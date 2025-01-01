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E-Merchandising Yazılımı
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E-Merchandising Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret veya dijital mağazacılık olarak da bilinen e-merchandising, satışları artırmak için en uygun ürün veya hizmetleri seçmeyi ve bunları stratejik olarak uygun içerikle sunmayı içerir. Fiziksel mağazaların ürünleri stratejik olarak konumlandırmasına benzer şekilde, e-ticaret yazılımı da ürünleri web sitelerinde etkili bir şekilde sergilemek, potansiyel alıcıları ikna etmek ve tekrar satın almaları teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Etkili e-ticaret müşteri katılımını artırır, siteden ayrılmayı azaltır ve kaliteli dönüşümleri teşvik eder. Geleneksel ürün pazarlaması ve mağazacılıktan ilham alan e-ticaret, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çeşitli temas noktalarından gelen analizlerden yararlanır ve sonuçta etkileşimi, satışları ve müşteri memnuniyetini artırır. Tipik olarak e-ticaret yazılımı, e-ticaret platformları, web içerik yönetimi, envanter yönetimi, satış noktası (POS) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.

Syte

Syte

syte.ai

Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai, e-ticaret için AI tabanlı çözümler sunarak otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur.

Adobe Commerce

Adobe Commerce

business.adobe.com

Adobe Commerce, işletmelerin online mağaza operasyonlarını yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan ölçeklenebilir bir e-ticaret platformudur.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar, AI kullanarak otomatik yüksek kaliteli video üretimi yapar ve ürün tanıtımında etkili bir hikaye anlatım aracı sunar.

Findify

Findify

findify.io

Findify, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş arama ve ürün keşfi sağlayan bir platformdur. Doğal dil işleme kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup, ürün içerik yönetimini optimize eden bir P2C platformudur; markalar, perakendeciler ve pazaryerleri için entegrasyon sağlar.

edrone

edrone

edrone.me

edrone, e-ticaret için tasarlanmış bir eCRM'dir. Müşteri katılımını artırmak ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek için verileri etkili bir şekilde yönetir.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring, e-ticaret için tasarlanmış bir arama motorudur; ürün aramalarını geliştirmek ve alışveriş deneyimini kişiselleştirmek için yardımcı olur.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunarak çevrimiçi gelir ve dönüşüm oranlarını artıran bir yazılımdır.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch, AI destekli kişiselleştirilmiş arama ve ürün öneri platformudur. İşletmelerin müşteri etkileşimini ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.

commonsku

commonsku

commonsku.com

Commonsku, tanıtım ürünleri endüstrisi için tasarlanmış bir CRM ve sipariş yönetim yazılımıdır. Distribütörler ve tedarikçiler arasında işbirliğini kolaylaştırır.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu, e-ticaret işletmeleri için AI destekli arama ve ürün keşfi sağlar. Doğal dil işlemi ve kişiselleştirme ile alakalı sonuçlar sunar.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire, perakendecilere çevrimiçi müşteri yolculuğunu optimize eden veri odaklı çözümler sunar ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirir.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox, e-ticaret için AI tabanlı arama ve keşif çözümüdür. Akıllı filtreler ve kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio, perakendecilerin envanter yönetimi ve satış tahminlerini otomatikleştirerek veri odaklı kararlar almalarına yardımcı olan bulut tabanlı bir mağazacılık platformudur.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54, AI destekli arama ve öneri teknolojisi ile e-ticaret sitelerinde kişiselleştirilmiş ürün bulma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme sağlar.

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise, e-ticaret işletmeleri için kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak müşteri etkileşimini artırmayı ve satış stratejilerini optimize etmeyi hedefleyen bir platformdur.

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter, işletmelere dijital platformlarında kullanıcı deneyimini iyileştirmek için gerçek zamanlı makine öğrenimi tabanlı öneriler sunan bir uygulamadır.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto, markalara ve perakendecilere çevrimiçi gelirlerini artırmak için veri tabanlı kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan bir ticaret deneyim platformudur.

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io, e-ticaret için kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve e-posta otomasyonu sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimini geliştirir ve satışları artırır.

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights, perakende markalarının ürün stratejilerini tüketici odaklı bir şekilde yönetmesine ve ürün geliştirme sürecini optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Potions

Potions

get-potions.com

Potions, çerezlere ihtiyaç duymadan çevrimiçi alışveriş deneyimlerini kişiselleştirir ve e-ticaretin gelirini artırır.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai, markaların ve perakendecilerin ürün verilerini geliştirmesine yardımcı olan, e-ticaret için AI tabanlı bir ürün etiketleme ve öneri uygulamasıdır.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box, e-ticaret platformları için AI destekli arama ve ürün keşif çözümleri sunan bir yazılımdır. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance, işletmelere kişiselleştirilmiş içerik ve ürün önerileri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.

BEYABLE

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE, perakendecilere ve markalara, web trafiğini optimize ederek dönüşüm ve gelir artıran dijital çözümler sunan bir SaaS platformudur.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services, markaların kullanıcı davranışlarını tanımasına ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına yardımcı olan bir Müşteri Veri Platformu sağlar.

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