, zaman ve devam takibi ve bordro işleme gibi çalışanlarla ilgili temel görevleri yönetmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olur. Genel İK yazılımıyla benzerlikler taşısa da Eğitim İK çözümleri okulların, kolejlerin ve üniversitelerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış benzersiz özellikler sunar. Bu araçlar, eğitim kurumlarının yüzlerce veya binlerce çalışanı olan kuruluşların operasyonlarını etkin bir şekilde denetlemesine olanak tanır. Çalışan yaşam döngüsü boyunca çeşitli süreçleri düzene sokarak işe alım ve işe alım süreçlerini geliştirir, devam yönetimini basitleştirir ve maaş bordrosunu otomatikleştirir. Bazı yazılımlar aynı zamanda öğretmen değerlendirmelerini ve mesleki gelişim faaliyetlerini yönetmeye yönelik yetenekler de içerir. Education HR yazılımı, İK yöneticilerinin çalışan yönetimini kurumsal düzeyde denetlemesine olanak tanırken bireysel öğretmenler ve personel, izin istemek veya maaş bordrosu için zaman çizelgeleri göndermek gibi günlük görevler için bunu kullanabilir.
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Skool
skool.com
Skool, çevrimiçi kursları, toplulukları ve etkinlik programlarını tek bir platformda birleştirerek yönetimi kolaylaştırır.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.
EdPrime
edprime.co
EdPrime, eğitim yönetiminde tüm süreçleri basit ve verimli hale getiren çok katmanlı bir yazılımdır. Öğrenci, öğretmen ve yönetim arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV, kamu sektörü için insan kaynakları yönetimi ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur. İşe alım, eğitim ve performans yönetimini otomatikleştirir.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal, eğitim kurumlarının yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir ERP yazılımıdır. Okul kayıtları, katılım ve ücret yönetimi gibi işlemleri düzenler.
Edunext
edunext.co
Edunext, eğitim kurumlarının yönetim süreçlerini kolaylaştıran, entegre olabilen, esnek ve kullanıcı dostu bir LMS platformudur.
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED, kadro ve kadro dışı öğretim elemanlarının verilerini yönetmek ve raporlamak için kapsamlı bir Fakülte Yönetim Sistemi (FMS) sunmaktadır.