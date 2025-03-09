E-Merchandising Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Klevu

klevu.com

Klevu AI E-ticaret Arama ve Keşif, başsız uyumludur ve tümü gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen AI destekli Site Araması, Akıllı Kategori Mağazacılığı, Akıllı Öneriler ve Kişiselleştirme Motoru içerir. Klevu satıcılara şu konularda yardımcı oldu: Aramadan elde edilen dönüşümü 6 kat artırma, Arama yoluyla AOV'yi %6 artırma ve Site genelinde e-ticaret dönüşümünü %15 artırma. Klevu AI Arama ve Keşif Platformu şunları içerir: Klevu AI E-ticaret Sitesi Arama Zengin otomatik tamamlama ve ilgili arama sonuçları Siz yazarken arama yapın Doğal Dil İşleme (NLP) Yapay zeka destekli kendi kendine öğrenen yerinde arama çubuğu Uzun kuyruk ve ses tabanlı aramayı destekler Hata toleransı , durdurma sözcükleri ve çekimler Otomatik ürün kataloğu zenginleştirme Gerçek zamanlı arama eğilimleri ve kişiselleştirme Arama sonuçlarının görsel olarak sergilenmesi Arama Anahtar Kelimesi tabanlı ürün tanıtımı ----------------------- --------- Klevu AI E-ticaret Satış Dengesi Yapay zeka ve stratejik kontrol Koleksiyon sayfalarının otomatik ve görsel satışı Dinamik filtreler ve SEO dostu koleksiyon sayfası düzenleri Kampanyalar için önceden plan yapın ve satış bannerları ekleyin Görsel mağazacılığı sürükleyip bırakın Kahraman ürünleri sabitleyin koleksiyonların her zaman en üstünde kalmak Görsel bannerlar ve ürün öne çıkarmak için zamana bağlı kampanyalar planlayın Tüm kategorilerde veya seçili kategorilerde kopyalanması kolay kurallarla zamandan tasarruf edin ------------------ -------------- Kişiselleştirilmiş Ürün Önerileri Aramaya dayalı son derece alakalı AI ürün önerileri Her tıklama, arama sorgusu ve satın alma ile kendi kendine öğrenme Trend olan, yeni, son derece popüler dahil olmak üzere çeşitli öneri türlerini seçin derecelendirilmiş ve geçmiş satın almalarla ilgili En popüler ürünlere ilişkin öneriler (tıklamalara, görüntülemelere ve aramaya dayalı olarak) Ana sayfa, koleksiyon, ürün ayrıntıları ve sepet sayfalarında üst satışı ve çapraz satışı teşvik edin. Kişiselleştirme Motoru En alakalı ürünleri en iyi zamanda görüntüleyin Kullanıma hazır basit etkinleştirme ve Klevu API ile tamamen özelleştirilebilir Ana sayfa, listeleme sayfaları, ürün detay sayfaları ve ödeme sayfaları dahil tüm web sitesi sayfalarını kişiselleştirin Çok az geçmiş bilgiyle kişiselleştirin başkalarından öğrenmeyi kullanarak etkileşimler. -------------------------------- Neden Klevu'yu Seçmelisiniz? Kullanımı kolay ve kısa sürede değer elde etme Klevu yazılımı, API öncelikli ve başsız uyumlu, aramada kullanılan Doğal Dil İşlemedir Ürün Genelinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 7/24 Destek Dilden bağımsız arama ve uluslararası mağaza için özel olarak tasarlanmıştır ----- --------------------------- Klevu, insanları satın almak istedikleri ürünlere bağlamaya yardımcı olur. Yapay zeka ve NLP destekli keşif teknolojisi sayesinde Klevu, satıcıların gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen son derece alakalı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. Klevu keşif teknolojisi yapay zeka otomasyonu ile stratejik kontrolü dengeler, kurulumu hızlı ve kolaydır ve tüm e-ticaret platformlarıyla uyumludur. Klevu dünya çapında binlerce e-ticaret işletmesine güç vermektedir ve İngiltere, ABD, İsveç, Finlandiya, Avustralya ve Hindistan'da ofisleri bulunmaktadır.