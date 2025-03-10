Noibu

noibu.com

Noibu, kullanıcı deneyimini engelleyebilecek ve müşterinin hayal kırıklığına uğramasına ve sepeti terk etmesine neden olabilecek, geliri etkileyen hataları tespit etmeye, önceliklendirmeye ve çözmeye yardımcı olan bir e-Ticaret web sitesi izleme aracıdır. Noibu, e-Ticaret sitenizi izler ve hataları gerçek zamanlı olarak işaretler. Noibu, her kullanıcı oturumunda meydana gelen tüm hataların %100'ünü tespit eder ve bunları, gelir üzerindeki etkilerine göre önceliklendirildikleri kontrol paneline ekler. Hem iş hem de mühendislik ekipleri için tasarlanan Noibu, teknik hataların etkisinin gelirle ilişkilendirilmesine yardımcı olur, böylece en kritik olanlar öncelikli olarak çözülebilir. Noibu, farklı ekipler için hata tespitini, önceliklendirmesini ve çözümünü kolaylaştırmaya şu şekilde yardımcı olur: İş ekipleri: Sorunların etkisini web sitesindeki dönüşümlerdeki düşüşle ve müşteri yolculuğundaki aksaklıklar nedeniyle meydana gelen gelir kaybıyla ilişkilendirir. Bu, iş ekiplerinin sitelerindeki hataların kârlılıklarını doğrudan nasıl etkilediğini analiz etmelerine olanak tanır. Ürün yöneticileri: Noibu, e-Ticaret sitelerinde tespit edilen kritik sorunları otomatik olarak önceliklendirip önceliklendirerek, ürün yöneticilerinin geliştirici çalışmalarını verimli bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olur, böylece en yüksek öncelikli hatalar ilk önce ele alınır ve düşük öncelikli olanlar Öncelik görünümünden kaldırılır. Mühendislik ekipleri: Noibu, geliştiricilerin hatayı çözmek için ihtiyaç duyduğu tüm teknik bilgileri (tam kod satırına kadar) sağlar, böylece hata oluşturma ve çözüm süresini büyük ölçüde azaltır. Noibu'nun e-Ticaret sitenizdeki hataları nasıl tespit edebileceği, önceliklendirebileceği ve çözebileceği ve kayıp gelirin kurtarılmasına nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.