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E-Merchandising Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Norfolk Adası
E-ticaret veya dijital mağazacılık olarak da bilinen e-merchandising, satışları artırmak için en uygun ürün veya hizmetleri seçmeyi ve bunları stratejik olarak uygun içerikle sunmayı içerir. Fiziksel mağazaların ürünleri stratejik olarak konumlandırmasına benzer şekilde, e-ticaret yazılımı da ürünleri web sitelerinde etkili bir şekilde sergilemek, potansiyel alıcıları ikna etmek ve tekrar satın almaları teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. Etkili e-ticaret müşteri katılımını artırır, siteden ayrılmayı azaltır ve kaliteli dönüşümleri teşvik eder. Geleneksel ürün pazarlaması ve mağazacılıktan ilham alan e-ticaret, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için çeşitli temas noktalarından gelen analizlerden yararlanır ve sonuçta etkileşimi, satışları ve müşteri memnuniyetini artırır. Tipik olarak e-ticaret yazılımı, e-ticaret platformları, web içerik yönetimi, envanter yönetimi, satış noktası (POS) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de...
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçle...
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekl...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandırmak amacıyla e-ticaret siteleri için tasarlandı.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring, orijinal ve en güvenilir e-ticaret çözümlerinden biridir. Son 16 yılda Searchspring, çevrimiçi mağazaların Arama, Ürün Satışı, Kişiselleştirme ve Raporlama yoluyla en iyi alışveriş deneyimini sunmasına yardımcı olmak için eksiksiz bir e-ticaret ürün paketi geliştirdi. Searchspring'in e...
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve aynı zamanda sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureCl...
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve ...
Avataar
avataar.ai
Avataar, mekansal hikaye anlatımının gücüyle sektörde devrim yaratıyor ve yapay zeka destekli üretken görsel deneyimler sağlayarak yeni bir görsel keşif çağına giriyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli Görüntü İşleme platformu, çeşitli kuruluşlar, markalar ve kullanıcılar için etkileşimli deneyim ol...
commonsku
commonsku.com
commonsku, promosyon ürünleri endüstrisi için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Tek bir gelişmiş merkezde toplanmış bir CRM, Sipariş Yönetimi ve e-Ticaret platformudur. Distribütörleri ve tedarikçileri sezgisel olarak birbirine bağlayan yazılımıyla Commonsku, ekibiniz için temiz bir nefes gibi...
Klevu
klevu.com
Klevu AI E-ticaret Arama ve Keşif, başsız uyumludur ve tümü gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen AI destekli Site Araması, Akıllı Kategori Mağazacılığı, Akıllı Öneriler ve Kişiselleştirme Motoru içerir. Klevu satıcılara şu konularda yardımcı oldu: Aramadan elde edilen dönüşümü 6 kat artırma, A...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye da...
Adobe Commerce
business.adobe.com
Deneyim büyük fark yaratıyor. Adobe Commerce ile büyüyün. Adobe Commerce, kaç markanız olursa olsun benzersiz şekilde kişiselleştirilmiş B2B ve B2C deneyimleri oluşturmanıza olanak tanıyan esnek ve ölçeklenebilir bir ticaret platformudur. Eskiden Magneto.
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binl...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıy...
Relewise
relewise.com
Kişiselleştirme potansiyelinize ulaşalım Relewise olarak müşterilerimize benzersiz kullanıcı deneyimleri sunabilmeleri için gerçek kişiselleştirmenin rekabet avantajını sağlıyoruz. İşletmenizin kişiselleştirme potansiyeline ulaşmasını istiyoruz ve size her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Yüksek hız...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...
Nosto
nosto.com
Akıllı Ticareti Deneyimleyin Nosto, markalara ve perakendecilere uçtan uca ticaret deneyimi yönetimi yoluyla çevrimiçi geliri artırmaya yönelik sezgisel olarak tasarlanmış araçlar sunan akıllı Ticaret Deneyimi Platformu'dur (CXP). Nosto, deneyim.AI ile markaların geniş ölçekte yüksek performanslı ...
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io, web mağazanızın performansını ve karlılığını artırırken zamandan tasarruf etmenizi ve işletmenizin büyümesini artırmanızı sağlayan hepsi bir arada bir e-ticaret kişiselleştirme platformudur. Müşteri yolculuğunuz boyunca hiper alakayı güçlendirmek için sektör lideri yapay zekayı kullanarak ...
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...
Potions
get-potions.com
Potions, çerezlere güvenmeden çevrimiçi alışveriş yolculuklarını kişiselleştirebilen tek pazar oyuncusudur. Benzersiz teknolojisi, üçüncü taraf çerezlerinin yaklaşan sonu ışığında geleceğe hazır bir çözüm olup, web sitelerinin artan dönüşüm oranları ve ortalama sipariş değeri yoluyla gelirlerini %12...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olar...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi ed...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance, dünyanın en büyük B2C ve B2B markası ve perakendecilerinin 200'den fazlası için deneyim kişiselleştirme, dijital büyüme ve marka sadakatini artırma konusunda dünya lideridir. Şirket, dijital pazarlama liderlerinin geniş ölçekte, gerçek zamanlı olarak ve müşteri yaşam döngüsü boyunca b...
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE, perakendecilerin ve markaların mevcut web sitesi trafiğine odaklanarak dönüşümleri, marjları ve kullanıcı deneyimini artıracak dijital çözümler bulmasına yardımcı olan bir SaaS platformudur. Yapay zeka ve otomatik müşteri yolculuğu analizimiz sayesinde müşterilerimiz sitelerinin içeriğini k...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır...