Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kazanılmış Ücret Erişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Dominik Cumhuriyeti
Kazanılan ücret erişim yazılımı, çalışanların kazandıkları ücretlerin bir kısmına bir sonraki planlı maaş gününden önce erişmelerine olanak tanır. Bu yazılım, çalışanların mevcut fonları takip etmelerine ve gerektiğinde avansları yaklaşan maaş çeklerinden düşülerek para çekmelerine yardımcı oluyor. İşverenler, özellikle saatlik işçi çalıştıran işletmeler için, finansal sağlık yardımı olarak kazanılmış ücrete erişim imkanı sunuyor. Acil paraya ihtiyaç duyan çalışanlar için kazanılmış ücretlere erişim, kredili mevduat ücretlerini veya avans kredisi ve kredi kartı borcu ihtiyacını önleyebilir. Bu seçenek çalışanlar için daha fazla finansal istikrara yol açabilir, stresi azaltarak, üretkenliği artırarak ve şirkette kalma oranını artırarak işletmelere fayda sağlayabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Instant Financial
instant.co
Esnek çalışan ödeme çözümlerinin öncüsü olan Instant Financial, işletmelere finansal sağlık çözümleri sunarak çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına ve istedikleri şekilde, istedikleri zaman ve istedikleri yerde ödeme almalarına olanak tanıyor. Kazanılan ücret erişimi, dijital çalış...
DailyPay
dailypay.com
Güvenebileceğiniz Talep Üzerine Ödeme. DailyPay™ ile Friday'le tanışın Visa® ön ödemeli kartı ve uygulaması Friday, en son teklifimizdir ve çalışanlara kazandıkları maaşlara anında, ücretsiz erişim olanağı sağlar. Çalışanların mali durumlarını kontrol altına almalarına yardımcı olmak için DailyPay'...
Earnin
earnin.com
Earnin avantajıyla çalışanlarınızı işe alın, elinizde tutun ve üretkenliğini artırın. Earnin, çalışanların çalışırken maaşlarına erişmelerini sağlayarak borçtan kaçınmalarına, faturalarını ödemelerine, gelecek için tasarruf etmelerine ve finansal stresi azaltmalarına yardımcı olmak için özel olarak ...
Branch app
branchapp.com
Şube, çalışan Amerikalıları güçlendirmek için işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına yardımcı oluyor. İşletmeler, çalışanlara ödeme yapmanın daha uygun maliyetli, daha hızlı bir yolu ve kağıt çek ve maaş kartı maliyetlerini azaltmak için Şube'ye yöneliyor. Şube'ye kaydolan işçiler ve bağımsız yüklen...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon, KOBİ'lere yönelik finansal güçlendirme platformudur. ZayZoon ile maaş günü nihayet bir düğmeye basılarak geliyor. İşverenler için ücretsizdir ve uygulanması yalnızca 30 dakika sürer. Ancak çalışanlar diledikleri zaman ödeme almak için ZayZoon'u kullanabilirler. Platform ayrıca çalışanların ...