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E-ticaret araçları, e-ticaret web sitelerinin işlevselliğini artırmak için gereklidir. Bu araçlar, ERP sistemleriyle entegrasyon, muhasebe görevlerinin otomasyonu, müşteri verilerinin toplanması ve terkedilen alışveriş sepetlerinin kurtarılması gibi bir dizi özellik sunar. Bir işletmenin halihazırda yerleşik bir e-ticaret platformu varsa veya müşteri hizmetleri gibi belirli konulara odaklanmak istiyorsa, e-ticaret araçları süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için kullanışlıdır. Pazarlama taktiklerini geliştirmede, müşteri dönüşüm oranlarını iyileştirmede, artan talebi ve şirket büyümesini karşılamak için ölçeklendirmede ve sürekli müşterileri beslemede çok önemli bir rol oynarlar. İşletmeler, e-ticaret araçlarını kullanarak mevcut e-ticaret platformlarındaki operasyonları, iletişimi ve dönüşüm stratejilerini geliştirebilirler.
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AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Debutify
debutify.com
Debutify, e-ticaret markaları için kodlama gerektirmeden özelleştirilebilen, dönüşüm odaklı Shopify temaları ve araçları sunar.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazaları için trend ürünler ve pazar analizi sağlayarak satıcıların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir analiz aracıdır.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight, kodlama gerektirmeden web sitelerine AI sohbet botları ve diğer widget'lar ekleyerek işlevsellik sağlar.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy, geniş ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenli ödeme süreci ile online alışveriş imkanı sağlar.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget, müşteri etkileşimini artırmak için iletişim kartı, SSS modülü ve ürün kartları sunan ücretsiz bir web widget eklentisidir.
Spoki
spoki.it
Spoki, işletmelerin WhatsApp üzerinden müşteri iletişimi ve etkileşimini geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
LegitScript
legitscript.com
LegitScript, satıcı riskini değerlendirerek önlem almanızı sağlar. İlgili verilerle insan analizi sunarak sorunlu satıcıları tespit eder.
GOVX
govx.com
GOVX uygulaması, askeri ve hükümet personeline özel indirimler sunmak için kullanıcıların uygunluklarını doğrulayan bir platformdur.
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai, müşteri geri bildirimlerini çok kanaldan toplayarak analiz eder ve işletmelere müşteri deneyimini geliştirme konusunda yardımcı olan bir platformdur.
Memberful
memberful.com
Memberful, içerik oluşturucuların özel içerik yayınlamasını, üyelik planları oluşturmasını ve kitlelerle etkileşim kurmasını sağlayan bir üyelik platformudur.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
AMZ Online Arbitrage, Amazon satıcılarının çevrimiçi arbitraj fırsatlarını keşfetmesine yardımcı olan ücretsiz bir yazılımdır. Karlı ürünler listesi sunar.
Replyco
replyco.com
Replyco, çeşitli iletişim kanallarını tek bir kutuda toplayarak müşteri mesajlarını yönetmeyi ve otomatik yanıtlar vererek iletişim süreçlerini kolaylaştırmayı sağlar.
Syncware
syncware.com
Syncware, sipariş, gönderim ve envanteri senkronize eden otomasyon yazılımıdır. Çoklu kanallardaki ürün markaları için süreçleri kolaylaştırır.
Hosting123
hosting123.net
Hosting123, kullanıcıların web barındırma görevlerini izleyip kontrol etmelerini sağlayan basit bir araçtır.
Reusely
reusely.com
Reusely, web sitenize yerleştirebileceğiniz bir geri alım widget'ı ile hızlı bir şekilde geri alım teklifleri sunmanızı sağlar.
Malomo
gomalomo.com
Malomo, e-ticaret işletmelerine sipariş takibi ve müşteri deneyimi sunan bir platformdur, memnuniyeti artırır ve müşteri sadakatini destekler.
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker, yazılım satışı, abonelik yönetimi, fatura yazma, rezervasyon yapma, CRM ve zaman takibi gibi bir çok işlevi sunan bir hepsi bir arada çözüm uygulamasıdır.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics, Shopify uygulamaları için abonelik ve dönüşüm analitiği sunar. Google Analytics ile kurulum ve gelir ataması yapar.
Content Status
contentstatus.com
Content Status, markalar ve perakendecilere ürün sayfalarının durumu ve kalitesi hakkında otomatik görünürlük sağlar. E-Ticaret bağlantıları ile sayfa performansı izlenir.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel, e-ticaret işletmeleri için müşteri hizmetlerini yönetmeyi kolaylaştıran çok kanallı bir destek platformudur.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, satış dönüşümlerini artırmak için abonelik yönetimi ve faturalama sistemi sunar. Hızlı ödeme ve ek satış akışları oluşturmanıza olanak tanır.
Recapture
recapture.io
Recapture uygulaması, otomatik terkedilmiş sepet kurtarma, SMS ve e-posta pazarlama ile pop-up'lar sunar ve iyi analitik sağlar.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom, markalar ve perakendeciler için toptan süreçleri kolaylaştıran bir dijital platformdur. Sipariş yönetimi ve işbirliği araçları sunar.
Blutag
blu.ai
Blutag, perakendecilerin kod yazmadan sesli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir SaaS çözümüdür.
Chosify
chosify.com
Chosify, e-ticaret markalarına benzer ürünler arasında seçim yaparken müşterilere rehberlik eden bir SAAS çözümüdür.
Aframark
aframark.com
Aframark, ürün soruları ve cevaplarını web sitelerinde toplayan bulut tabanlı bir platformdur; müşteri katılımı ile satış dönüşümünü artırmayı hedefler.
LiveRecover
liverecover.com
Liverecover, Shopify mağazalarında terk edilmiş sepetleri SMS ile kurtaran, insan destekli bir SMS pazarlama platformudur.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo, web sitelerindeki yetkisiz reklamları engelleyerek müşteri deneyimini geliştirir ve işletmelerin dönüşüm oranlarını artırmalarına yardımcı olur.
Shipup
shipup.co
Gemi, çevrimiçi işletmeler için gönderim süreçlerini yöneterek en uygun maliyetli nakliye seçeneklerini belirler ve gerçek zamanlı güncellemeler sunar.
ShipAid
shipaid.com
Nakliye sigortası uygulamalarını şirket içi garantiyle değiştirin. Müşteri deneyimini ve +AOV'yi geliştirin! Kayıp, çalıntı, hasarlı veya gecikmiş paketler için çözüm. Sigorta şirketlerini atlatarak müşterilerinize ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlayın. Garanti Ücretinizi belirleyin, kârınızı koruyun! Teslimat sorunlarına hızlı çözümler ve olağanüstü müşteri desteği ile müşterinin satın alma sonrası deneyimini geliştirin. Gönderim taleplerini yalnızca birkaç tıklamayla sorunsuz bir şekilde entegre edin ve çözümleyin. Kolaylaştırılmış iletişim için Markalı Müşteri Çözümü ve Takip Portalı ve Özel Gönderi Bildirimleri içerir. Ekstra gelir elde etmek için ödeme sırasında müşterilerinize kestiğiniz primleri koruyun Dosyalama sorunları için markalı Müşteri Çözüm Portalı ile hizmeti kolaylaştırın Teslimat sorunlarını yönetin ve tek bir tıklamayla yeniden gönderim, para iadesi veya reddetme kararı verin Markalı Özel Gönderi Bildirimleri ve Takip Portalı dahildir Tüm sepet türleri desteklenir ve Ayrıca, özel kurulum 24 saat veya daha kısa sürede tamamlanır
EasyChannel
easychannel.com
Tüm çok kanallı satış ihtiyaçlarınız için güçlü, hepsi bir arada bir çözüm mü istiyorsunuz? O halde EasyChannel'la tanışın! EasyChannel, satış kanallarınızı entegre ederek ve çok kanallı iş akışlarınızı, ürün yönetiminizi ve müşteri hizmetlerinizi kullanıcı dostu tek bir platformda birleştirerek tüm e-ticaret satış ihtiyaçlarınızı tek bir yere getiren güçlü bir platformdur. eBay, Amazon, Walmart, Etsy, Shopify, WooCommerce, Facebook ve daha fazlası gibi en çok satan platformlarla kolayca entegre olun ve listelemelerinizi, ürünlerinizi, satışlarınızı ve müşteri desteğinizi doğrudan EasyChannel aracılığıyla yönetin. Özelleştirilebilir otomasyonlar çapraz listeleme ve envanter senkronizasyonunu kolaylaştırırken, sipariş yönetimi ve sipariş karşılama araçları da çok kanallı iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur. İşletmenizi bir sonraki aşamaya taşımaya hazır mısınız? EasyChannel sizi korudu!
Noibu
noibu.com
Noibu, kullanıcı deneyimini engelleyebilecek ve müşterinin hayal kırıklığına uğramasına ve sepeti terk etmesine neden olabilecek, geliri etkileyen hataları tespit etmeye, önceliklendirmeye ve çözmeye yardımcı olan bir e-Ticaret web sitesi izleme aracıdır. Noibu, e-Ticaret sitenizi izler ve hataları gerçek zamanlı olarak işaretler. Noibu, her kullanıcı oturumunda meydana gelen tüm hataların %100'ünü tespit eder ve bunları, gelir üzerindeki etkilerine göre önceliklendirildikleri kontrol paneline ekler. Hem iş hem de mühendislik ekipleri için tasarlanan Noibu, teknik hataların etkisinin gelirle ilişkilendirilmesine yardımcı olur, böylece en kritik olanlar öncelikli olarak çözülebilir. Noibu, farklı ekipler için hata tespitini, önceliklendirmesini ve çözümünü kolaylaştırmaya şu şekilde yardımcı olur: İş ekipleri: Sorunların etkisini web sitesindeki dönüşümlerdeki düşüşle ve müşteri yolculuğundaki aksaklıklar nedeniyle meydana gelen gelir kaybıyla ilişkilendirir. Bu, iş ekiplerinin sitelerindeki hataların kârlılıklarını doğrudan nasıl etkilediğini analiz etmelerine olanak tanır. Ürün yöneticileri: Noibu, e-Ticaret sitelerinde tespit edilen kritik sorunları otomatik olarak önceliklendirip önceliklendirerek, ürün yöneticilerinin geliştirici çalışmalarını verimli bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olur, böylece en yüksek öncelikli hatalar ilk önce ele alınır ve düşük öncelikli olanlar Öncelik görünümünden kaldırılır. Mühendislik ekipleri: Noibu, geliştiricilerin hatayı çözmek için ihtiyaç duyduğu tüm teknik bilgileri (tam kod satırına kadar) sağlar, böylece hata oluşturma ve çözüm süresini büyük ölçüde azaltır. Noibu'nun e-Ticaret sitenizdeki hataları nasıl tespit edebileceği, önceliklendirebileceği ve çözebileceği ve kayıp gelirin kurtarılmasına nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.
TrueOps
trueops.com
TrueOps, paranızı Amazon FBA'dan geri almak için en gelişmiş çözümdür. TrueOps, pazar lideri %10 komisyon oranları, geri ödenen envanter için hiçbir zaman ücret alınmaması gibi satıcı dostu politikalar ve geri ödeme iptalleri için anında krediler ve sizi dahil eden ve herkesten daha hızlı bir şekilde daha fazla geri ödeme bulan son teknoloji sunar. Bir CPA, sekiz rakamlı bir Amazon satıcısının CEO'su ve deneyimli bir e-Ticaret yazılım geliştiricisinden oluşan kurucu bir ekiple, Amazon ile çalışmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Biz de Amazon'un size borcu olan her kuruşu bulan bir sistem kurduk ve bu kuruşun geri alınmasına yönelik süreci biz yönettik.
LitExtension
litextension.com
LitExtension, dünya lideri e-ticaret taşıma/yeniden platform servis sağlayıcısıdır. Tüccarların ve e-Ticaret uzmanlarının, verileri mevcut mağazalarından istenen alışveriş sepetine 3 basit adımda otomatik olarak taşımalarına yardımcı oluyoruz. LitExtension ile veri taşıma, ürünler, müşteriler, siparişler dahil tüm önemli verileri aktarmanıza olanak tanır. Doğru, güvenli ve otomatik olarak. Şu anda 140'tan fazla platformu destekliyoruz. Öne çıkan isimlerden bazıları BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart'tır… LitExtension ayrıca Database Dump, CSV Dosyaları, XML Dosyaları ve diğer özel veri türlerinden veri aktarımına yardımcı olur. LitExtension ile verilerinizi taşımak için 3 basit adım 1. Sepetlerinizin bilgilerini girin 2. Taşımak istediğiniz varlıkları seçin 3. Ücretsiz Demo geçişini (isteğe bağlı olarak) veya hemen Tam Geçişi gerçekleştirin Aktarabileceğiniz ayrıntılı veriler: - Ürünler - Ürün Kategorileri - Üreticiler - Müşteriler - Siparişler - Kuponlar - İncelemeler - CMS sayfaları - Bloglar - Özel alanlar - vb. Veri içe aktarma işlevselliğinizi artırmak için Ek Seçenekler: - Taşımadan önce hedef mağazadaki verileri temizleyin (ÜCRETSİZ) - Hedef mağazada 301 yönlendirmeleri oluşturun - Ürünü taşıyın ve kategori SEO URL'leri - HTML'yi kategoriden, ürün adlarından çıkarın - Ek resimleri taşıyın (ÜCRETSİZ) - Kısa ve tam açıklamaları taşıyın (ÜCRETSİZ) - Ürün SKU'larını taşıyın (ÜCRETSİZ) - vb. NEDEN LITEXTENSION'U SEÇMELİSİNİZ? I. %100 Çalışma Süresi ve Mükemmel Geçiş Güvencesi Geçiş sırasında mevcut mağazanız için %100 çalışma süresi sağlıyoruz. Yeni müşterilere hizmet vermeye ve yeni siparişleri normal şekilde işlemeye devam edecek. Satışta aksama yok! Geçiş sonrasında Ücretsiz ve Sınırsız Son Geçiş, Yeniden Geçiş ve Akıllı Güncelleme hizmetlerimizle 3 ay içerisinde veri kaybı yaşanmamasını sağlıyoruz. Ayrıca LitExtension, hizmetlerimize olan güveni ve bunların size verdiği değeri kanıtlamak için 30 günlük para iade garantisi sağlar. II. Teknik beceri gerektirmez Tüm alışveriş sepeti geçiş adımları, insan katılımını azaltmak için basitleştirilmiştir. Ayrıca, ihtiyacınız olduğunda sihirbaz talimatları da yol boyunca görünecektir. LitExtension ile uygulamalı geçiş deneyimi yaşayın! III. 7/24 Profesyonel Destek Uzmanlarımız, dünya çapında 50.000'den fazla müşteri için 150.000'den fazla başarılı geçişle e-Ticaret sektöründe 10 yıldan fazla deneyime sahiptir. Geçiş süreci öncesinde, sırasında veya sonrasında tüm sorunları çözmenize yardımcı olacağımızdan eminiz. IV. En Yüksek Veri Güvenliği LitExtension, verileriniz için en yüksek güvenlik düzeyini sağlamak üzere bir dizi uygulama, teknoloji ve politikaya sahiptir. - Sunucu Güvenliği - Veri Güvenliği - Veri Erişimi Kısıtlamaları - GDPR Uyumluluğu - Gizlilik Sözleşmesi - Ödeme Güvenliği
Payplug
payplug.com
Payplug, tüccarlar, çevrimiçi tüccarlar ve fintech şirketleri için tasarlanmış bir ödeme çözümüdür. Gelin, birlikte ödeme çıtasını yükseltelim.
8fig
8fig.co
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