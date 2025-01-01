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E-Ticaret Araçları - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret araçları, e-ticaret web sitelerinin işlevselliğini artırmak için gereklidir. Bu araçlar, ERP sistemleriyle entegrasyon, muhasebe görevlerinin otomasyonu, müşteri verilerinin toplanması ve terkedilen alışveriş sepetlerinin kurtarılması gibi bir dizi özellik sunar. Bir işletmenin halihazırda yerleşik bir e-ticaret platformu varsa veya müşteri hizmetleri gibi belirli konulara odaklanmak istiyorsa, e-ticaret araçları süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için kullanışlıdır. Pazarlama taktiklerini geliştirmede, müşteri dönüşüm oranlarını iyileştirmede, artan talebi ve şirket büyümesini karşılamak için ölçeklendirmede ve sürekli müşterileri beslemede çok önemli bir rol oynarlar. İşletmeler, e-ticaret araçlarını kullanarak mevcut e-ticaret platformlarındaki operasyonları, iletişimi ve dönüşüm stratejilerini geliştirebilirler.

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AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify, e-ticaret markaları için kodlama gerektirmeden özelleştirilebilen, dönüşüm odaklı Shopify temaları ve araçları sunar.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata, TikTok mağazaları için trend ürünler ve pazar analizi sağlayarak satıcıların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir analiz aracıdır.

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Elfsight, kodlama gerektirmeden web sitelerine AI sohbet botları ve diğer widget'lar ekleyerek işlevsellik sağlar.

Shoopy

Shoopy

shoopy.in

Shoopy, geniş ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenli ödeme süreci ile online alışveriş imkanı sağlar.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.

OpenWidget

OpenWidget

openwidget.com

OpenWidget, müşteri etkileşimini artırmak için iletişim kartı, SSS modülü ve ürün kartları sunan ücretsiz bir web widget eklentisidir.

Spoki

Spoki

spoki.it

Spoki, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşteri iletişimi ve etkileşimini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

LegitScript

LegitScript

legitscript.com

LegitScript, satıcı riskini değerlendirerek önlem almanızı sağlar. İlgili verilerle insan analizi sunarak sorunlu satıcıları tespit eder.

GOVX

GOVX

govx.com

GOVX uygulaması, askeri ve hükümet personeline özel indirimler sunmak için kullanıcıların uygunluklarını doğrulayan bir platformdur.

VOC.ai

VOC.ai

voc.ai

VOC.ai, müşteri geri bildirimlerini çok kanaldan toplayarak analiz eder ve işletmelere müşteri deneyimini geliştirme konusunda yardımcı olan bir platformdur.

Memberful

Memberful

memberful.com

Memberful, içerik oluşturucuların özel içerik yayınlamasını, üyelik planları oluşturmasını ve kitlelerle etkileşim kurmasını sağlayan bir üyelik platformudur.

Amz Online Arbitrage

Amz Online Arbitrage

amzonlinearbitrage.com

AMZ Online Arbitrage, Amazon satıcılarının çevrimiçi arbitraj fırsatlarını keşfetmesine yardımcı olan ücretsiz bir yazılımdır. Karlı ürünler listesi sunar.

Replyco

Replyco

replyco.com

Replyco, çeşitli iletişim kanallarını tek bir kutuda toplayarak müşteri mesajlarını yönetmeyi ve otomatik yanıtlar vererek iletişim süreçlerini kolaylaştırmayı sağlar.

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

Hosting123, kullanıcıların web barındırma görevlerini izleyip kontrol etmelerini sağlayan basit bir araçtır.

Reusely

Reusely

reusely.com

Reusely, web sitenize yerleştirebileceğiniz bir geri alım widget'ı ile hızlı bir şekilde geri alım teklifleri sunmanızı sağlar.

Malomo

Malomo

gomalomo.com

Malomo, e-ticaret işletmelerine sipariş takibi ve müşteri deneyimi sunan bir platformdur, memnuniyeti artırır ve müşteri sadakatini destekler.

Syncware

Syncware

syncware.com

Syncware, sipariş, gönderim ve envanteri senkronize eden otomasyon yazılımıdır. Çoklu kanallardaki ürün markaları için süreçleri kolaylaştırır.

biznessmaker

biznessmaker

biznessmaker.com

Biznessmaker, yazılım satışı, abonelik yönetimi, fatura yazma, rezervasyon yapma, CRM ve zaman takibi gibi bir çok işlevi sunan bir hepsi bir arada çözüm uygulamasıdır.

Fusionmetrics

Fusionmetrics

fusionmetrics.io

Fusionmetrics, Shopify uygulamaları için abonelik ve dönüşüm analitiği sunar. Google Analytics ile kurulum ve gelir ataması yapar.

Content Status

Content Status

contentstatus.com

Content Status, markalar ve perakendecilere ürün sayfalarının durumu ve kalitesi hakkında otomatik görünürlük sağlar. E-Ticaret bağlantıları ile sayfa performansı izlenir.

Richpanel

Richpanel

richpanel.com

Richpanel, e-ticaret işletmeleri için müşteri hizmetlerini yönetmeyi kolaylaştıran çok kanallı bir destek platformudur.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ, satış dönüşümlerini artırmak için abonelik yönetimi ve faturalama sistemi sunar. Hızlı ödeme ve ek satış akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Recapture

Recapture

recapture.io

Recapture uygulaması, otomatik terkedilmiş sepet kurtarma, SMS ve e-posta pazarlama ile pop-up'lar sunar ve iyi analitik sağlar.

Brandboom

Brandboom

brandboom.com

Brandboom, markalar ve perakendeciler için toptan süreçleri kolaylaştıran bir dijital platformdur. Sipariş yönetimi ve işbirliği araçları sunar.

Blutag

Blutag

blu.ai

Blutag, perakendecilerin kod yazmadan sesli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir SaaS çözümüdür.

Chosify

Chosify

chosify.com

Chosify, e-ticaret markalarına benzer ürünler arasında seçim yaparken müşterilere rehberlik eden bir SAAS çözümüdür.

Aframark

Aframark

aframark.com

Aframark, ürün soruları ve cevaplarını web sitelerinde toplayan bulut tabanlı bir platformdur; müşteri katılımı ile satış dönüşümünü artırmayı hedefler.

LiveRecover

LiveRecover

liverecover.com

Liverecover, Shopify mağazalarında terk edilmiş sepetleri SMS ile kurtaran, insan destekli bir SMS pazarlama platformudur.

Namogoo

Namogoo

namogoo.com

Namogoo, web sitelerindeki yetkisiz reklamları engelleyerek müşteri deneyimini geliştirir ve işletmelerin dönüşüm oranlarını artırmalarına yardımcı olur.

Shipup

Shipup

shipup.co

Gemi, çevrimiçi işletmeler için gönderim süreçlerini yöneterek en uygun maliyetli nakliye seçeneklerini belirler ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar.

Payplug

Payplug

payplug.com

Payplug, işletmelerin güvenli ve verimli ödeme işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir ödeme çözümüdür.

ShipAid

ShipAid

shipaid.com

ShipAid, gönderi yönetimini kolaylaştıran, kayıp veya hasar durumunda destek ve takip hizmetleri sunan bir uygulamadır.

EasyChannel

EasyChannel

easychannel.com

EasyChannel, çoklu satış kanallarınızı tek bir platformda birleştirerek e-ticaret yönetiminizi kolaylaştıran bir uygulamadır.

Noibu

Noibu

noibu.com

Noibu, e-ticaret sitelerindeki hataları gerçek zamanlı olarak izleyen ve analiz eden, sorunları önceliklendiren bir hata izleme aracıdır.

TrueOps

TrueOps

trueops.com

TrueOps, Amazon FBA'den geri alabileceğiniz parayı bulmanıza yardımcı olan, %10 komisyon oranları ve iade süreçlerini yöneten bir uygulamadır.

LitExtension

LitExtension

litextension.com

LitExtension, e-ticaret veri göçünü otomatik olarak gerçekleştiren bir uygulamadır. 140'tan fazla platformdan ürünler, siparişler ve müşteri verilerini taşır.

8fig

8fig

8fig.co

8fig, e-ticaret işletmeleri için esnek finansman çözümleri sunarak, nakit akışı yönetimi ve büyüme stratejileri konusunda destek sağlar.

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