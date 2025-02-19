Kazanılmış Ücret Erişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

Earnin

earnin.com

Earnin avantajıyla çalışanlarınızı işe alın, elinizde tutun ve üretkenliğini artırın. Earnin, çalışanların çalışırken maaşlarına erişmelerini sağlayarak borçtan kaçınmalarına, faturalarını ödemelerine, gelecek için tasarruf etmelerine ve finansal stresi azaltmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir Finansal Sağlık platformudur. Temel Cashout ürünümüz, ABD genelinde 50.000'den fazla işletmenin çalışanlarını destekliyor ve 10 milyar doların üzerinde kazanca erişim sağladık. Misyonumuz çalışanların daha iyi finansal yaşamlar yaşamasına yardımcı olmaktır. Earnin teknolojisi, Sıfır entegrasyona ihtiyaç duyulan tek sağlayıcı olarak benzersizdir. Bu, birkaç gün içinde kolay bir kullanıma sunma anlamına gelir. Muhtemelen bazı çalışanlarınıza zaten yardımcı oluyoruz; nasıl yapılacağını öğrenmek için iletişime geçin. Ek özellikler: - Bakiye kalkanı: Banka bakiyeleri belirli bir tutarın altına düştüğünde çalışanlara, kredili mevduat ücretinden kaçınmalarına yardımcı olmak için bildirim gönderilir. - Bütçeleme: Çalışanların yaklaşmakta olan faturaları ve bütçeyi görmelerine yardımcı olmak için yinelenen harcamaları otomatik olarak çekeriz - Kendinize İpucu: Bu, çalışanların acil durum fonu, tatil, eğitim vb. için tasarruf etmek üzere kolayca özel tasarruf kavanozları oluşturabilecekleri benzersiz bir tasarruf ürünüdür. .