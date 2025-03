Richpanel

richpanel.com

Müşteri hizmetleri, müşterilerin e-ticaret mağazanıza olan güvenini artırabilir veya bozabilir. Richpanel yanınızda olduğunda destek ekibiniz a) daha hızlı yanıt verir b) her zaman doğru yanıtlar verir c) büyük hacimleri kolayca yönetir ve d) müşteri güvenini kazanır. * Tekrarlanan soruları otomatikleştirmek için self servis portalı. * Çok kanallı yardım masası ve canlı sohbet. * Bağlamla daha hızlı yanıt verin. * Canlı sohbet yoluyla satış yapın. * Kapsamlı müşteri hizmetleri raporları.