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Eğitim finansmanı yazılım ürünleri, eğitim kurumlarının finansal yönetim süreçlerini otomatikleştirmelerine olanak sağlar. K-12 okullarından kolejlere ve üniversitelere kadar çeşitli düzeylerdeki yöneticiler ve bütçe yetkilileri, temel mali verileri izlemek ve bütçeleme ve satın alma gibi faaliyetleri kolaylaştırmak için bu araçlara güvenmektedir. Bu sistemler, finansal bilgilerin departmanlar arasında entegre edilmesini sağlayarak veri silolarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Yazılım, okul ve üniversitelerdeki finans personeli için fatura ekstrelerinin oluşturulması, ücret ödemelerinin işlenmesi, özelleştirilmiş mali raporların üretilmesi ve ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması da dahil olmak üzere günlük görevleri otomatik hale getiriyor. Bu finans ve muhasebe sistemleri, genel muhasebe yazılımına benzer özellikler sunan ancak okulların ve üniversitelerin benzersiz gereksinimlerine uyarlanan, özellikle eğitim ortamları için uyarlanmıştır. Temel işlevler arasında öğrenci ücreti ödemelerinin takibi, hibe finansmanının yönetilmesi ve mali yardım yönetimi sistemleriyle entegrasyon yer alır. Eğitim finansmanı yazılımı genellikle daha geniş bir Eğitim ERP paketinin parçası olarak Öğrenci Bilgi Sistemleri ve İK yazılımıyla birlikte çalışabilir. Bazı çözümler özellikle K-12 veya yüksek öğrenimi hedef alırken, diğerleri tüm eğitim seviyelerindeki kurumlar için yeterince çok yönlüdür.
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Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.
TUIO
tuiopay.com
TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.
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