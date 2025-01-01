Kazanılmış Ücret Erişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Kazanılan ücret erişim yazılımı, çalışanların kazandıkları ücretlerin bir kısmına bir sonraki planlı maaş gününden önce erişmelerine olanak tanır. Bu yazılım, çalışanların mevcut fonları takip etmelerine ve gerektiğinde avansları yaklaşan maaş çeklerinden düşülerek para çekmelerine yardımcı oluyor. İşverenler, özellikle saatlik işçi çalıştıran işletmeler için, finansal sağlık yardımı olarak kazanılmış ücrete erişim imkanı sunuyor. Acil paraya ihtiyaç duyan çalışanlar için kazanılmış ücretlere erişim, kredili mevduat ücretlerini veya avans kredisi ve kredi kartı borcu ihtiyacını önleyebilir. Bu seçenek çalışanlar için daha fazla finansal istikrara yol açabilir, stresi azaltarak, üretkenliği artırarak ve şirkette kalma oranını artırarak işletmelere fayda sağlayabilir.
Yeni Uygulama Gönder
DailyPay
dailypay.com
DailyPay, çalışanlara kazandıkları ücrete anında erişim sağlayan isteğe bağlı bir ödeme uygulamasıdır.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial, çalışanların maaşlarına erişimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, aldıkları ücreti istedikleri zaman, yerde ve şekilde alabilirler.
Branch app
branchapp.com
Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.
Earnin
earnin.com
Earnin, çalışanlara maaşlarından önce kazançlarına erişim sağlayan bir finansal uygulamadır. Bütçeleme ve tasarruf araçları sunar.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoom, çalışanlara kazançlarına hızlı erişim sağlayarak finansal esneklik sunan bir platformdur. İşverenler için uygulanması hızlı ve ücretsizdir.
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