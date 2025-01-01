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Eğitim ERP yazılımı
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Eğitim ERP yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Eğitim ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımı, eğitim kurumlarının çeşitli idari ve akademik işlevlerini kolaylaştırmak ve entegre etmek için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Bu yazılım, kabul, öğrenci kaydı, katılım izleme, derecelendirme, ders yönetimi ve finansal yönetim gibi süreçlerin verimli yönetimini kolaylaştırır.

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Skool

Skool

skool.com

Skool, çevrimiçi kursları, toplulukları ve etkinlik programlarını tek bir platformda birleştirerek yönetimi kolaylaştırır.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint, sınıf yönetimi, katılım takibi ve çevrimiçi kayıt gibi özellikler sunan, eğitimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir eğitim platformudur.

Workday

Workday

workday.com

Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool, öğrenci bilgilerini yönetmek ve sınıf süreçlerini kolaylaştırmak için kullanılan bir K-12 eğitim teknolojisi platformudur.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassboard, okulların idari ve akademik süreçlerini otomatikleştiren bir okul yönetim yazılımıdır. Öğrenci kayıt, katılım ve performans izleme sunar.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education, eğitim kurumları için işe alım, zaman takibi, devamsızlık yönetimi ve mesleki gelişim gibi işlemleri yönetmeye yardımcı olan bir yazılımdır.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia, okul yönetimi ve iletişim için dijital bir çözümdür. Ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar, yükseköğretim kurumlarına yönelik öğrenci bilgi sistemleri ve yönetim çözümleri sunan kapsamlı bir platformdur.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bağış toplama, etkinlik yönetimi ve hibe yönetimi gibi işlemleri yönetmek amacıyla tasarlanmış bir CRM uygulamasıdır.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro, okulların yönetim işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir okul ERP yazılımıdır. Öğrenci bilgileri, katılım, sınav ve ücret yönetimi gibi sistemler sunar.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime, eğitim yönetiminde tüm süreçleri basit ve verimli hale getiren çok katmanlı bir yazılımdır. Öğrenci, öğretmen ve yönetim arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara, küçük okullar için ücretsiz bir bulut tabanlı okul yönetim yazılımıdır. Kayıt, devamsızlık, sınav ve sonuç kartlarını yönetir.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO, okul ve eğitim kurumları için bulut tabanlı bir öğrenim yönetim sistemidir; finansal işlemleri otomatikleştirir, kayıt ve ödemeleri basit hale getirir.

NEOGOV

NEOGOV

neogov.com

NEOGOV, kamu sektörü için insan kaynakları yönetimi ve işgücü yönetimi sağlayan bir platformdur. İşe alım, eğitim ve performans yönetimini otomatikleştirir.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal, eğitim kurumlarının yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir ERP yazılımıdır. Okul kayıtları, katılım ve ücret yönetimi gibi işlemleri düzenler.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext, eğitim kurumlarının yönetim süreçlerini kolaylaştıran, entegre olabilen, esnek ve kullanıcı dostu bir LMS platformudur.

APL nextED

APL nextED

aplnexted.com

APL nextED, kadro ve kadro dışı öğretim elemanlarının verilerini yönetmek ve raporlamak için kapsamlı bir Fakülte Yönetim Sistemi (FMS) sunmaktadır.

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