Kazanılmış Ücret Erişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - San Marino

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Kazanılan ücret erişim yazılımı, çalışanların kazandıkları ücretlerin bir kısmına bir sonraki planlı maaş gününden önce erişmelerine olanak tanır. Bu yazılım, çalışanların mevcut fonları takip etmelerine ve gerektiğinde avansları yaklaşan maaş çeklerinden düşülerek para çekmelerine yardımcı oluyor. İşverenler, özellikle saatlik işçi çalıştıran işletmeler için, finansal sağlık yardımı olarak kazanılmış ücrete erişim imkanı sunuyor. Acil paraya ihtiyaç duyan çalışanlar için kazanılmış ücretlere erişim, kredili mevduat ücretlerini veya avans kredisi ve kredi kartı borcu ihtiyacını önleyebilir. Bu seçenek çalışanlar için daha fazla finansal istikrara yol açabilir, stresi azaltarak, üretkenliği artırarak ve şirkette kalma oranını artırarak işletmelere fayda sağlayabilir.
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DailyPay
dailypay.com
Güvenebileceğiniz Talep Üzerine Ödeme. DailyPay™ ile Friday'le tanışın Visa® ön ödemeli kartı ve uygulaması Friday, en son teklifimizdir ve çalışanlara kazandıkları maaşlara anında, ücretsiz erişim olanağı sağlar. Çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak için DailyPay'e güvenen sektör lideri şirketlere katılın.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon, KOBİ'lere yönelik finansal güçlendirme platformudur. ZayZoon ile maaş günü nihayet bir düğmeye basılarak geliyor. İşverenler için ücretsizdir ve uygulanması yalnızca 30 dakika sürer. Ancak çalışanlar diledikleri zaman ödeme almak için ZayZoon'u kullanabilirler. Platform ayrıca çalışanların maaştan maaşa döngüsünü kırmalarına yardımcı olacak eğitim kaynakları ve araçları da sunuyor. Ve işe yarıyor. ZayZoon'u kullanan çalışanların %89'u daha az finansal stres bildiriyor ve ZayZoon'u sunan işverenler ciroda %29'luk bir azalmayla övünüyor.
Instant Financial
instant.co
Esnek çalışan ödeme çözümlerinin öncüsü olan Instant Financial, işletmelere finansal sağlık çözümleri sunarak çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına ve istedikleri şekilde, istedikleri zaman ve istedikleri yerde ödeme almalarına olanak tanıyor. Kazanılan ücret erişimi, dijital çalışan tüyoları ve elektronik maaş kartlarıyla Instant, çalışanların maaşlarını tek kaynaktan karşılayan bir sağlayıcıdır ve kuruluşların çalışanlara sağlanan fayda tekliflerini yükseltmelerine yardımcı olur. Ücretsiz, esnek çalışanlara ödeme seçenekleri sunan işverenler, işletmelerini rekabetten ayırır, en iyi yetenekleri çeker ve kararlı, istekli bir ekip oluşturur ve kârlılığı artıran avantajlardan yararlanır: • %30 daha fazla iş başvurusunda bulunanlar • %25 daha az devamsızlık • %20 daha düşük ciro Daha fazla bilgiyi Instant.co'da öğrenin.
Branch app
branchapp.com
Şube, çalışan Amerikalıları güçlendirmek için işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına yardımcı oluyor. İşletmeler, çalışanlara ödeme yapmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu ve kağıt çek ve maaş kartı maliyetlerini azaltmak için Şube'ye yöneliyor. Şube'ye kaydolan işçiler ve bağımsız yükleniciler, maaş çekleri arasındaki nakit akışlarını yönetmelerine yardımcı olacak sıfır ücretli bir banka hesabı, kazanılan ücretlere ücretsiz anında erişim ve otomatik bütçeleme araçlarına sahip olabiliyor. Şube, perakende, restoran, lojistik, üretim ve sağlık sektörlerindeki işverenleri desteklemek için ülkenin önde gelen maaş bordrosu ve iş gücü teknolojilerinden bazılarıyla ortaklık yapıyor.
Earnin
earnin.com
Earnin avantajıyla çalışanlarınızı işe alın, elinizde tutun ve üretkenliğini artırın. Earnin, çalışanların çalışırken maaşlarına erişmelerini sağlayarak borçtan kaçınmalarına, faturalarını ödemelerine, gelecek için tasarruf etmelerine ve finansal stresi azaltmalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir Finansal Sağlık platformudur. Temel Cashout ürünümüz, ABD genelinde 50.000'den fazla işletmenin çalışanlarını destekliyor ve 10 milyar doların üzerinde kazanca erişim sağladık. Misyonumuz çalışanların daha iyi finansal yaşamlar yaşamasına yardımcı olmaktır. Earnin teknolojisi, Sıfır entegrasyona ihtiyaç duyulan tek sağlayıcı olarak benzersizdir. Bu, birkaç gün içinde kolay bir kullanıma sunma anlamına gelir. Muhtemelen bazı çalışanlarınıza zaten yardımcı oluyoruz; nasıl yapılacağını öğrenmek için iletişime geçin. Ek özellikler: - Bakiye kalkanı: Banka bakiyeleri belirli bir tutarın altına düştüğünde çalışanlara, kredili mevduat ücretinden kaçınmalarına yardımcı olmak için bildirim gönderilir. - Bütçeleme: Çalışanların yaklaşmakta olan faturaları ve bütçeyi görmelerine yardımcı olmak için yinelenen harcamaları otomatik olarak çekeriz - Kendinize İpucu: Bu, çalışanların acil durum fonu, tatil, eğitim vb. için tasarruf etmek üzere kolayca özel tasarruf kavanozları oluşturabilecekleri benzersiz bir tasarruf ürünüdür. .
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