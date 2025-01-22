E-Merchandising Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve aynı zamanda sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureClarity, çok çeşitli akıllı e-ticaret kişiselleştirme özellikleri aracılığıyla müşterilerinize son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunmanıza olanak tanır ve çevrimiçi ziyaretçilerinizi sadık müşterilere dönüştürür. Yazılım tüm e-ticaret platformlarıyla uyumludur ve Magento 1x ve 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce ve Kooomo için eklentiler/uzantılar sunar. PureClarity her miktarda veriyle etkili bir şekilde çalışır ve ilk günden itibaren çalışmaya başlar. İşletmeler genellikle olumlu sonuçları hızla görmeye başlar. PureClarity özellikleri şunları içerir: Kişiselleştirilmiş içerik – 1-2-1 alakalı ve ilgi çekici bir diyalog oluşturmanıza olanak tanır. Çevrimiçi ziyaretçilerinizin her biriyle alakalı hedeflenen içerik ve banner reklamları görüntüleyin. İlgilendikleri promosyonları, teklifleri ve görselleri göstererek onları tekrar gelen ve sadık müşterilere dönüştürün. Müşterilerinizin ne istediğini onlardan önce bilen Akıllı Öneriler. Müşterilere, müşteri yolculuklarında doğru ürünü doğru zamanda göstererek çevrimiçi dönüşümünüzü ve gelirinizi artırabilirsiniz. PureClarity'nin yapay zekasının, çevrimiçi satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için müşteri yolculuğu boyunca ürünleri gerçek zamanlı olarak üst satış ve çapraz satış yapmasına izin verin. Aramada kişiselleştirme - müşterilerinizi aramadan doğrudan ödeme aşamasına geçirme. Müşterilerin web sitenizde ve arama sonuçları sayfalarınızda arama yaparken kişiselleştirilmiş ürün önerilerini ve içeriğini gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek tam olarak aradıklarını bulmalarını kolaylaştırabilirsiniz. Müşterilerinizi satış hunisine geri getiren e-posta içindeki kişiselleştirme. Müşterilerin site deneyimlerine göre uyarlanmış ürünler ekleyerek web sitenize tekrar gelmelerini sağlayın. Müşterilerinizi satın almaya, tekrar satın almaya veya terk ettikleri sepetlerini tekrar ziyaret etmeye ikna edin. Neden onları gerçekten heyecanlandıracak bir teşvik eklemiyorsunuz? Müşterilerinizin dikkatini çeken PopUp'lar! Etkileşimi artırmak ve çevrimiçi dönüşüm oranınızı artırmak için kişiselleştirilmiş açılır pencereler ve e-posta yakalama açılır pencereleri oluşturun. Müşterilerinizin her birinin değerini ve potansiyel satın alma gücünü anlayan analizler ve analizler. Ziyaretçi davranışlarınıza, müşteri segmentlerinize ve kampanya performansınıza ilişkin tam bilgi edinebilir ve gelirinizi daha da artırmak için web sitenizin potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi keşfedebilirsiniz.