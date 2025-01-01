Eğitim ERP Paketleri - En Popüler Uygulamalar

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Eğitim ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) paketleri, K-12 okullarının, kolejlerinin ve üniversitelerinin operasyonel yönlerini yönetmek için tasarlanmış entegre modüllerden oluşur. İşletmelerdeki ERP sistemlerine benzer şekilde, bu paketler bir eğitim kurumunun "arka ofisi"ndeki finans, insan kaynakları ve ücret yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli işlevleri birbirine bağlar. K-12 okullarında, Eğitim ERP paketleri genellikle bölge çapındaki kaynakları denetlemek için bölge ofisi personeli tarafından ve ayrıca bireysel okullardaki idari personel tarafından kullanılır. Yüksekokul ve üniversitelerde finans, insan kaynakları, mali yardım ve akademik danışmanlık gibi farklı departmanlardaki çalışanlar genellikle ERP sisteminin çeşitli bileşenlerini kullanır. Eğitim ERP paketleri, bu işlevleri birleşik bir platforma entegre ederek günlük operasyonları kolaylaştırır, veri silolarını ortadan kaldırır ve departmanlar arası iletişimi geliştirir. Ayrıca bu sistemlerin otomasyon özellikleri, birden fazla departmana ait sistemlerden veri almak gibi rutin görevlerin manuel iş yükünü azaltır.
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Teachmint
teachmint.com
Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.
EdPrime
edprime.co
EdPrime, eğitim yönetiminde tüm süreçleri basit ve verimli hale getiren çok katmanlı bir yazılımdır. Öğrenci, öğretmen ve yönetim arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Fekara
fekara.com
Fekara, küçük okullar için ücretsiz bir bulut tabanlı okul yönetim yazılımıdır. Kayıt, devamsızlık, sınav ve sonuç kartlarını yönetir.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal, eğitim kurumlarının yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir ERP yazılımıdır. Okul kayıtları, katılım ve ücret yönetimi gibi işlemleri düzenler.