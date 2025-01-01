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E-ticaret araçları, e-ticaret web sitelerinin işlevselliğini artırmak için gereklidir. Bu araçlar, ERP sistemleriyle entegrasyon, muhasebe görevlerinin otomasyonu, müşteri verilerinin toplanması ve terkedilen alışveriş sepetlerinin kurtarılması gibi bir dizi özellik sunar. Bir işletmenin halihazırda yerleşik bir e-ticaret platformu varsa veya müşteri hizmetleri gibi belirli konulara odaklanmak istiyorsa, e-ticaret araçları süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için kullanışlıdır. Pazarlama taktiklerini geliştirmede, müşteri dönüşüm oranlarını iyileştirmede, artan talebi ve şirket büyümesini karşılamak için ölçeklendirmede ve sürekli müşterileri beslemede çok önemli bir rol oynarlar. İşletmeler, e-ticaret araçlarını kullanarak mevcut e-ticaret platformlarındaki operasyonları, iletişimi ve dönüşüm stratejilerini geliştirebilirler.
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AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Debutify
debutify.com
Debutify, e-ticaret markaları için kodlama gerektirmeden özelleştirilebilen, dönüşüm odaklı Shopify temaları ve araçları sunar.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazaları için trend ürünler ve pazar analizi sağlayarak satıcıların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir analiz aracıdır.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight, kodlama gerektirmeden web sitelerine AI sohbet botları ve diğer widget'lar ekleyerek işlevsellik sağlar.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy, geniş ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenli ödeme süreci ile online alışveriş imkanı sağlar.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget, müşteri etkileşimini artırmak için iletişim kartı, SSS modülü ve ürün kartları sunan ücretsiz bir web widget eklentisidir.
Spoki
spoki.it
Spoki, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşteri iletişimi ve etkileşimini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
LegitScript
legitscript.com
LegitScript, satıcı riskini değerlendirerek önlem almanızı sağlar. İlgili verilerle insan analizi sunarak sorunlu satıcıları tespit eder.
GOVX
govx.com
GOVX uygulaması, askeri ve hükümet personeline özel indirimler sunmak için kullanıcıların uygunluklarını doğrulayan bir platformdur.
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai, müşteri geri bildirimlerini çok kanaldan toplayarak analiz eder ve işletmelere müşteri deneyimini geliştirme konusunda yardımcı olan bir platformdur.
Memberful
memberful.com
Memberful, içerik oluşturucuların özel içerik yayınlamasını, üyelik planları oluşturmasını ve kitlelerle etkileşim kurmasını sağlayan bir üyelik platformudur.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
AMZ Online Arbitrage, Amazon satıcılarının çevrimiçi arbitraj fırsatlarını keşfetmesine yardımcı olan ücretsiz bir yazılımdır. Karlı ürünler listesi sunar.
Replyco
replyco.com
Replyco, çeşitli iletişim kanallarını tek bir kutuda toplayarak müşteri mesajlarını yönetmeyi ve otomatik yanıtlar vererek iletişim süreçlerini kolaylaştırmayı sağlar.
Hosting123
hosting123.net
Hosting123, kullanıcıların web barındırma görevlerini izleyip kontrol etmelerini sağlayan basit bir araçtır.
Reusely
reusely.com
Reusely, web sitenize yerleştirebileceğiniz bir geri alım widget'ı ile hızlı bir şekilde geri alım teklifleri sunmanızı sağlar.
Malomo
gomalomo.com
Malomo, e-ticaret işletmelerine sipariş takibi ve müşteri deneyimi sunan bir platformdur, memnuniyeti artırır ve müşteri sadakatini destekler.
Syncware
syncware.com
Syncware, sipariş, gönderim ve envanteri senkronize eden otomasyon yazılımıdır. Çoklu kanallardaki ürün markaları için süreçleri kolaylaştırır.
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker, yazılım satışı, abonelik yönetimi, fatura yazma, rezervasyon yapma, CRM ve zaman takibi gibi bir çok işlevi sunan bir hepsi bir arada çözüm uygulamasıdır.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics, Shopify uygulamaları için abonelik ve dönüşüm analitiği sunar. Google Analytics ile kurulum ve gelir ataması yapar.
Content Status
contentstatus.com
Content Status, markalar ve perakendecilere ürün sayfalarının durumu ve kalitesi hakkında otomatik görünürlük sağlar. E-Ticaret bağlantıları ile sayfa performansı izlenir.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel, e-ticaret işletmeleri için müşteri hizmetlerini yönetmeyi kolaylaştıran çok kanallı bir destek platformudur.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, satış dönüşümlerini artırmak için abonelik yönetimi ve faturalama sistemi sunar. Hızlı ödeme ve ek satış akışları oluşturmanıza olanak tanır.
Recapture
recapture.io
Recapture uygulaması, otomatik terkedilmiş sepet kurtarma, SMS ve e-posta pazarlama ile pop-up'lar sunar ve iyi analitik sağlar.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom, markalar ve perakendeciler için toptan süreçleri kolaylaştıran bir dijital platformdur. Sipariş yönetimi ve işbirliği araçları sunar.
Blutag
blu.ai
Blutag, perakendecilerin kod yazmadan sesli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir SaaS çözümüdür.
Chosify
chosify.com
Chosify, e-ticaret markalarına benzer ürünler arasında seçim yaparken müşterilere rehberlik eden bir SAAS çözümüdür.
Aframark
aframark.com
Aframark, ürün soruları ve cevaplarını web sitelerinde toplayan bulut tabanlı bir platformdur; müşteri katılımı ile satış dönüşümünü artırmayı hedefler.
LiveRecover
liverecover.com
Liverecover, Shopify mağazalarında terk edilmiş sepetleri SMS ile kurtaran, insan destekli bir SMS pazarlama platformudur.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo, web sitelerindeki yetkisiz reklamları engelleyerek müşteri deneyimini geliştirir ve işletmelerin dönüşüm oranlarını artırmalarına yardımcı olur.
Shipup
shipup.co
Gemi, çevrimiçi işletmeler için gönderim süreçlerini yöneterek en uygun maliyetli nakliye seçeneklerini belirler ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar.
Payplug
payplug.com
Payplug, işletmelerin güvenli ve verimli ödeme işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir ödeme çözümüdür.
ShipAid
shipaid.com
ShipAid, gönderi yönetimini kolaylaştıran, kayıp veya hasar durumunda destek ve takip hizmetleri sunan bir uygulamadır.
EasyChannel
easychannel.com
EasyChannel, çoklu satış kanallarınızı tek bir platformda birleştirerek e-ticaret yönetiminizi kolaylaştıran bir uygulamadır.
Noibu
noibu.com
Noibu, e-ticaret sitelerindeki hataları gerçek zamanlı olarak izleyen ve analiz eden, sorunları önceliklendiren bir hata izleme aracıdır.
TrueOps
trueops.com
TrueOps, Amazon FBA'den geri alabileceğiniz parayı bulmanıza yardımcı olan, %10 komisyon oranları ve iade süreçlerini yöneten bir uygulamadır.
LitExtension
litextension.com
LitExtension, e-ticaret veri göçünü otomatik olarak gerçekleştiren bir uygulamadır. 140'tan fazla platformdan ürünler, siparişler ve müşteri verilerini taşır.
8fig
8fig.co
8fig, e-ticaret işletmeleri için esnek finansman çözümleri sunarak, nakit akışı yönetimi ve büyüme stratejileri konusunda destek sağlar.
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