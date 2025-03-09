LitExtension

litextension.com

LitExtension, dünya lideri e-ticaret taşıma/yeniden platform servis sağlayıcısıdır. Tüccarların ve e-Ticaret uzmanlarının, verileri mevcut mağazalarından istenen alışveriş sepetine 3 basit adımda otomatik olarak taşımalarına yardımcı oluyoruz. LitExtension ile veri taşıma, ürünler, müşteriler, siparişler dahil tüm önemli verileri aktarmanıza olanak tanır. Doğru, güvenli ve otomatik olarak. Şu anda 140'tan fazla platformu destekliyoruz. Öne çıkan isimlerden bazıları BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart'tır… LitExtension ayrıca Database Dump, CSV Dosyaları, XML Dosyaları ve diğer özel veri türlerinden veri aktarımına yardımcı olur. LitExtension ile verilerinizi taşımak için 3 basit adım 1. Sepetlerinizin bilgilerini girin 2. Taşımak istediğiniz varlıkları seçin 3. Ücretsiz Demo geçişini (isteğe bağlı olarak) veya hemen Tam Geçişi gerçekleştirin Aktarabileceğiniz ayrıntılı veriler: - Ürünler - Ürün Kategorileri - Üreticiler - Müşteriler - Siparişler - Kuponlar - İncelemeler - CMS sayfaları - Bloglar - Özel alanlar - vb. Veri içe aktarma işlevselliğinizi artırmak için Ek Seçenekler: - Taşımadan önce hedef mağazadaki verileri temizleyin (ÜCRETSİZ) - Hedef mağazada 301 yönlendirmeleri oluşturun - Ürünü taşıyın ve kategori SEO URL'leri - HTML'yi kategoriden, ürün adlarından çıkarın - Ek resimleri taşıyın (ÜCRETSİZ) - Kısa ve tam açıklamaları taşıyın (ÜCRETSİZ) - Ürün SKU'larını taşıyın (ÜCRETSİZ) - vb. NEDEN LITEXTENSION'U SEÇMELİSİNİZ? I. %100 Çalışma Süresi ve Mükemmel Geçiş Güvencesi Geçiş sırasında mevcut mağazanız için %100 çalışma süresi sağlıyoruz. Yeni müşterilere hizmet vermeye ve yeni siparişleri normal şekilde işlemeye devam edecek. Satışta aksama yok! Geçiş sonrasında Ücretsiz ve Sınırsız Son Geçiş, Yeniden Geçiş ve Akıllı Güncelleme hizmetlerimizle 3 ay içerisinde veri kaybı yaşanmamasını sağlıyoruz. Ayrıca LitExtension, hizmetlerimize olan güveni ve bunların size verdiği değeri kanıtlamak için 30 günlük para iade garantisi sağlar. II. Teknik beceri gerektirmez Tüm alışveriş sepeti geçiş adımları, insan katılımını azaltmak için basitleştirilmiştir. Ayrıca, ihtiyacınız olduğunda sihirbaz talimatları da yol boyunca görünecektir. LitExtension ile uygulamalı geçiş deneyimi yaşayın! III. 7/24 Profesyonel Destek Uzmanlarımız, dünya çapında 50.000'den fazla müşteri için 150.000'den fazla başarılı geçişle e-Ticaret sektöründe 10 yıldan fazla deneyime sahiptir. Geçiş süreci öncesinde, sırasında veya sonrasında tüm sorunları çözmenize yardımcı olacağımızdan eminiz. IV. En Yüksek Veri Güvenliği LitExtension, verileriniz için en yüksek güvenlik düzeyini sağlamak üzere bir dizi uygulama, teknoloji ve politikaya sahiptir. - Sunucu Güvenliği - Veri Güvenliği - Veri Erişimi Kısıtlamaları - GDPR Uyumluluğu - Gizlilik Sözleşmesi - Ödeme Güvenliği