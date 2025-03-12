Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Kazanılmış Ücret Erişim Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Kazanılmış Ücret Erişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kazanılan ücret erişim yazılımı, çalışanların kazandıkları ücretlerin bir kısmına bir sonraki planlı maaş gününden önce erişmelerine olanak tanır. Bu yazılım, çalışanların mevcut fonları takip etmelerine ve gerektiğinde avansları yaklaşan maaş çeklerinden düşülerek para çekmelerine yardımcı oluyor. İşverenler, özellikle saatlik işçi çalıştıran işletmeler için, finansal sağlık yardımı olarak kazanılmış ücrete erişim imkanı sunuyor. Acil paraya ihtiyaç duyan çalışanlar için kazanılmış ücretlere erişim, kredili mevduat ücretlerini veya avans kredisi ve kredi kartı borcu ihtiyacını önleyebilir. Bu seçenek çalışanlar için daha fazla finansal istikrara yol açabilir, stresi azaltarak, üretkenliği artırarak ve şirkette kalma oranını artırarak işletmelere fayda sağlayabilir.

Yeni Uygulama Gönder


DailyPay

DailyPay

dailypay.com

DailyPay, çalışanlara kazandıkları ücrete anında erişim sağlayan isteğe bağlı bir ödeme uygulamasıdır.

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Instant Financial, çalışanların maaşlarına erişimini kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcılar, aldıkları ücreti istedikleri zaman, yerde ve şekilde alabilirler.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Branch, işletmelere çalışanlara hızlı ve maliyet etkin ödemeler yapma imkanı sunan bir finans uygulamasıdır. Kullanıcılar, ücretsiz banka hesabı ve hemen erişim sağlar.

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin, çalışanlara maaşlarından önce kazançlarına erişim sağlayan bir finansal uygulamadır. Bütçeleme ve tasarruf araçları sunar.

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoom, çalışanlara kazançlarına hızlı erişim sağlayarak finansal esneklik sunan bir platformdur. İşverenler için uygulanması hızlı ve ücretsizdir.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.