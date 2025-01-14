Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Merchandising Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Porto Riko
E-ticaret veya dijital mağazacılık olarak da bilinen e-merchandising, satışları artırmak için en uygun ürün veya hizmetleri seçmeyi ve bunları stratejik olarak uygun içerikle sunmayı içerir. Fiziksel mağazaların ürünleri stratejik olarak konumlandırmasına benzer şekilde, e-ticaret yazılımı da ürünleri web sitelerinde etkili bir şekilde sergilemek, potansiyel alıcıları ikna etmek ve tekrar satın almaları teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Etkili e-ticaret müşteri katılımını artırır, siteden ayrılmayı azaltır ve kaliteli dönüşümleri teşvik eder. Geleneksel ürün pazarlaması ve mağazacılıktan ilham alan e-ticaret, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çeşitli temas noktalarından gelen analizlerden yararlanır ve sonuçta etkileşimi, satışları ve müşteri memnuniyetini artırır. Tipik olarak e-ticaret yazılımı, e-ticaret platformları, web içerik yönetimi, envanter yönetimi, satış noktası (POS) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Yeni Uygulama Gönder
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ticaret pazarlama bulutu ile onları (Pazarlama Otomasyonu) meşgul etmektir. Sistem iki bölümden oluşur: Learn & Engage. Öğrenin: gelişmiş istatistikler, RFM segmentasyonu ve müşteri başına ayrıntılı görünüm (sosyal medya istatistikleriyle bile). Etkileşime geçin: Terk edilmiş kartların kurtarılması, öneriler gönderilmesi ve Müşteri İstihbaratı algoritmalarımıza dayalı çapraz satışla gelirin artırılması da dahil olmak üzere 20 gönderilmeye hazır senaryo. Pazarlama Makinesi basit bir öneri çerçevesinden daha fazlasıdır: bir öneriyi segmentlere ayırma fikrinin her e-ticarette uygulanmasını kolaylaştırır.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmesine ve gelir artışını artırmasına olanak tanır. Salesfire, birinci taraf veri toplamadan gelişmiş analizlere kadar daha fazla müşteri belirlemek, yeniden hedeflemeyi geliştirmek ve ziyaretçi verilerini satışa dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor.
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satış ve tüketici içgörülerine, test fikirlerine ve geliştirme aşamasındaki ürünlere kadar farklı işlevlerden oluşan ekipleri hedef tüketicilerle geniş ölçekte birleştirir. Etkileşimli, amaca yönelik perakende analizleri ve gösterge tablolarından yararlanan ekipler, tüketici verilerini hızlı bir şekilde analiz edebiliyor, içgörüleri paydaşlarla anında paylaşabiliyor ve verimli, yüksek performanslı ürün çeşitleriyle sonuçlanan verilere dayalı kararlar alabiliyor.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (LLM'ler) ve GPT teknolojisini birleştirerek, ilgili ürün sonuçlarını döndürmek için genel bir cümlenin arkasındaki amacı ortaya çıkarabilir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻'nin İlgili Ürünler, İlgili Anahtar Kelimeler ve İlgili Kategoriler modülleri etkileşimi artırır ve alışveriş yapanların yalnızca 1 tıklamayla arama amaçlarını hassaslaştırmalarına yardımcı olur. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱, ortalama sipariş değerini artıran ilgili önerilerle alışveriş yapanlara kataloğunuzu keşfetme konusunda ilham verir. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 çözümünüzü anlaşılır ölçümler, sık A/B testleri ve kişiselleştirilmiş arama uzmanı desteğiyle optimize edebilir.
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye dayalı satış kararları almalarına olanak tanıyoruz. Toolio Mağazacılık Platformu dört temel modül içerir: Ürün Planlama, Ürün Çeşitliliği Planlama, Ürün Planlama ve Tahsis. Bu modüller ayrı ayrı kullanılabilir ancak birlikte daha güçlüdürler ve benzersiz planlama süreçlerinize göre özelleştirilebilirler. -Ürün Planlama: Sezonluk trendleri ve gerçek zamanlı uçtan uca veri öngörülerini harmanlayarak satış tahminleri ve envanter planlarının oluşturulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırır. üretilecek ürünler ve her kanaldan ne kadar satılacağı -Ürün Planlama: Akıllı talep tahmini ve otomatik yenileme yönetimi yoluyla perakendecilerin stok tükenmesini önlemek ve nakit akışını iyileştirmek için optimum stok seviyelerini korumalarına yardımcı olur -Tahsis: Envanterin tam kontrolü sizdedir Yenileme ihtiyaçlarını ve daha fazlasını otomatik olarak değerlendirmek için akıllı içgörüler Toolio, merkezi New York'ta ve ofisleri İstanbul'da bulunan, eski Walmart'ta ikinci kez girişimci olan bir ekip tarafından inşa edilen ve üst düzey risk sermayedarları ve hazır giyim sektörü yöneticileri tarafından desteklenen küresel bir operasyondur.
Potions
get-potions.com
Potions, çerezlere güvenmeden çevrimiçi alışveriş yolculuklarını kişiselleştirebilen tek pazar oyuncusudur. Benzersiz teknolojisi, üçüncü taraf çerezlerinin yaklaşan sonu ışığında geleceğe hazır bir çözüm olup, web sitelerinin artan dönüşüm oranları ve ortalama sipariş değeri yoluyla gelirlerini %12 ila %25 oranında artırmasına olanak tanır. Geçtiğimiz üç yılda Wonderbox, Jacadi, Le Slip Français ve Alltricks gibi endüstri liderlerinin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla e-ticaret tüccarı tercih ettikleri çözüm olarak Potion'u seçti.
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandırmak amacıyla e-ticaret siteleri için tasarlandı.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve aynı zamanda sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureClarity, çok çeşitli akıllı e-ticaret kişiselleştirme özellikleri aracılığıyla müşterilerinize son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunmanıza olanak tanır ve çevrimiçi ziyaretçilerinizi sadık müşterilere dönüştürür. Yazılım tüm e-ticaret platformlarıyla uyumludur ve Magento 1x ve 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce ve Kooomo için eklentiler/uzantılar sunar. PureClarity her miktarda veriyle etkili bir şekilde çalışır ve ilk günden itibaren çalışmaya başlar. İşletmeler genellikle olumlu sonuçları hızla görmeye başlar. PureClarity özellikleri şunları içerir: Kişiselleştirilmiş içerik – 1-2-1 alakalı ve ilgi çekici bir diyalog oluşturmanıza olanak tanır. Çevrimiçi ziyaretçilerinizin her biriyle alakalı hedeflenen içerik ve banner reklamları görüntüleyin. İlgilendikleri promosyonları, teklifleri ve görselleri göstererek onları tekrar gelen ve sadık müşterilere dönüştürün. Müşterilerinizin ne istediğini onlardan önce bilen Akıllı Öneriler. Müşterilere, müşteri yolculuklarında doğru ürünü doğru zamanda göstererek çevrimiçi dönüşümünüzü ve gelirinizi artırabilirsiniz. PureClarity'nin yapay zekasının, çevrimiçi satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için müşteri yolculuğu boyunca ürünleri gerçek zamanlı olarak üst satış ve çapraz satış yapmasına izin verin. Aramada kişiselleştirme - müşterilerinizi aramadan doğrudan ödeme aşamasına geçirme. Müşterilerin web sitenizde ve arama sonuçları sayfalarınızda arama yaparken kişiselleştirilmiş ürün önerilerini ve içeriğini gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek tam olarak aradıklarını bulmalarını kolaylaştırabilirsiniz. Müşterilerinizi satış hunisine geri getiren e-posta içindeki kişiselleştirme. Müşterilerin site deneyimlerine göre uyarlanmış ürünler ekleyerek web sitenize tekrar gelmelerini sağlayın. Müşterilerinizi satın almaya, tekrar satın almaya veya terk ettikleri sepetlerini tekrar ziyaret etmeye ikna edin. Neden onları gerçekten heyecanlandıracak bir teşvik eklemiyorsunuz? Müşterilerinizin dikkatini çeken PopUp'lar! Etkileşimi artırmak ve çevrimiçi dönüşüm oranınızı artırmak için kişiselleştirilmiş açılır pencereler ve e-posta yakalama açılır pencereleri oluşturun. Müşterilerinizin her birinin değerini ve potansiyel satın alma gücünü anlayan analizler ve analizler. Ziyaretçi davranışlarınıza, müşteri segmentlerinize ve kampanya performansınıza ilişkin tam bilgi edinebilir ve gelirinizi daha da artırmak için web sitenizin potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi keşfedebilirsiniz.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Deneyim büyük fark yaratıyor. Adobe Commerce ile büyüyün. Adobe Commerce, kaç markanız olursa olsun benzersiz şekilde kişiselleştirilmiş B2B ve B2C deneyimleri oluşturmanıza olanak tanıyan esnek ve ölçeklenebilir bir ticaret platformudur. Eskiden Magneto.
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve satıcı katılımı gibi çeşitli çözümler sunar. IKEA, Sephora, Beiersdorf, Redbubble ve ALDI dahil olmak üzere 900'den fazla marka için ayda iki trilyondan fazla ürünü işleyerek Google'ın tüketici arama hizmetinden daha fazla aylık veri talebini karşılıyor.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bunları yapay zeka yığınıyla çözerek, veri odaklı karar alma için zekanın kuruluş genelinde beslenmesini sağlayan, diğer nokta çözümlerinden farklı olarak değer sunar. Kullanıma hazır API'lerin, kodsuz ve az kodlu araçların bir kombinasyonuyla Vue.ai, pazarlama, ürün, iş ve teknoloji ekiplerinin gelir artışı, verimlilik ve maliyet azaltma konusunda büyük bir etki yaratmasına olanak tanır . Vue.ai şu anda Perakende, Finans, Sigorta, Lojistik ve Sağlık Hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Vue.ai, Ashwini Asokan ve Anand Chandrasekaran tarafından kurulan bir Mad Street Den markasıdır.
Avataar
avataar.ai
Avataar, mekansal hikaye anlatımının gücüyle sektörde devrim yaratıyor ve yapay zeka destekli üretken görsel deneyimler sağlayarak yeni bir görsel keşif çağına giriyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli Görüntü İşleme platformu, çeşitli kuruluşlar, markalar ve kullanıcılar için etkileşimli deneyim oluşturmayı mümkün kılmak üzere derin bir öğrenme yaklaşımını benimsiyor. 10'dan fazla patenti bulunan ve Khronos'ta 3D Ticaret Başkanı olarak hizmet veren Avataar, sinirsel inovasyonu teşvik etme ve birlikte çalışabilir endüstri standartlarının belirlenmesine katkıda bulunma konusunda ön sıralarda yer alıyor. Şirketin, Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS gibi büyük paydaşların yanı sıra mavi çip yatırımcılarıyla (Sequoia Capital ve Tiger Global) stratejik ortaklıkları, küresel ölçekte devrim niteliğinde bir değişime öncülük etme, ürün deneyimlerini yeniden tasarlama ve geliştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Daha önce hiç olmadığı gibi görsel keşif.
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binlerce kuralın işini yapmak için küçük veri kümeleri kullanır. Kullanıcı deneyimini hızlı bir şekilde otomatik olarak kişiselleştirmenize olanak tanır. Site arama Arama kutunuzu, sizi zorlayan bir şekilde gezinmeye gerek kalmadan yardımcı bir satış ortağına dönüştürün. - Tahmine dayalı kişiselleştirme - Otomatik tamamlama - Yeni kelimeler öğrenme - Yazım denetimi - Otomatik sıralama ve sıralama - İçerik arama - Dinamik fasetleme - İlgili sonuçlar Aramamız, AOV'yi ve dönüşüm oranını ortalama %30 artırır. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizden bazıları Not On The High Street, Webhallen, Office Depot ve diğerleridir.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıyan doğru, alakalı arama deneyimleri sunmak için yenilikçi araçlara sahip olmasını sağlamaktır. 800'den fazla uygulamayı tamamlamış olan Hawksearch, pazarlamacıların, satıcıların ve geliştiricilerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan yenilikçi özelliklerimiz aracılığıyla ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş arama deneyimleri sunmak için kullanılıyor. Hawksearch'ün gelişmiş makine öğrenimi ve otomasyonu, tüm reaktif ve günlük izleme işlemlerini üstlenerek ekibinizin büyük resim çözümüne odaklanmasını sağlar. Dönüşüm analiz aracımız, müşterinizin anahtar kelimelerini anlamak ve bunları verilerinizde yer alan ifadelere dönüştürmek için tasarlanmıştır. Yerleşik metrik aileleri ve kitaplıkları sayesinde, ölçü birimlerini ve diğer metrikleri yönetmek için artık yüzlerce eşanlamlıya ihtiyacınız yok.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi edinin ve yapay zeka destekli Arama, Önerici ve Ürün Listeleme sayesinde en iyi sonuçları elde edin. Ziyaretçilerinize ürünlerinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde keşfetmeleri için en iyi araçları sunun. Luigi's Box sizin ve müşterilerinizin kullanmaktan keyif alacağı bir yazılımdır.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
commonsku
commonsku.com
commonsku, promosyon ürünleri endüstrisi için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Tek bir gelişmiş merkezde toplanmış bir CRM, Sipariş Yönetimi ve e-Ticaret platformudur. Distribütörleri ve tedarikçileri sezgisel olarak birbirine bağlayan yazılımıyla Commonsku, ekibiniz için temiz bir nefes gibidir.
Relewise
relewise.com
Kişiselleştirme potansiyelinize ulaşalım Relewise olarak müşterilerimize benzersiz kullanıcı deneyimleri sunabilmeleri için gerçek kişiselleştirmenin rekabet avantajını sağlıyoruz. İşletmenizin kişiselleştirme potansiyeline ulaşmasını istiyoruz ve size her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Yüksek hızda özelleştirilmiş sonuçlar Kişiselleştirilmiş arama ve öneri sonuçları sağlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip bir kişiselleştirme platformu sunuyoruz. Gerçek zamanlı kullanıcı davranışını temel alan platformumuz, kullanıcının benzersiz ilgi alanlarına ve eylemlerine uyum sağlar ve yüksek hızda mükemmel sonuçlar sağlar. Sonuç muhteşem kullanıcı deneyimleridir ve e-ticaret işletmeleri platformun olağanüstü uyarlanabilirliğinden, esnek entegrasyonundan, süper hızlı motorundan ve otomatikleştirilmiş öğrenmesinden yararlanır. Ürünlerde, çeşitlerde, kategorilerde ve içerikte arama yapın, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunun, kategoriye göz atarken sıralama düzenini kişiselleştirin ve tetikleyiciler ör. pazarlama otomasyonu için. Relewise, tüm verilerin kalıcı olduğu ve verilerin gerçek zamanlı olarak sıfır gecikmeyle analiz edilip kullanıldığı milyonlarca ürünü ve çeşidi destekler. Hem B2C hem de B2B'de her şey sorunsuz çalışıyor. Ayrıca Relewise, müşteriye özel ürün çeşitlerinde kişiselleştirme desteği, müşteri segmentasyonu ve çok kullanıcılı müşteri hesapları (ve sepetleri) gibi hedeflenen özelliklerle B2B'yi tamamen benimsiyor. Sıcak hava yok, çok fazla açık konuşma ve asla sıkıcı bir an yok Harika ilişkilerin her şey olduğuna ve harika diyaloğun başladıkları yer olduğuna inanıyoruz. Ürünümüzün müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre değişmesinin nedeni budur ve en yüksek NASIL ürün kalitesini ve ötesinde hizmeti sunma konusunda son derece ciddiyiz. Güven bizim en güçlü para birimimizdir ve size dürüst konuşmalar yapacağımıza ve ateşli satış konuşmaları yapmayacağımıza söz veriyoruz. Aynı zamanda her şeyi ilgi çekici tutacağımıza da söz veriyoruz; olandan daha iyi bir şeyi keşfetme ve geliştirme konusunda hiç bitmeyen bir arzuyla hareket ediyoruz.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance, dünyanın en büyük B2C ve B2B markası ve perakendecilerinin 200'den fazlası için deneyim kişiselleştirme, dijital büyüme ve marka sadakatini artırma konusunda dünya lideridir. Şirket, dijital pazarlama liderlerinin geniş ölçekte, gerçek zamanlı olarak ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bireylere hitap eden unutulmaz deneyimler sunmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama ve ticaret arasındaki deneyim boşluğunu kapatmak için gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gibi bölümleri için oluşturdukları teknolojiyle karşılaştırılabilir.
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE, perakendecilerin ve markaların mevcut web sitesi trafiğine odaklanarak dönüşümleri, marjları ve kullanıcı deneyimini artıracak dijital çözümler bulmasına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Yapay zeka ve otomatik müşteri yolculuğu analizimiz sayesinde müşterilerimiz sitelerinin içeriğini kişiselleştiriyor. Herhangi bir BT ihtiyacı olmadan gelirlerini optimize etmek için mevcut trafiklerinden yararlanıyoruz. Uygulaması kolay çözümler istiyorsunuz. Bu nedenle BEYABLE, tamamı tek bir hafif etikete (asenkron) dayanan bağımsız modüllerden oluşan bir pakettir. İhtiyacınız olanı, ihtiyacınız olduğunda ödeyin. BEYABLE tam paketini kullanan web siteleri genellikle gelirlerinde %35'e kadar artış ve ortalama Yatırım getirisinin 10 katı kadar artış elde eder.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır. Yüzlerce iddialı marka, daha yüksek dönüşüm oranları, daha verimli iş akışları ve daha iyi kullanıcı deneyimleri için halihazırda Raptor kullanıyor. Daha fazla bilgi için https://www.raptorservices.com/ adresini ziyaret edin.
Nosto
nosto.com
Akıllı Ticareti Deneyimleyin Nosto, markalara ve perakendecilere uçtan uca ticaret deneyimi yönetimi yoluyla çevrimiçi geliri artırmaya yönelik sezgisel olarak tasarlanmış araçlar sunan akıllı Ticaret Deneyimi Platformu'dur (CXP). Nosto, deneyim.AI ile markaların geniş ölçekte yüksek performanslı ticaret deneyimleri sunmak için kişiselleştirme, ürün keşfi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik genelinde müşteri, ürün ve içerik verilerini gerçek zamanlı olarak zenginleştirmesine ve etkinleştirmesine yardımcı oluyor.
Klevu
klevu.com
Klevu AI E-ticaret Arama ve Keşif, başsız uyumludur ve tümü gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen AI destekli Site Araması, Akıllı Kategori Mağazacılığı, Akıllı Öneriler ve Kişiselleştirme Motoru içerir. Klevu satıcılara şu konularda yardımcı oldu: Aramadan elde edilen dönüşümü 6 kat artırma, Arama yoluyla AOV'yi %6 artırma ve Site genelinde e-ticaret dönüşümünü %15 artırma. Klevu AI Arama ve Keşif Platformu şunları içerir: Klevu AI E-ticaret Sitesi Arama Zengin otomatik tamamlama ve ilgili arama sonuçları Siz yazarken arama yapın Doğal Dil İşleme (NLP) Yapay zeka destekli kendi kendine öğrenen yerinde arama çubuğu Uzun kuyruk ve ses tabanlı aramayı destekler Hata toleransı , durdurma sözcükleri ve çekimler Otomatik ürün kataloğu zenginleştirme Gerçek zamanlı arama eğilimleri ve kişiselleştirme Arama sonuçlarının görsel olarak sergilenmesi Arama Anahtar Kelimesi tabanlı ürün tanıtımı ----------------------- --------- Klevu AI E-ticaret Satış Dengesi Yapay zeka ve stratejik kontrol Koleksiyon sayfalarının otomatik ve görsel satışı Dinamik filtreler ve SEO dostu koleksiyon sayfası düzenleri Kampanyalar için önceden plan yapın ve satış bannerları ekleyin Görsel mağazacılığı sürükleyip bırakın Kahraman ürünleri sabitleyin koleksiyonların her zaman en üstünde kalmak Görsel bannerlar ve ürün öne çıkarmak için zamana bağlı kampanyalar planlayın Tüm kategorilerde veya seçili kategorilerde kopyalanması kolay kurallarla zamandan tasarruf edin ------------------ -------------- Kişiselleştirilmiş Ürün Önerileri Aramaya dayalı son derece alakalı AI ürün önerileri Her tıklama, arama sorgusu ve satın alma ile kendi kendine öğrenme Trend olan, yeni, son derece popüler dahil olmak üzere çeşitli öneri türlerini seçin derecelendirilmiş ve geçmiş satın almalarla ilgili En popüler ürünlere ilişkin öneriler (tıklamalara, görüntülemelere ve aramaya dayalı olarak) Ana sayfa, koleksiyon, ürün ayrıntıları ve sepet sayfalarında üst satışı ve çapraz satışı teşvik edin. Kişiselleştirme Motoru En alakalı ürünleri en iyi zamanda görüntüleyin Kullanıma hazır basit etkinleştirme ve Klevu API ile tamamen özelleştirilebilir Ana sayfa, listeleme sayfaları, ürün detay sayfaları ve ödeme sayfaları dahil tüm web sitesi sayfalarını kişiselleştirin Çok az geçmiş bilgiyle kişiselleştirin başkalarından öğrenmeyi kullanarak etkileşimler. -------------------------------- Neden Klevu'yu Seçmelisiniz? Kullanımı kolay ve kısa sürede değer elde etme Klevu yazılımı, API öncelikli ve başsız uyumlu, aramada kullanılan Doğal Dil İşlemedir Ürün Genelinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 7/24 Destek Dilden bağımsız arama ve uluslararası mağaza için özel olarak tasarlanmıştır ----- --------------------------- Klevu, insanları satın almak istedikleri ürünlere bağlamaya yardımcı olur. Yapay zeka ve NLP destekli keşif teknolojisi sayesinde Klevu, satıcıların gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen son derece alakalı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. Klevu keşif teknolojisi yapay zeka otomasyonu ile stratejik kontrolü dengeler, kurulumu hızlı ve kolaydır ve tüm e-ticaret platformlarıyla uyumludur. Klevu dünya çapında binlerce e-ticaret işletmesine güç vermektedir ve İngiltere, ABD, İsveç, Finlandiya, Avustralya ve Hindistan'da ofisleri bulunmaktadır.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io, web mağazanızın performansını ve karlılığını artırırken zamandan tasarruf etmenizi ve işletmenizin büyümesini artırmanızı sağlayan hepsi bir arada bir e-ticaret kişiselleştirme platformudur. Müşteri yolculuğunuz boyunca hiper alakayı güçlendirmek için sektör lideri yapay zekayı kullanarak daha yüksek dönüşüm oranlarını, sepet boyutlarını ve sipariş değerlerini otomatikleştiriyoruz. Clerk olarak, müşterilerimize e-ticaret kişiselleştirme platformumuzdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sunmaya kendimizi adadık. Dinamik ürün önerileri, kişiselleştirilmiş e-postalar, verimli site araması ve hedef kitle segmentasyonu yoluyla müşterilerimizin satışlarını artırmalarına yardımcı oluyoruz: bunların hepsini çerezsiz çözümümüzle gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerindeki müşterilerimizi, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunma konusunda desteklemek için buradayız. Düzenli ürün güncellemeleri de dahil olmak üzere, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili birçok ayrıntı web sitemizde mevcuttur. Her zaman güncel kalabilmeniz için sizi en son ürün değişiklikleri ve özellikleri konusunda bilgilendirmenin ne kadar kritik olduğunun farkındayız. Mevcut çözümleri ve bunların kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabileceğini daha iyi anlamak için çeşitli ürünler için kullanıcı örnekleri de veriyoruz. Vaka çalışmalarımız, diğer işletmelerin Clerk'in yapay zeka destekli teknolojisini kullanarak satışlarını nasıl artırdığını gösteriyor. Kaynaklarımıza ek olarak, web sitemiz aracılığıyla özel yardım sunarak profesyonel teknoloji uzmanlarından oluşan grubumuza hızlı erişim sağlıyoruz. Ekibimiz, platformumuzdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size mümkün olan en iyi tavsiye ve yardımı sağlamaya kararlıdır. Yapay zeka odaklı özelleştirme çözümlerimizin profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabileceğinden eminiz; bu nedenle bırakın işinizi büyütmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olalım.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring, orijinal ve en güvenilir e-ticaret çözümlerinden biridir. Son 16 yılda Searchspring, çevrimiçi mağazaların Arama, Ürün Satışı, Kişiselleştirme ve Raporlama yoluyla en iyi alışveriş deneyimini sunmasına yardımcı olmak için eksiksiz bir e-ticaret ürün paketi geliştirdi. Searchspring'in e-ticaret uzmanlarından oluşan ekibi, kişiselleştirilmiş katılım ve ödüllü Müşteri Başarısı ekibinin sürekli desteğiyle tam entegrasyon sağlar. Yalnızca e-ticaret için oluşturulmuş 1 numaralı Arama, Ürün Satışı ve Kişiselleştirme platformu olan Searchspring, doğru ürünü doğru kişiye, doğru zamanda ulaştırır. Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet's Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang ve Ripcurl gibi müşteriler, sepet boyutunu, dönüşümleri ve tekrar gelen müşterileri artırmaya yardımcı olmak için Searchspring'e güveniyor.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili, kişiselleştirilmiş bilgilerin dağıtımını otomatikleştirmek için arama, analiz ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır. Coveo, e-ticaret, müşteri hizmetleri ve iş gücü yeterliliği için çözümler sunar. Şirket, Insight Engines için Gartner Magic Quadrant'ta Lider, Forrester Wave™: Bilişsel Arama'da Lider ve Forrester Wave™: Yolculuk Düzenleme Platformlarında Güçlü Performans Gösteren Bir Firma olarak tanınmaktadır.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçleri arka planda bırakabilir ve her türlü iletişimi tetikleyebilir ve her e-posta, mobil cihaz, site ve ücretli medyanın kim, ne, ne zaman, nerede bilgilerini otomatikleştirebilir. Her bir müşteri için mesaj. Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga ve Lulu & Georgia dahil olmak üzere 400'den fazla marka, müşteri tutma oranını hızla artırmak ve öngörülebilir gelir elde etmek için Bluecore'a güveniyor.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)